La Marcha Federal de Salud llenó media plaza con el peronismo bonaerense, pero sin Axel Kicillof

La Marcha Federal de Salud movilizó este miércoles a gremios y sectores del peronismo bonaerense que llenaron media Plaza de Mayo . Sin Axel Kicillof y con el ministro de Salud Nicolás Kreplak al frente, el acto central apuntó contra el ajuste de Javier Milei en el sistema sanitario.

Cuatro cuadras de Avenida de Mayo marcharon organizadas y nutridas con guardapolvos, jubilados, pacientes con enfermedades crónicas, familiares de personas con discapacidad, enfermeras y médicos llegados desde hospitales del conurbano . La convocatoria no desbordó, y el contraste con la marcha universitaria de semanas atrás fue evidente. El reclamo de la salud solo motorizó, por fuera de la política, a los propios actores del sistema y tuvo muy poco acompañamiento ciudadano.

En las primeras cuadras movilizaron el Movimiento Derecho al Futuro , La Cámpora , Barrios de Pie y Nuevo Encuentro , entre otros sectores del peronismo bonaerense. Bajo la Pirámide de Mayo sonó la marcha peronista y se coreó "Vamos a volver" y "El que no salta votó a Milei". Al final del acto, cuando los discursos ya habían terminado, llegó el diputado nacional Wado de Pedro y se fundió en un abrazo con Kreplak en el corazón de la plaza.

#Protesta El abrazo entre el senador Wado de Pedro y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en la marcha federal por la defensa de la salud pública @Joseima pic.twitter.com/4mF2eoBTmT

La foto política de mayor peso en torno a este reclamo la había construido Kicillof el martes. El gobernador reunió en el Salón Dorado de la sede oficial a más de 70 intendentes bonaerenses de todo el arco político —peronistas del MDF, kirchneristas, renovadores y también radicales— junto a Kreplak y la vicegobernadora Verónica Magario . Presentaron los datos del colapso sanitario y firmaron un acta-acuerdo que se envió directamente a Javier Milei reclamando la restitución de recursos y programas.

Este miércoles, Kicillof no fue a la marcha. Tenía agenda en el interior bonaerense: inauguraciones en General Rodríguez y Moreno. No hubo explicación oficial de la ausencia.

Discursos contra Javier Milei

Desde el palco, los discursos fueron duros. Kreplak fue el último orador y apuntó contra la Casa Rosada: "No vamos a permitir que en nuestro país el que no tenga dinero para un medicamento se tenga que morir. Esta Plaza de Mayo, que ha sido escenario de miles de luchas históricas, nos encontrará, hasta que en este gobierno haya un presidente digno de un pueblo que lucha".

Antes, el secretario general de FESINTRAS y de CICOP, Pablo Maciel, fue más lejos: "Nunca habíamos visto una situación semejante. Volvemos a tratar enfermedades que habíamos resuelto en el siglo pasado. El Gobierno no puede dejar a medio país tirado en la calle". Rodolfo Aguiar, de ATE, habló de "catástrofe sanitaria".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nkreplak/status/2057230151851618390&partner=&hide_thread=false Después de la Marcha Federal por la Salud fuimos a San José 1111 a saludar a Cristina.



Gran parte del derecho a la salud que todavía tiene nuestro pueblo también fue construido durante sus gobiernos. Y porque la persecución que atraviesa no puede separarse de eso: disciplinar a… pic.twitter.com/ulygkGW8mo — Nicolás Kreplak (@nkreplak) May 20, 2026

Los números que respaldan ese diagnóstico los había presentado el propio Kreplak el día anterior. Las internaciones en hospitales públicos bonaerenses crecieron un 35% entre 2023 y 2025. Las camas de terapia intensiva en el conurbano están entre el 80 y el 90% de ocupación en pleno mayo, antes del invierno. El 53% de esas camas corresponde a pacientes con obra social o prepaga que ya no encuentran respuesta en el sistema privado: 742.000 personas perdieron su cobertura desde que asumió Milei.

El cierre del Plan Remediar —que abastecía a más de 8.000 centros de salud y cubría el 85% de las enfermedades más frecuentes— disparó internaciones evitables: las causadas por neumonía e infecciones urinarias subieron un 60%; y por descompensación de diabetes, un 40%.

La respuesta de Casa Rosada

El gobierno nacional salió a responder con una operación en varios frentes. En la previa, desde la Secretaría de Gestión Sanitaria, Saúl Flores, dijo el martes que "no existe un ajuste, no existe un desfinanciamiento" y calificó la marcha de "tinte netamente político". El Ministerio de Salud difundió un comunicado conjunto firmado por todos los ministros provinciales de salud en el marco de la reunión del pasado lunes del COFESA. Todos menos uno: la provincia de Buenos Aires, cuyo ministro no participó del encuentro. Desde Nación aprovecharon para señalar que mientras los demás acordaban, Kicillof motorizaba la marcha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSalud_Ar/status/2056448898739195991?s=20&partner=&hide_thread=false COMUNICADO CONJUNTO CON LOS MINISTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES pic.twitter.com/OZlL9qRXFB — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) May 18, 2026

El gobierno bonaerense desestimó la lectura. La provincia sí participa del COFESA, aunque dicen que es un espacio que "perdió credibilidad". "Llegás, te dicen que no van a sacar el Remediar y al mes siguiente llegan 76 medicamentos menos", afirmaron cerca del ministro Kreplak.



"Si hacen una lectura que pega esto al peronismo se están equivocando. El reclamo excede lo partidario. El martes en gobernación hubo intendentes de todos los colores, hasta radicales. La situación sanitaria está colapsando", agregaron.