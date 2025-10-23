Chubut: Torres apuesta a una victoria que consolide su hegemonía local con un ojo en la ventana nacional

Este domingo Chubut elegirá dos bancas en la Cámara de Diputados y votará en un referéndum constitucional impulsado por el gobernador Ignacio Torres , a quien un respaldo contundente le servirá para confirmar su proyección nacional. También medirá su fuerza La Libertad Avanza , cuya conformación dejó heridos en el camino, y un peronismo que, fracturado, busca recuperar su protagonismo.

En total son ocho los espacios que estarán presentes en la Boleta Única de esa provincia de la Patagonia . Además, los chubutenses deberán votar si acompañan o rechazan la modificación de la Carta Magna para eliminar los fueros a dirigentes gremiales y funcionarios de los tres poderes del Estado, mientras que en varios departamentos una tercera papeleta servirá para elegir consejeros populares de la Magistratura.

La provincia pondrá en juego dos de sus cinco bancas en la cámara baja. Terminan sus mandatos el 10 de diciembre Ana Clara Romero (PRO) y Eugenia Alianiello (Unión por la Patria).

El oficialismo tiene en Nacho Torres a uno de los gobernadores más activos de Provincias Unidas , el grupo que comparte con sus pares de Córdoba , Santa Fe , Corrientes , Santa Cruz y Jujuy . Protagonista en los cierres de campaña de ese espacio federal, el patagónico tiene el desafío -y la necesidad inmediata- de romper la polarización nacional entre La Libertad Avanza y el peronismo.

En el entorno del mandatario ven un escenario de tercios y apuestan a ser la fuerza más votada.

Su espacio, integrado por sectores del PRO y la UCR, además de dirigentes peronistas y libertarios, lleva al frente de la lista a Ana Clara Romero, diputada cercana al expresidente Mauricio Macri. La secunda el vicegobernador Gustavo Menna, titular del radicalismo provincial.

En las últimas semanas, Despierta Chubut se recostó en la imagen positiva del gobernador y tuvo en él a la figura central de la campaña, con un raid de inauguraciones por el territorio provincial y actos de gobierno con eje en la obra pública.

Los dos peronismos

Luego de la derrota en las provinciales de 2023, el peronismo chubutense estalló en mil pedazos. Pero esa diáspora terminó para casi todas las tribus en agosto pasado, cuando Juan Pablo Luque se impuso sobre Dante Bowen en una interna para la cámara baja que no se realizaba desde hacía años.

Juan Pablo Luque y Dante Bowen Juan Pablo Luque cerró su campaña junto a su rival en la interna, Dante Bowen. Llegan unidos a un 26-O que ilusiona al peronismo.

“Pasó lo que nunca, el que perdió, acompañó. Y hoy llegamos realmente unidos a estas elecciones”, destacó una fuente del entorno del exintendente de Comodoro Rivadavia que encabeza la lista acompañado de la abogada trelewense Lorena Elisaincin. Por fuera del armado quedaron sectores del dasnevismo y dirigentes que hoy integran las filas del oficialismo.

Si bien admiten “cautela y premura”, las expectativas del peronismo provincial son muy buenas, y los números que manejan dan cuenta de una ventaja. Además, aseguran que de ganar con holgura este domingo Luque se perfilará como el líder natural para disputar la gobernación en 2027.

A pesar de todo, el domingo habrá otra opción peronista, Fuerza del Trabajo Chubutense, que está encabezada por el dirigente mercantil Alfredo Béliz y la legisladora Tatiana Alejandra Goic. Desde fuera del Frente Unidos Podemos proponen “volver a Perón”, defender el trabajo y recuperar los valores históricos del movimiento. Su aparición marcó el capítulo más reciente en la larga saga de fracturas del peronismo local.

En mayo pasado, en un acto cargado de críticas hacia la conducción partidaria, Béliz -histórico afiliado al PJ- rompió con la dirigencia de Gustavo Fita y fundó su propio espacio. La convocatoria en Puerto Madryn reunió a figuras de peso como Jorge Taboada (Camioneros) y el exvicegobernador Ricardo Sastre, que volvió a mostrarse tras un año alejado de la escena política.

La ruptura se dio en medio de una ola de desafiliaciones masivas, luego de que el tribunal de disciplina del PJ intimara a más de un centenar de afiliados que habían competido en 2023 por otros sellos. La estrategia de Fita, que preside el partido de la mano de Luque y el senador Carlos Linares, avanzó con la expulsión de dirigentes históricos como el diputado nacional Jorge “Loma” Ávila; el intendente de El Hoyo, César Salamín; y los trelewenses Leyla Lloyd Jones y César Mac Karthy, que buscaron la intendencia por fuera de estructuras justicialistas.

Béliz acusó al kirchnerismo y a La Cámpora de haber “usurpado” el peronismo provincial. Su nuevo espacio nació con el apoyo del intendente de Madryn, Gustavo Sastre, y de dirigentes de varios gremios, entre ellos Gastronómicos, UOCRA y La Bancaria, además de Goic, referente del sector camionero.

Javier Milei se mide en Chubut

El partido de los hermanos Milei hizo una buena elección en las presidenciales de 2023 en Chubut: ganó en las PASO, las generales y el ballotage. Pero, tras los comicios, le costó encontrar referentes de peso más allá del diputado César Treffinger.

Para este domingo el binomio de La Libertad Avanza está encabezado por Maira Frías, directora de la oficina de Anses en Comodoro Rivadavia. La abogada de 38 años, que se define ante todo como cristiana evangélica, logró la candidatura tras recibir el aval de Karina Milei y de Treffinger.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MairaFrias2025/status/1980626742554370186&partner=&hide_thread=false Hola, soy Maira Frías, candidata a diputada nacional por Chubut, del partido del presidente @JMilei.



Este domingo 26 de Octubre te pido que vayas a votar.



Esta es la última oportunidad para recuperar el país que nos merecemos y que nos arrebataron.

Si no votamos, vuelve el… pic.twitter.com/5Yzhw2qYjY — Maira Frias (@MairaFrias2025) October 21, 2025

La postulante libertaria, a quien le achacan bajo nivel de conocimiento, tuvo pasos previos por la política. En 2019 fue candidata a vicegobernadora por el Partido Independiente de Chubut y dos años después se presentó por el mismo partido para la Cámara de Diputados. En 2023 acompañó a Omar Lattanzio como candidata viceintendenta de Comodoro Rivadavia. Si bien no hizo buenas elecciones en esas paradas previas, hoy es la apuesta para consolidar a La Libertad Avanza en la provincia.

Como otros aspirantes del oficialismo nacional, la campaña de Frías estuvo en gran medida sustentada en la imagen de Javier Milei, cuyas frases ha hecho propias. Antes de que se conocieran las candidaturas de los demás partidos, La Libertad Avanza encabezaba las intenciones de voto.

Los otros libertarios

Una serie de cortocircuitos entre dirigentes, que incluyó la detención del periodista con aspiraciones electorales Ricardo Bustos y la llegada a la presidencia de La Libertad Avanza Chubut de Treffinger, dejó en el camino un tendal de descontentos que se fueron a otras opciones libertarias.

La principal de esas plataformas es la del Partido Libertario, que postula para Diputados a Ariana Mellao y Carlos Augusto Bottazzi con un mensaje de marcadas diferencias con el oficialismo nacional. Cuestionan la “soberbia” del Gobierno y proponen una adecuación de la ley laboral, la mejora de la coparticipación y el abordaje de la salud mental, entre otros puntos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_PLCHUBUT_/status/1961206446797783160&partner=&hide_thread=false Ariana Mellao y Carlos Bottazzi, candidatos a diputados nacionales por el Partido Libertario – Chubut, se reunieron con la CAME en Comodoro Rivadavia para dialogar sobre los desafíos del sector comercial y proponer ideas que impulsen el crecimiento y el empleo. #plchubut pic.twitter.com/Tdnuvi14EW — @PLChubut (@_PLCHUBUT_) August 28, 2025

La oferta electoral se completa con el Frente de Izquierda, que postula al legislador provincial Santiago Vasconcelos y a Emilse Saavedra, excandidata a senadora en 2023; el GEN, con Oscar Petersen y Rosana Etcheverry; y el Partido Independiente del Chubut, que lleva a Héctor Rafael Vargas y Karen Estafanía Ramírez.