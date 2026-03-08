Señal de largada en Neuquén: los efectos del lanzamiento de Nadia Márquez

La proyección de la senadora libertaria Nadia Márquez a la gobernación de Neuquén abre un nuevo capítulo en la política provincial. Su cercanía con Karina Milei fortalece su figura y el posicionamiento de su sector en La Libertad Avanza , mientras el gobernador Rolando Figueroa mantiene una relación pragmática con el Gobierno y sostiene vínculos con Toto Caputo y Santiago Caputo .

El estado de esa convivencia política podría empezar a transformarse, a pesar de que la elección aún parece lejos. Márquez lanzó una señal clara sobre su futuro y abrió formalmente la discusión sobre la gobernación . “Tenemos una ventana, no una puerta, pero debemos aprovecharla”, le dijo a Letra P en una charla sobre el cierre de la semana.

La pastora evangélica aseguró que quiere gobernar Neuquén y se proyecta como la primera mujer en alcanzar ese cargo en la provincia. Su frase no fue casual. En el ecosistema neuquino fue interpretada como un movimiento calculado que busca ordenar lo propio y empezar a construir volumen hacia adelante.

Márquez es hoy una de las principales figuras del oficialismo nacional en la Patagonia y en el Congreso . El protagonismo alcanzado en la arena parlamentaria y su cercanía con el núcleo de poder de La Libertad Avanza le permiten proyectarse más allá de su banca en el Senado .

El mensaje tiene un doble impacto. Hacia adentro, ratifica liderazgo en un partido que todavía está en proceso de organización. Hacia afuera, instala a LLA como una fuerza que aspira a disputar el poder en la provincia.

El crecimiento de Márquez dentro del universo LLA no se explica únicamente por su bravata parlamentaria. La pastora construyó una relación fluida con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y armadora nacional del partido del Presidente. Esa buena sintonía con la hermana de Javier Milei le otorga volumen interno y la ubica dentro del esquema de confianza de la conducción nacional. Ergo, si hay que tirarse arriba de una granada, lo hace.

El vínculo tiene consecuencias concretas en el armado político. Karina es la encargada de ordenar el crecimiento territorial partidario en todo el país y su respaldo es un activo clave para cualquier dirigente que aspire a consolidarse.

Ese puente con la Casa Rosada le permite a Márquez proyectarse como una de las referencias libertarias sureñas, en una región donde el partido todavía está en pleno proceso de consolidación.

El armado regional

En la construcción territorial del espacio aparece una figura central como Alejandra Durdos. La dirigente es una de las responsables del tejido municipio por municipio y tiene a su cargo la tarea de fortalecer la estructura. El objetivo libertario es construir presencia en cada distrito, ampliar la base militante y consolidar candidaturas que puedan competir en los distintos niveles.

Neuquén es uno de los territorios donde ese proceso se desarrolla con mayor intensidad. El crecimiento electoral del espacio en la región de la Confluencia, el núcleo urbano más importante del sur argentino, alimenta la expectativa de LLA de convertirse en una alternativa competitiva.

En ese esquema, Márquez asoma como líder del espacio. Su presencia en el Senado, el trato con la conducción nacional y una exposición mediática permanente la posicionan como la mayor proyección violeta en Neuquén.

La relación con Rolando Figueroa

El posicionamiento de la senadora también empieza a redefinir el vínculo con el gobernador Figueroa. Hasta ahora, el diálogo entre el gobierno provincial y el oficialismo nacional transitó una lógica pragmática: Neuquén es una provincia clave por el peso de Vaca Muerta y la generación de recursos, lo que obliga a mantener canales de diálogo permanentes con la Casa Rosada.

En ese contexto, Figueroa logró construir puentes sólidos con jugadores influyentes del gobierno nacional. Ahora fue invitado al Argentina Week para buscar inversiones, junto a otros gobernadores de corte dialoguista.

El mandatario neuquino sostiene una buena relación con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y con el asesor presidencial Santiago Caputo, dos dirigentes con fuerte incidencia en el diseño político y económico del Gobierno.

Esa sinergia le permitió imaginar un canal institucional relativamente estable con la administración de Javier Milei, incluso mientras en el plano político comienzan a configurarse escenarios de competencia por el poder.

La aparición de Márquez como aspirante a la gobernación anticipa que esa convivencia política podría transformarse en una disputa directa, aunque en carriles diferentes. El mejor ejemplo se dio tras el voto de las parlamentarias rolistas Julieta Corroza y Karina Maureira a favor de la reforma laboral, que significó el pago de una deuda histórica en materia previsional.

La incógnita de Neuquén capital

Uno de los movimientos más llamativos de la senadora fue descartar de plano una candidatura en la capital provincial. Neuquén es el distrito más importante del sistema político provincial, su peso demográfico suele ser determinante en cualquier elección y funciona como el principal centro de poder. Por eso, la decisión de Márquez de no competir allí abrió interrogantes dentro del propio espacio libertario.

La Libertad Avanza deberá encontrar una figura capaz de disputar el liderazgo en ese territorio estratégico. Por ahora, el proceso de definición está en una etapa temprana y todavía no aparecen candidatos consolidados.

Gastan y gastan, total cobran y cobran.

Solo LA LIBERTAD AVANZA puede bajar impuestos.

— Nadia Judith Márquez (@nadiajmarquez) March 7, 2026

Se habla del senador Pablo Cervi, del diputado Gastón Riesco y hasta el concejal Nicolas Montero, pero son solo conjeturas en el aire. A diferencia de Cervi, ninguno tiene la espalda, por ahora, para encarar una campaña de semejante responsabilidad.

La decisión de la senadora responde a una lógica política clara. Su objetivo es posicionarse directamente en la discusión por la gobernación y evitar quedar encasillada en una disputa municipal.

Un mapa político en plena reconfiguración

La política neuquina atraviesa una transformación profunda. La llegada de Figueroa al gobierno provincial quebró la histórica hegemonía del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y abrió una nueva etapa marcada por coaliciones más amplias y un escenario de mayor fragmentación.

La dirigencia libertaria mira esa foto con buenos ojos. “La fragmentación del MPN nos va a beneficiar”, ratificó Márquez en la reciente charla con Letra P.

El panorama se completa con la crisis del peronismo neuquino. El PJ atraviesa una etapa de debilidad estructural, marcada por disputas intestinas, falta de conducción clara y pérdida de presencia territorial.

La combinación de esos factores dejó al peronismo relegado en el nuevo mapa y lejos como tercera fuerza. Ese escenario abre un sistema más competitivo que el que caracterizó durante décadas a la provincia, con LLA en notable protagonismo.

Todavía es incierto dónde recalarán los votos justicialistas si finalmente no hay internas, como trascendió en los últimos días. Todo depende de la Justicia.

La apuesta libertaria hacia 2027

Dentro de ese nuevo tablero, La Libertad Avanza apuesta a consolidarse como una alternativa concreta. La estrategia está directamente vinculada al desempeño del gobierno nacional. Si la gestión Milei logra estabilizar índices económicos y consolidar su programa político, el oficialismo confía en que ese respaldo se trasladará a las provincias.

Neuquén aparece como un territorio clave dentro de esa proyección. La centralidad energética de la provincia y su peso económico en el país la convierten en un reducto vital para cualquier proyecto político nacional.

En ese contexto, Nadia Márquez aspira a posicionarse como la dirigente que pueda encarnar el proyecto. Su lanzamiento no solo ordena el escenario interno de LLA. También empieza a delinear el mapa de la próxima gran disputa política neuquina.