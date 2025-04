Maximiliano Pullaro le puso fecha a la Convención constituyente en Santa Fe: comienza el 14 de julio

En el contacto con la prensa, el gobernador afirmó que su encuentro con Alejandra Locomotora Oliveras , la boxeadora que sorprendió en las elecciones y logró tres sillas en la Convención , fue lo que le dio "mucha claridad" para bajarle el martillo a la decisión. "Me dijo '¿Esperaron 62 años con esta Constitución y quieren esperar un año más?'", contó Pullaro.

"Creemos que el momento es este, porque el debate fue hasta hace 15 días y así vamos a llevar adelante una reforma de una Constitución nueva que va a ser moderna y novedosa en la República Argentina", agregó.

"Hay temas muy importantes que tenemos que tomar en este momento, como Ficha Limpia, porque no es lo mismo que los corruptos puedan ser candidatos o no en la provincia de Santa Fe; la eliminación de los fueros parlamentarios, para que nadie más se pueda esconder para no ser investigado por la justicia; terminar con los privilegios que la política tuvo durante 62 años", enumeró.

Un guiño a Marcelo Lewandowski

Pullaro adelantó también que tomará la propuesta que el senador peronista y convencional electo Marcelo Lewandowski le presentó en la reunión bilateral que mantuvieron al comienzo de la semana, para que la Convención no sólo sesione en la capital provincial.

"Vamos a hacer que las comisiones puedan sesionar en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario", contó el gobernador.