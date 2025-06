Santa Fe: Romina Diez evalúa volver a ser candidata a diputada aunque tiene mandato hasta 2027

Sería una maniobra casi inédita y poco convencional de parte de la línea dura que encabeza la alianza libertaria y responde directamente a Karina Milei . El rumor empezó a correr cuando se cerraron las listas provinciales y Diez no firmó en ninguna nómina. Para una persona que aún no tiene un alto nivel de conocimiento en Santa Fe, pero pretende pelear por la gobernación en 2027, tener una campaña provincial en 2025 que le permita recorrer la Bota es crucial.

Hay, también, una razón de fondo que no es exclusiva para el caso santafesino. La idea de repetir candidaturas se extiende en algunas cabezas provinciales de La Libertad Avanza porque sienten que compartieron la boleta con Javier Milei en un momento en el que el libertario no era del todo conocido, no pudieron aprovechar esa catapulta para instalar su nombre en sus pagos chicos y no quieren que ahora esa posibilidad la aproveche otra figura. “Que ningún otro levante la cabeza”, es una frase que repiten para explicar sus razones.