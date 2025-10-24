La Pampa: Ziliotto quiere premio doble y La Libertad Avanza va por la banca del PRO

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, junto a su candidato a diputado nacional Abelardo Ferrán.

El peronismo de La Pampa y en especial el gobernador Sergio Ziliotto buscarán este domingo consolidar y robustecer su poder en contra de Javier Milei , en una elección legislativa donde una de las incógnitas a despejar es el grado de polarización con La Libertad Avanza o si habrá espacio para un escenario de tercios.

En el inicio del año político la posibilidad de tres fuerzas potentes fue la hipótesis preferida, pero el devenir de la campaña armó otras tablas, en las que el espacio que lidera la UCR , bajo el nombre Cambia La Pampa , asoma más debilitado.

La provincia pone en juego las bancas que hoy ocupan la peronista Varinia “Lichi” Marín , la radical Marcela Coli y Martín Maquieyra ( PRO ) en la Cámara de Diputados y en ese contexto es probable que el que gane la votación se quede con dos. El peronismo está invicto en elecciones ejecutivas desde 1983, pero las legislativas siempre le han sido un hueso duro de roer. Si La Libertad Avanza logra una victoria, será un batacazo que hará mucho ruido.

Las tres principales fuerzas colocaron en las gateras a candidatos principales más bien desconocidos para el gran público. Ziliotto eligió a Abelardo Ferrán , que estaba retirado de la política, para completar la fórmula con Marín, que va por la reelección en la lista Defendemos La Pampa .

El gobernador jugó a fondo y aunque no apareció en los actos proselitistas puso el hombro de todas las otras maneras posibles: los postulantes son claramente los de él. El PJ accedió en general a una campaña ordenada. Hubo unidad hasta que duela, y en todo caso trabajo a reglamento de algunos espacios.

lichi pj Varinia "Lichi" Marín es la segunda candidata del peronismo de La Pampa: busca la reelección.

El exgobernador Carlos Verna no figuró y sus soldados más cercanos se mostraron en campaña pero sin sobreactuaciones. La zona norte, bastión ultravernista y del poder agrario, puede ser un territorio complicado para el peronismo.

El intendente de Santa Rosa Luciano di Nápoli, que este año intentó ir por la presidencia del PJ, la vio y jugó a fondo. La expectativa peronista es hacer una buena diferencia en la capital.

La Libertad Avanza y su compleja alianza con el PRO

Adrián Ravier es Milei, fue la consigna de La Libertad Avanza, que sufrió una campaña accidentada y desprolija, con múltiples internas. El propio Ravier, docente y economista sin experiencia política, terminó haciéndose cargo de la agenda y la actividad proselitista. En el tramo final se hizo bendecir por la presencia del ministro Federico Sturzenegger.

adriana ravier stursenegger Adrián Ravier y Adriana García, de La Libertad Avanza, cerraron la campaña con el ministro Federico Sturzenegger.

No pudo solucionar del todo los ruidos con el PRO, que tras el pacto formal de la alianza se mostró distante y apareció realmente en la última semana copando de amarillo lo que antes era violeta. Hasta última hora tienen lugar desavenencias por la fiscalización. La segunda candidata es Adriana García, amarilla de General Pico, la segunda ciudad de la provincia. Se miran muy de reojo entre aliados.

El macrismo pone en juego la banca de Martín Maquieyra, que concluye su mandato el 10 de diciembre. Se comportó como un oficialista de Milei. Ravier empezó su campaña diciendo que iba a conseguir dos representaciones. Vio encuestas y morigeró expectativas. Lo que obtenga será ganancia para un sello que tiene nula representación en La Pampa.

La UCR la corre de atrás

Federico Guidugli aceptó con Eugenia Forte como compañera en el desafío al que el exdiputado nacional Martín Berhongaray le sacó el cuerpo. “Pachequito” era el candidato del consenso, no solo radical, sino de un extendido arco opositor, incluyendo especialmente al PRO. Quiso cuidarse para 2027, pero pagará costos por este paso al costado.

Guidugli tuvo el respaldo de casi una treintena de intendencias boinablancas, algunas de ciudades muy pobladas. De todos modos hay regiones donde a la UCR le cuesta convencer a las bases de que el voto no se terminen inclinando por la "utilidad" que representa la opción libertaria para quienes tallan su perfil político a partir del antiperonismo.

Recién en el último tramo el radicalismo buscó el paraguas del sello Provincias Unidas. Guidugli cosechó primero el respaldo del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, luego del jujeño Carlos Sadir y el chubutense Ignacio Torres.

sadir nacho guidugli Federico Guidugli, candidato de la UCR de La Pampa, con los gobernadores de Jujuy Carlos Sadir y de Chubut Ignacio Torres.

La UCR atraviesa un fuerte conflicto interno e intenta no perder la representación que le queda en el Congreso, donde el 10 de diciembre concluye el mandato de Marcela Coli, quien durante la gestión de Milei se alineó con Facundo Manes.

Los números y el 2027

El resultado de la elección también dejará diseñado un panorama para el 2027. En la vereda del PJ, hay variedad de postulantes ubicados en las gateras.

Ziliotto acomodó en las últimas horas algunos dichos previos respecto de que planeaba el fin de su actividad política para el 10 de diciembre de 2027, cuando concluye su mandato. Ahora dice que quiere “una yapa”.

En la otra vereda, dirigentes de distintos partidos no peronistas ensayan como probable un rejunte de todos los espacios para confrontar con el oficialismo provincial, pero el actual proceso dejó heridas cuyo ritmo de cicatrización es un misterio.

Participan de la elección dos fuerzas más: el Frente de Izquierda candidatea a Patricia Lupardo, el Nuevo Más propone a Ayelén Pilcic. El padrón definitivo asciende a 304.693 personas: 153.883 son mujeres, 150.802 son hombres y 8 no binarios. Hay 8.769 jóvenes de entre 16 y 17 años.