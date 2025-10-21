Río Negro: a quién le conviene que Lorena Villaverde baje su candidatura

Una pregunta sacude a la dirigencia política en Río Negro . ¿A quién le conviene que bajen a Lorena Villaverde de la competencia electoral? La respuesta asume diversas interpretaciones en todos los frentes y supera a los intereses políticos y judiciales del peronismo en Fuerza Patria .

El incómodo suceso sacude a todos los frentes, que presionan contra la diputada por su pasado que se expuso públicamente a partir del estallido nacional de del Caso Espert . La trama de la historia es la misma, las supuestas vinculaciones al bajo mundo del narcotráfico. Con o sin cercanía al piloto Fred Machado , Villaverde elude a diario los embates rivales.

Lo que hay como premio en esta elección es demasiado trascendente para arriesgarse sin sentido. La oferta rionegrina pone en juego demasiado para el kirchnerismo y el esquema del gobernador Alberto Weretilneck . Tres bancas en el Senado y otras dos en la Cámara de Diputados , de las cuales el peronismo arriesga dos senadurías, mientras que Juntos Somos Río Negro (JSRN) , una en cada cámara. La banca restante que se renovará es la de Aníbal Tortoriello , ayer en el PRO y hoy en la boleta violeta del presidente Javier Milei .

Desde que se hicieron públicos los documentos que revelaron una detención en 2002, en Estados Unidos , la presión sobre Villaverde se disparó. Informes periodisticos atestaron las pantallas y la involucrada se descargó contra el periodista Nicolás Wiñazky , hoy en el canal A24, por revelar expedientes que la incriminan con la supuesta compra de cocaína y la imposibilidad de volver al país del norte.

A esa acusación se le sumó una relación personal con Claudio Alberto Ciccarelli , primo y presunto testaferro de Machado, empresario investigado por lavado de dinero y vínculos con redes del narcotráfico que recientemente fue extraditado a Estados Unidos. La ramificación de acusaciones y vínculos con personajes siniestros, desnudaron las debilidades de la candidata libertaria y las repercusiones llegaron al Congreso .

Presentamos un proyecto de exclusión de Lorena Villaverde, acusada de traficar cocaína, de la Cámara de Diputados de la Nación, y exigimos su renuncia a la candidatura a Senadora Nacional por Río Negro.



El diputado radical Facundo Manes entró en escena y avanzó en un proyecto para expulsar de la Cámara de Diputados a la empresaria como anticipo a lo que el sistema político advierte como límite. Lo del correligionario es un capítulo más a lo que presentó en el recinto Martín Soria, el primero en advertir el avance del narco en la política de su provincia. Esteban Paulón pidió "correrla de la comisión de Energía y empezar a trabajar para expulsarla de la cámara".

Qué dicen sus rivales directos

Al respecto, Letra P consultó a diversos candidatos y especialistas, que en la mayoría eludieron respuesta del beneficio, si Villaverde no compitiera. El presidente y candidato del PRO, Juan Martín, junto a Ariel Rivero, actual candidato a senador de Primero Río Negro y ex aspirante a la gobernación de la Patagonia en representación de Milei, fueron los que se expresaron. Ambos encabezan propuestas que podrían aspirar a quedarse con los votos que abandonen a La Libertad Avanza en las elecciones del domingo.

De hecho, los dos compartieron alianzas ocasionales con la diputada que quiere ser senadora. Martín casi repite la apuesta replicando el armado que une a amarillos y violetas en otras provincias. A la luz de los acontecimientos, pegó el portazo a tiempo.

EL EXPEDIENTE EN EE.UU. DE LA CANDIDATA DE LA LIBERTAD AVANZA

“Al sistema, al país le conviene que estas personas no compitan. Quienes no pueden ser claros sobre su relación con el mundo narco, no merecen estar en el Senado. Pueden elegir jueces”, razonó Martín, ante el llamado de este medio.

Rivero, que no paró de ser entrevistado en la última semana, recordó que “en el gobierno nacional sabían quién era Villaverde, lo mismo cabe para la dirigencia rionegrina”. El libertario blue citó la injerencia de Machado, que según el propio gobernador Weretilneck tenía una fuerte injerencia en el mundo deportivo de la capital rionegrina.

El respaldo de Milei a los vecinos

El presidente tenía en agenda una recorrida por el sur, con Neuquén y Río Negro como instancia de enorme valor en la campaña. El affaire congeló la maniobra sobre dos provincias trascendentales para el futuro mapa de poder.

Al igual que la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego -a la que Milei sí visitó-, la región norpatagónica del Comahue es estratégica, desde Vaca Muerta saldrán las senadurías para dirimir reformas como piensa instalar el gobierno nacional. Todas eligen senadores el domingo y a casi todas viajó el Presidente. Tenía previsto completar la gira en la semana final, con un viaje confirmado a Salta que también fue suspendido.

Las especulaciones de querer despegarse de la lista rionegrina se exacerbaron recientemente por las fotos que trascendieron entre el jefe de Estado y Nadia Márquez, la diputada que pretende adueñarse del triunfo en Neuquén y dar el mismo salto que busca Villaverde. Es decir, dejar la cámara baja para llegar al Senado.

Milei, que cerrará campaña en Santa Fe, eludió pisar la cuenca neuquina. Apenas se sacó unas fotos con los candidatos que tienen expectativa de hacer una elección competitiva frente a un oficialismo provincial más armado que el que expone Weretilneck. En Neuquén, también a Márquez le piden explicaciones sobre su pasado, sacando a la luz viejos problemas con la Justicia.

Juntos Somos Río Negro

Con todo, el oficialismo rionegrino surfea las últimas horas de campaña con el ya exprimido mensaje de defensa provincial, del centralismo porteño contra Río Negro y la imagen de Weretilneck como bandera. Este medio escribió respecto las variables que JSRN tiene para esta instancia, jugando desde un armado localista que se sostiene fuera de Provincias Unidas.

Aunque Weretilneck y sus aliado concentran su mensaje contra el peronismo rionegrino, en la Casa de Gobierno se balancean en una correcta relación con la Casa Rosada y la posibilidad de descontar diferencia por el culebrón Villaverde. Sin abandonar el libreto, en reserva se ilusionan "en un favorable" impacto que les permita pelear por el sostenimiento de las dos bancas que se arriesgan el domingo.

En principio, el mano a mano entre Milei y el peronismo lo dejaría en dificultades este domingo, aunque la teoría de una pelea de tercios que alimentan jugará a su favor si una de las partes del tridente se derrumba.