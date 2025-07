Reforma constitucional en Santa Fe: quiénes serán las cuatro espadas libertarias para confrontar con Unidos

Si bien en la cocina del armado libertario dan cuenta de que habrá participación de los diez convencionales electos, el rol preponderante lo tomarán algunas figuras. "Va a ser por temas, aunque no acotado a un único criterio", adelantan. En un repaso sobre quienes fueron electos, la lógica parece primar entre los perfiles de mayor perfil en lo político, las posibilidades de nuevas candidaturas y un sostén técnico.

En esa idea aparece Nicolás Mayoraz, que encabezó la lista por distrito único y de trayectoria como abogado constitucionalista. Le reconocen el bagaje en la materia, pero hay un dato no menor: no es considerado como un "puro" dentro de LLA. "Es un aliado, no del riñón, eso lo tiene claro", dice una fuente inobjetable a Letra P.