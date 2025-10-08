Río Negro: Lechuga y La Gringa, los hilos que unen a Fred Machado con Lorena Villaverde y preocupan al LLA

VIEDMA (Especial) En los márgenes de Viedma , donde el asfalto se funde con el mar, hay una estancia llamada "La Gringa". Desde allí, entre tapiales de hormigón y caminos de tierra que parten desde la ruta hasta la orilla, hasta este martes vivía Fred Machado , el empresario aeronáutico detenido por lavado y narcotráfico. Su sombra se extiende mucho más allá de José Luis Espert y aquel financiamiento de unos 200 mil dólares. En Río Negro , Machado siguió moviendo hilos y sus vínculos alcanzaron a otra figura del escenario político nacional : Lorena Villaverde .

Oriunda de San Antonio Oeste , Villaverde comparte con Espert más que una coincidencia partidaria. Ambos son integrantes de la Cámara de Diputados y ella, además, es candidata a senadora por La Libertad Avanza en Río Negro. Si bien hay fuentes que sostienen que fue Karina Milei su madrina, otras sostienen que fue el propio Javier Milei quien pidió por ella.

Para conocer a la actual Villaverde hay que volver una década atrás. Su recorrido comenzó en el rubro privado de telecomunicaciones y luego en el negocio inmobiliario. Se movía entre Viedma, Las Grutas y San Antonio, gestionando ventas de terrenos y proyectos turísticos. Su nombre apareció en el expediente de una denuncia por irregularidades en lotes de su distrito, donde fue acusada de fraude y embargada por 50 millones de pesos recientemente.

En medio de ese entramado de relaciones conoció a Claudio Ciccarelli , alias "Lechuga", primo hermano de Machado. Fue entonces cuando ambos buscaban comprar un terreno en las tierras costeras. Según fuentes locales, Villaverde actuó como intermediaria de una gran inversión que pretendía levantar una torre de varios pisos frente al mar.

Detrás de aquella operación estaba Ciccarelli, profesor de básquet en clubes locales, conocido por su carácter expansivo y sus contactos con empresarios. Primo de Machado, fue el puente entre el mundo de los negocios y la política.

Aquel proyecto nunca se concretó, pero fue el punto de partida de un vínculo más estrecho. Con el tiempo, Villaverde y Ciccarelli comenzaron un acercamiento personal y, según reconstruyeron distintas fuentes, fue él quien le presentó a Machado, cuando el empresario —ya detenido en Estados Unidos— había regresado al país y buscaba reinsertarse en la región con un perfil más político. Villaverde empezó a frecuentar la estancia "La Gringa", donde el empresario cumplía arresto domiciliario desde 2021.

Allí se definió algo más que una amistad. Machado y Ciccarelli trazaron un plan para impulsar a Villaverde como candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, un espacio que en ese momento necesitaba figuras con presencia territorial y financiamiento propio.

El apoyo invisible a Lorena Villaverde

Durante meses, el trío trabajó en silencio. Villaverde viajaba a Buenos Aires con frecuencia; Ciccarelli manejaba los contactos locales; y Machado, desde su encierro rural, financiaba parte del armado político.

El empresario movía dinero a través de intermediarios y varias fuentes coinciden en que parte de esos fondos se destinaron a la campaña de Villaverde. Ninguno lo admitió públicamente, pero los movimientos de personas y autos en La Gringa durante 2023 no pasaron desapercibidos.

En ese mismo período, Villaverde negoció con distintos partidos provinciales. Finalmente, cerró con el Partido FE, que le garantizó un lugar en la boleta nacional bajo el paraguas libertario. Fue su salto de empresaria a candidata, y de candidata a diputada.

Fred Machado, el nombre que nadie quiere nombrar

Antes del escándalo de Espert, en los pasillos políticos de Viedma, el nombre de Fred Machado se pronuncia en voz baja. Su prontuario internacional, acusado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude financiero, lo convirtió en un personaje incómodo, pero también en alguien con poder real.

En 2022, el entonces ministro de Justicia, Martín Soria, presentó una denuncia en su contra, vinculándolo con una aeronave incautada en Miami que transportaba cocaína. El caso fue archivado, pero reavivó las sospechas sobre el origen de su fortuna.

A pesar de todo, hasta que se aceleró su extradición este martes, Machado mantuvo una red de contactos locales. Desde su campo organizó reuniones, ofreció apoyo y mantuvo comunicación con dirigentes de distintos partidos. Villaverde, dicen en su entorno, fue una de las pocas que lo escuchó sin prejuicios, y eso la acercó a su círculo más íntimo.

El Lechuga, el nexo silencioso

Ciccarelli es el hilo que une los mundos. Durante años fue un referente deportivo, entrenador de básquet y figura conocida en los clubes barriales. Pero su rol cambió cuando comenzó a moverse como operador entre empresarios y políticos.

Su relación con Machado es familiar, pero también funcional. Fue quien tejió los vínculos con dirigentes libertarios, gestionó reuniones con referentes nacionales y, según distintas fuentes, ayudó a canalizar fondos y favores. A cambio, su figura creció en los márgenes del poder, aunque siempre en la sombra.

En una ciudad donde todos los del círculo del poder se conocen, las conexiones se multiplican. Villaverde con Ciccarelli; Ciccarelli con Machado, y detrás, nombres del radicalismo que orbitan alrededor del caso, como el de Horacio Massaccesi, el exgobernador que mantiene contactos tanto en la Justicia como en el gobierno nacional.

Las fronteras entre la política, los negocios y la amistad se diluyen. Nadie admite nada, pero todos saben que el poder real no siempre se ejerce desde un despacho. El ascenso político de Lorena Villaverde no puede entenderse sin mirar hacia La Gringa. Allí se cocinó su candidatura, se tejieron alianzas y se definió su lugar dentro del nuevo mapa libertario.

Con Espert ya fuera del tablero, la incógnita es qué pasará con Villaverde, sobre quien pesan múltiples denuncias. Desde tenencia de cocaína en Estados Unidos (una causa que ya fue cerrada), estafas inmobiliarias a vecinos de Las Grutas, hasta un crédito irregular de 225 millones de pesos autorizado por autoridades del Banco Nación.

“Yo no tengo nada que esconder, mirá mi certificado de antecedentes en línea para que veas con tus propios ojos que nada de lo que dicen de mí es cierto. Tengo Ficha Limpia. No sé cuántos candidatos pueden hacer esto”, lanzó la candidata a senadora, en el medio de los señalamientos.

El apuntado no sólo era Soria, a quien constraatacó en la cámara baja, sino su exsocio, el diputado provincial del PRO Juan Martín.

"Me duele profundamente ver que Javier Milei respalda una lista liderada por una candidata con antecedentes narco y vinculada a Fred Machado. Esto no es lo que votamos", había escrito en la red social de Elon Musk. "Por eso vamos a dar la pelea, y confiamos en que quienes creen en la transparencia y la honestidad nos van a acompañar”, agregó el macrista que pegó el portazo de la alianza con los violetas a horas del cierre de listas.