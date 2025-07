Encuesta: casi seis de cada diez personas de hasta 35 años aprueban la gestión de Javier Milei

En otro apartado del estudio, se abordó un tema sensible para la opinión pública como la economía. Los resultados muestran un optimismo económico relativo: el 47% cree que la situación del país estará mejor el próximo año. Otra vez, los hombres se muestran más esperanzados (63%).

La imagen de Javier Milei, Elon Musk y Donald Trump

Otro dato llamativo del estudio es la afinidad entre votantes de Milei y figuras internacionales como Elon Musk y Donald Trump. El 78% de quienes tienen una imagen positiva de Milei también valoran a Musk, mientras que el 72% coincide en su apoyo a Trump.

En este ranking de imagen, Mark Zuckerberg registra 56% positiva; 25% negativa; y 19% no sabe. Musk suma 53% positiva; 34% negativa y 13% no sabe, mientras que Marcos Galperin llega a 52% positiva; 28% negativa; y 20% no sabe. El cuarto lugar lo ocupa el presidente de Estados Unidos alcanza el 48% positiva; 39% negativa, y el 13% no sabe.

El sondeo se realizó en base a 730 casos online a personas de hasta 35 años de todo el país, entre el 15 y el 26 de mayo. También se hicieron cuatro grupos focales y se analizaron las opiniones en las redes sociales sobre distintos temas.