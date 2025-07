Santa Fe: el gobierno de Maximiliano Pullaro ve una mano libertaria detrás del ataque de Galperin

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

“Sin dudas hay una articulación, más allá de la presión por pagar menos Ingresos Brutos. La primera vez que salieron públicamente con este tema fue cuando reclamamos por las retenciones. Ahora salta después de la movida de los gobernadores por la distribución de los ATN y el impuesto a los combustibles”, afirmó en estricto off the record una fuente relevante de la Casa Gris a Letra P .

Ante esta situación, el gobierno de Pullaro decidió responder con máxima dureza. En su cuenta de X, el ministro de Economía, Pablo Olivares, aseveró que “es falso que Santa Fe haya incrementado la carga tributaria a plataformas de venta on line. Estamos ante una maniobra donde la empresa busca falsas excusas para hacer discriminación de precios a sus usuarios”.

Y luego disparó: “Este comunicado parece una represalia al reclamo que desde principio de año venimos haciendo a Mercado Libre para que realicen controles elementales a quienes les entrega dispositivos point, dado que en muchos sitios o búnkeres donde se comercializa droga se secuestran dispositivos Point (lectores de tarjeta y QR) de Mercado Pago". "Las fotos de los allanamientos en la provincia de Santa Fe muestran una escena cada vez más frecuente: armas, droga y dispositivos de Mercado Pago”, denunció.

La respuesta de la compañía de Galperin fue nuevamente en formato de comunicado de prensa, aunque en esta oportunidad, llamativamente, no fue subida a redes sociales. “Difamar no baja Ingresos Brutos”, afirmó la empresa, y advirtió que “las declaraciones del ministro de Economía de Santa Fe buscan desviar la discusión con acusaciones infundadas y no resuelven el problema de fondo: la suba de Ingresos Brutos de la Ley Fiscal 2025 de su provincia encarece la actividad de miles de emprendedores, PyMEs y comercios que todos los días trabajan para hacer crecer la economía local”.

El propio Pullaro también se subió a la polémica y sacudió: “Le guste o no a Marcos Galperin, le guste o no a Mercado Libre, cuando las billeteras virtuales y las fintech prestan plata como los bancos, deben tributar igual. No hay privilegios para la especulación”.

Subordinación y valor

Más allá de la batalla pública, en la Casa Gris analizan que este choque tiene varias dimensiones. Una de ellas es que la megaempresa busca subordinar a los gobernadores con los que no tiene acceso privilegiado, a diferencia de lo que ocurre con el Presidente. Y entienden que hubo una pretensión de arrastrar a otras firmas del sector, o incluso de otros rubros, para acumular mayor presión.

Es por ese motivo que la respuesta oficial santafesina tuvo altísimo voltaje. En la perspectiva de Pullaro, resulta inaceptable ceder ante un desafío de estas características porque mina su autoridad. Pero además, argumentan fuentes gubernamentales, “no podemos exigir en su trabajo a docentes y policías mientras reculamos a la primera de cambio cuando nos aprieta un grandote”.

En la administración santafesina admiten que este enfrentamiento tiene costos. “En la city nos están matando, dicen que estamos locos”, señalan en despachos oficiales, pero aseguran que “recular no es opción, porque se nos animaría cualquiera”.

La mano libertaria que mece la cuna

También hay una evaluación política del caso. No es ninguna novedad que Galperin es un fervoroso defensor de la gestión mileísta. Teniendo en cuenta ese dato, en el gobierno santafesino enfatizan que “sin dudas” hay una “articulación” y consideran que la ofensiva de la empresa se enmarca en la movida de los gobernadores, con Pullaro como protagonista, por coparticipar los fondos de los ATN y del impuesto a los combustibles.

En la Casa Gris no apuntan al Presidente, ni a los otros dos vértices del “Triángulo de Hierro”, ni a ningún funcionario en particular. Se limitan a señalar que existe una alianza evidente del empresario con “la comunidad libertaria”.

Con todo, en la administración pullarista valoran un matiz en este enfrentamiento: el comunicado de Mercado Pago y Mercado Libre salió después de las elecciones. Dicho de otro modo, si Galperin hubiese querido “pudrirla” plenamente, el parte de prensa se hubiese emitido en la semana anterior a los comicios.

En este marco, los pronósticos oficiales sobre la continuidad del conflicto son contundentes: “Habrá nuevos episodios”.