PJ Neuquén: el kirchnerismo y la liga de intendentes definen la interna entre identidad y pragmatismo

El PJ de Neuquén define su conducción provincial entre dos listas que expresan mucho más que una renovación de nombres.

La interna del Partido Justicialista ( PJ ) de Neuquén , en la que finalmente habrá dos boletas, dejó de ser una competencia de nombres para convertirse en una discusión sobre identidad y estrategia. De fondo subyace la discusión sobre si el partido debe integrarse a la dinámica del oficialismo provincial o reconstruirse como alternativa propia.

Con el aval del exsenador Oscar Parrilli , el exintendente de Junín de los Andes Juan Domingo “Chule” Linares encabeza la lista del Peronismo para la Victoria , con fuerte impronta orgánica y presencia de dirigentes ligados al kirchnerismo. Este sector no quiere “tomar el partido por los votos y entregárselo al gobernador Rolando Figueroa para ser una colectora”, le dijo el candidato a Letra P , en una frase que ordena su candidatura y explica el armado que lo rodea.

Enfrente se ubica la propuesta del Peronismo Territorial, donde confluyen intendentes y dirigentes que promueven un vínculo más pragmático con La Neuquinidad del gobernador. Encabezada por el jefe comunal de Vista Alegre, José Carlos Assad, acuña el aval de figuras como Tanya Bertoldi , Marcelo Zúñiga y otros funcionarios del gabinete provincial.

El contraste entre los espacios que definirán la conducción el 15 de marzo muestra una profunda diferencia de visión y estrategia. Linares lo plantea en términos binarios cuando afirma que no quiere “entregar” el partido ni convertirlo en herramienta electoral de otro espacio.

El exintendente cordillerano ya dejó en claro que pretende que el PJ ordene candidaturas propias y evite “buscar otro candidato prestado”. Su lista refleja esa postura: es un armado que prioriza identidad y alineamiento con el kirchnerismo antes que acuerdos coyunturales. Enfrente tiene a una estructura que exhibe intendentes y volumen municipal. “Assad es un intendente de La Neuquinidad, no parece peronista”, disparó en diálogo con Letra P .

image Juan Domingo "Chule" Linares y Karina Ortiz, la fórmula del kirchnerismo para la interna del PJ Neuquén.

En ese marco, Linares repite que el partido atraviesa una crisis de conducción. “La falta de conducción política nos llevó a este estado”, sostuvo. Y fue más allá al señalar que el peronismo provincial debe “aggiornarse doctrinariamente” y recuperar coherencia interna. “La lealtad debe ser un elemento bisagra, hoy hay muchos desleales”, planteó a Letra P, en clara alusión a los sectores que decidieron confluir con el frente que conduce Figueroa.

Ciclo cumplido

En la vereda opuesta, como contó este medio, el armado con eje en el territorio intenta avanzar sobre una estructura orgánica que ya "cumplió su ciclo” y busca hacer valer sus gestiones y la “cercanía con los vecinos y afiliados al partido” para devolverle un norte a un peronismo provincial que “se quedó sin GPS”,

En el espacio coinciden en que llegó el tiempo de darle lugar a quienes tienen la representación del electorado, suman votos y el respaldo de los vecinos. Además, cargan las tintas sobre una conducción bajo la cual el justicialismo neuquino quedó sin representantes en el Senado nacional por primera vez en 30 años.

DSC_6853.JPG "Peronismo Territorial", la liga de intendentes de Neuquén que busca conducir el PJ.

“Necesitamos despertar la esencia del partido, darle volumen a una fuerza que supo protagonizar cada instancia electoral. Queremos ser más intendentes, no un grupo reducido”, le dijeron los referentes de este espacio a Letra P cuando anunciaron su intención de competir.

Listas que expresan diferencias

Las diferencias se expresan más allá de lo discursivo. Mientras Assad se hizo de otros intendentes y dirigentes con arraigo específico, Linares suma referentes de una militancia distribuida en dependencias nacionales o universidades.

En la lista 17 del Peronismo Territorial, a Assad lo acompaña Anahí Valdez como candidata a la vicepresidencia primera. Referente del tradicionalismo en la provincia, fue la primera mujer en presidir la Federación Gaucha de Neuquén y representa a sectores del interior del distrito. En 2022 fue parte de la conducción que triunfó en la elección interna del PJ de Zapala.

El candidato a la vicepresidencia segunda es Lucas Riquelme, referente del PJ de Plottier, ciudad de la que fue candidato a intendente por el Frente Para la Victoria en 2015.

Neuquén: la Justicia bajó la lista de César Godoy para la interna del PJ y reabrió el tablero



https://t.co/3X4nbv54fL

@arielboffelli pic.twitter.com/wHtZcNFWwl — LETRA P (@Letra_P) March 2, 2026

Por su parte, la compañera de fórmula de Linares es Karina Ortiz, congresal provincial y nacional del PJ, con más de dos décadas de trabajo en ANSES y también candidata a intendenta en Plottier. Aporta estructura partidaria y conocimiento interno del funcionamiento del justicialismo, y si bien no es una figura territorial en ejercicio, sí una dirigente orgánica con recorrido.

Entre otros candidatos, el nombre más novedoso del Peronismo Territorial el de Matías Samar, militante universitario y streamer vinculado al universo del compañeraje patagónico. Su incorporación expresa una búsqueda de renovación en el plano comunicacional y juvenil, aunque el peso principal del armado sigue estando en dirigentes con recorrido en la gestión y la estructura partidaria.

Pragmatismo vs. Identidad

De las seis inscripciones iniciales y luego del fallo judicial que revocó la oficialización de la lista que proponía al dirigente de la UOCRA César Godoy, la competencia justicialista neuquina se definirá entre la propuesta del kirchnerismo y la de la liga de intendentes peronistas.

La interna definirá quién conduce el sello, pero también qué tipo de peronismo se proyecta hacia las elecciones que vienen en la Patagonia. En esa tensión entre pragmatismo territorial e identidad política se juega mucho más que una presidencia partidaria. Se juega el lugar del peronismo en el tablero neuquino.