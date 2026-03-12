Neuquén: el MPN se repliega y sueña con volver en 2031

El Movimiento Popular Neuquino ( MPN ) atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia. Tras seis décadas de hegemonía, el partido que moldeó la identidad de Neuquén busca reorganizarse para sobrevivir en un escenario desconocido, donde La Neuquinidad de Rolando Figueroa retiene la centralidad del poder y acecha la sombra de La Libertad Avanza .

La conducción partidaria empezó a delinear un calendario interno que podría marcar el inicio de una nueva etapa, con la coronación de una figura de consenso y del agrado de Figueroa. Dirigentes del espacio señalan a agosto como el momento para realizar una elección interna que renueve la cúpula y permita ordenar la estructura tras la derrota electoral que lo desplazó de la gobernación.

La decisión no es menor. El MPN pasó de ser una maquinaria electoral dominante a convertirse en un actor que necesita mutar. Durante décadas construyó una estructura territorial sólida, apoyada en intendencias, redes locales y una identidad provincialista que lo convirtió en el principal actor político de la provincia. Hoy, el poder simbólico de esos años dorados se trasladó al gobernador.

Es innegable que ese esquema atraviesa un proceso de transición. La llegada de Rolando Figueroa a la gobernación, luego de romper con el partido y competir con un armado propio, alteró el equilibrio interno que durante años había sostenido al MPN.

Desde entonces, la dirigencia optó por evitar confrontaciones directas con el mandatario, un cuadro que se formó en la estructura partidaria y que aún conserva vínculos sólidos con muchos de sus referentes históricos. Todos le reportan, o al menos eso parece.

El Movimiento Popular Neuquino se encamina a renovar autoridades. Piensa en una figura de consenso, que sintonice con Rolando Figueroa.

Al margen, dentro del partido del mapita empieza a consolidarse una lectura pragmática sobre el nuevo escenario. Muchos dirigentes consideran que la política neuquina se encamina hacia una fuerte polarización entre la Neuquinidad de Figueroa y La Libertad Avanza, espacio que gana presencia en la provincia de la mano de la senadora Nadia Márquez.

Nadia Márque en campaña La senadora libertaria Nadia Márquez sueña con ser gobernadora.

Frente a ese tablero, el MPN busca evitar tensiones internas que puedan debilitar todavía más su posición. La idea que circula entre referentes es avanzar hacia una conducción de consenso que permita ordenar la tropa sin abrir nuevas fracturas: su objetivo inmediato no es disputar el poder provincial sino preservar la estructura política y territorial que el partido construyó durante décadas. Básicamente, hoy se encuadra en las intendencias del interior profundo.

La renovación de autoridades también marcará el cierre de una etapa histórica. Con la futura lista terminarán los mandatos de los exgobernadores Omar Gutiérrez y Jorge Sapag, quienes hoy conducen los principales órganos del partido. Ambos representan la última expresión de la dirigencia que sostuvo al MPN en el poder durante los años recientes desde el sector Azul.

La necesidad de moverse en Neuquén

A la hipótesis de una posible vuelta de Figueroa al MPN ya consolidado en la gobernación, que incluso sonó hasta antes de las legislativas de 2025, la refutó el paso del tiempo. El gobernador nunca dio señales claras en ese sentido y la dirigencia empezó a asumir que el partido deberá reorganizarse sin esperar una reunificación inmediata.

La prioridad ahora pasa por sostener el poder territorial. En el MPN consideran que las intendencias y los armados locales serán el principal punto de apoyo para reconstruir la fuerza territorial. Mantener presencia en los municipios, retener concejales y fortalecer la representación legislativa aparecen como objetivos estratégicos en el corto plazo.

Rucci renuncia al MPN Marcelo Rucci, el petrolero que mira a 2027 con su Fuerza Neuquina y Federal.

El desafío no es menor. La salida de Figueroa provocó un proceso de reacomodamiento interno que impactó en sectores históricos. Algunos dirigentes que durante años formaron parte de la tradicional Agrupación Azul y Blanca comenzaron a reorganizarse en espacios alternativos, como el armado Fuerza Neuquina y Federal impulsado por el dirigente petrolero Marcelo Rucci. Esa fragmentación agrega complejidad al panorama.

Mariano Gaido en el mapa

En paralelo, la dirigencia emepenista observa con atención los movimientos de algunos actores con peso propio en el tablero. Uno de ellos es el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, cuyo futuro político genera especulaciones dentro y fuera de las seccionales. La principal ciudad de la Patagonia es el distrito más importante del mapa electoral y cualquier definición sobre su liderazgo tendrá impacto.

Mientras tanto, en el horizonte aparece un objetivo de más largo plazo. En algunos sectores del partido empiezan a imaginar una reconstrucción que permita volver a disputar el poder provincial en 2031. Hoy ese escenario parece una quimera, pero en el MPN creen que preservar su identidad y estructura territorial será la base para intentar el regreso.

La elección prevista para agosto podría ser el primer paso de ese proceso. Más que una simple renovación de autoridades, se perfila como el punto de partida de una etapa de reorganización para una fuerza que durante décadas dominó Neuquén y que ahora busca redefinir su lugar en una provincia que cambió su equilibrio de poder.