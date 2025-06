Juan Pedro Aleart: "La elección en Rosario es entre el espacio de Milei y la extrema izquierda"

- En esa lógica de polarización que planteás con Monteverde, ¿crees que va a haber un escenario similar a las PASO o Unidos puede terciar en la discusión?

- Mirando el resultado de las primarias y los números de las encuestas, va a ser muy similar el escenario con dos modelos muy marcados como opciones: el kirchnerismo de Monteverde y el nuestro, el de la libertad. La gente sabe que somos el único espacio que verdaderamente puede terminar con el kirchnerismo. Somos muy optimistas.

- ¿Dónde crees que puede estar la clave para que el domingo logren ese resultado?

- La boleta de concejales fue gigantesca, con muchísimos candidatos. Quizás eso explique por qué en la elección a concejales tuvimos 90.000 votos y en la elección a convencional constituyente, con el mismo padrón, tuvimos 125.000. No hay motivo por los que quienes nos votaron para convencional, en una boleta de 8 candidatos, no nos votarían ahora. No partiríamos de 90.000 votos sino del número superior.

- ¿Sentiste el apoyo del gobierno nacional? Estos días estuvieron presentes Patricia Bullrich y, más recientemente, Karina Milei y Martín Menem.

- Sí, el apoyo de todo el gobierno nacional está. Patricia Bullrich es una figura muy fuerte y muy potente del gobierno, que siempre estuvo y está apoyando. También la presencia de Karina y de Martín Menem es muy importante. Valoramos muchísimo la presencia de ellos y sabemos que, aunque no puedan estar en algún momento, están igual apoyando y trabajando por todos los candidatos de La Libertad Avanza en el país.

Embed Tenemos muy claro lo que está mal y lo que está bien.

Tenemos muy claro que usurpar está mal, por eso defendemos con firmeza el derecho a la propiedad privada.

Tenemos muy claro que matar está mal, por eso defendemos con fuerza el derecho a la vida.

Tenemos muy claro que robar y… pic.twitter.com/Eu36bPixfK — Juan Pedro Aleart (@JAleart) June 23, 2025

- ¿Y la ausencia de Javier Milei en el Día de la Bandera?

- Estuvo presente el Día de la Bandera pasado. Creo que ningún Presidente de la Nación estuvo presente en Rosario todos los 20 de junio de su gestión. Y lo importante era que, más allá de la presencia o no del presidente, se viva una fiesta en tranquilidad, en paz. Eso fue lo que sucedió y es lo más valioso.

El futuro de Rosario y las críticas de sus adversarios

- Unidos habla de un “nuevo tiempo” en Rosario, basado en mejoras de índices de seguridad, vuelta del turismo, entre otros factores. ¿Compartís esa mirada?

- Los nuevos tiempos de Rosario, los que van a venir, son los nuevos tiempos del país con las políticas que se están implementando a nivel nacional. El paulatino aumento en la recepción de los turistas, por ejemplo, tiene que ver estrictamente con la cuestión de seguridad y la baja en los índices de violencia. Y eso nadie lo puede negar. Sería muy mezquino como persona.

Embed JUAN PEDRO ALEART Y ANA CANTIANI SON MILEI



Este domingo en Santa Fe es con La Libertad Avanza. pic.twitter.com/FedbZlQG6z — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) June 23, 2025

¿Se imaginan un descenso en los índices de violencia sin la presencia de fuerzas federales? El 99% de los rosarinos te va a decir que es imposible que esto se hubiera logrado si no fuera por las fuerzas federales, con el Plan Bandera esencialmente. Pero hay mucho por hacer a nivel municipal para potenciarlo a su máximo nivel.

- Se te ha criticado en términos personales. “No se si el Juan Pedro verdadero es este o el de la televisión”, dicen tus rivales. ¿Qué opinión te merece?

- Yo sigo siendo el mismo. Son chicanas de los políticos de siempre. Lamento que no hayan visto De 12 a 14 porque todas mis opiniones iban hacia el mismo lugar: la defensa de la libertad, inclusive con mi historia personal. La defensa de la propiedad privada y la defensa de la vida. Que digan lo que quieran, me importa muy poco. Yo voy a seguir adelante como siempre y si hablan de mí es porque no tienen ideas mejores. Lo lamento por ellos.

Los primeros pasos, las diferencias con Unidos, y ¿la pelea por la intendencia?

- ¿Qué hubo de bueno y qué de malo en estos primeros meses como político?

- No me siento político. Soy una persona común que decidió involucrarse y meterse en la política para cambiar las cosas el tiempo que sea necesario y después volver a la actividad privada. Me quedo con lo bueno de todo este proceso, que la gente me lo hace sentir permanentemente. En lo malo, yo lo veía de afuera y ahora lo padezco permanentemente: mentiras, difamaciones, cómo inventan historias. Es lamentable, pero es el juego de la política sucia en pos de desestabilizar. No se dan cuenta que la vida me ha puesto en el camino obstáculos mil veces más difíciles. Tengo el cuero más duro que un rinoceronte y voy a seguir adelante.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1937885965135057298?t=UN7RdMYVALSdBkPcFojH2Q&s=19&partner=&hide_thread=false ¡RECTA FINAL!



Este domingo votá si o si por La Libertad Avanza en Santa Fe. Que llegue la Motosierra.



JUAN PEDRO ALEART Y ANA CANTIANI SON MILEI. pic.twitter.com/it9KQsKknl — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) June 25, 2025

- ¿La Libertad Avanza no utiliza esas herramientas con sus adversarios?

- En Rosario nosotros dijimos la verdad. Si decir que hay alguien es kirchnerista, de izquierda, está con Grabois, Massa y Cristina, como en el caso de Monteverde, y ellos consideran que eso es campaña sucia, lo lamento por ellos. Decir que Monteverde es usurpador no es una campaña sucia, es decir la verdad.

- Dijiste que estarás en política un tiempo para después volver a la actividad privada. ¿Te ponés plazos?

- No, no tengo fecha. Pero sí tengan claro que no va a ser para toda la vida la política. Es lo mismo que dice el presidente. Pero el tiempo que sea dejaré absolutamente todo de mí para cambiar las cosas y después volver al sector privado.

- Si te va bien el domingo, ¿te gustaría ir por la intendencia en 2027?

- Yo amo Rosario y voy a estar donde la ciudad me necesite. Hoy, en este lugar, es sacarle el lastre del socialismo y defenderla del kirchnerismo. El día de mañana veremos.

- ¿Y una candidatura nacional para octubre? ¿Te lo plantearon, lo descartás de plano?

- No está ni siquiera en mi cabeza. Pero repito: voy a estar donde sea necesario para defender a Rosario.

- En ese futuro, ¿puede haber algún entendimiento de La Libertad Avanza con Unidos?

- Hay dos cosas que nos alejan mucho de Unidos. Una es que está lleno de socialistas y nosotros no queremos absolutamente nada con las ideas de izquierda. Y el otro punto es que tienen una mirada del Estado diferente. Lo agrandan, cobran y crean impuestos cada vez más caros. Nosotros vamos el camino inverso: achicar el Estado para bajar impuestos. Por lo tanto, hoy, en esas condiciones, es imposible pensar en nada.