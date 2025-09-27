Neuquén: Mariano Gaido alista las obras que faltan y proyecta sus últimos años de gestión en la capital

Después del 26 de octubre, el día que imagina celebrando una victoria de L a Neuquinidad en las elecciones legislativas, al intendente de Neuquén , Mariano Gaido, le quedarán poco más de dos años de gestión. Desde entonces, concentrará su esfuerzo en terminar con sus planes en la capital provincial y blindar su proyección provincial.

El principal ladero electoral de Rolando Figueroa sabe que se irá en 2027. Ya tiene en su haber una primer elección exitosa, una reelección abrumadora y dos años de una segunda gestión que estuvieron marcados por la obra pública. Ahora va por el bronce.

Gaido sabe que no le tocan tiempos fáciles. Pese al recorte nacional implementado por la gestión de Javier Milei , gobierna la ciudad del país que más porcentaje de su presupuesto le dedica a la obra pública. Según dice, destina el 45% de los dineros de la administración local, 20 puntos porcentuales más que Paraná (Entre Ríos), la segunda en el ranking.

Las obras son financiadas, según afirma, debido a que la ciudad tiene las cuentas ordenadas. Gaido le dice a Letra P que el superávit del municipio superó el 6% en 2024 y proyecta ser aún mayor este año.

Gaido tiene un detallado mapa con el que recorre las obras públicas que quiere finalizar en lo que resta de su gestión municipal. En primer lugar, anota las que se relacionan con el sector turístico, donde destaca la finalización de 33 km de paseo costero, Parque Norte y Los Miradores. "Potenciamos muchísimo la economía del turismo porque Neuquén definitivamente se va a transformar una metrópolis turística", asegura.

El intendente habla de "la consolidación de la economía del conocimiento con la apertura del este que del polo científico tecnológico y el instituto Vaca Muerta", y destaca uno de los puntos fuertes de su segunda gestión: la política de vialidad y el plan para convertir a Neuquén en "la ciudad de los 15 minutos", con la creación y pavimentación de varios corredores para conectar la ciudad.

Un proyecto a enorme escala que se viene gestando desde hace varios años es la ampliación de la Avenida Mosconi, la exruta 22. "Va a ser una 9 de julio, pero sin el metrobus", afirma, mientras también se propone resolver la situación pluvial de la avenida.

La ruta está en altura, entonces, cuando llegan las lluvias, se produce anegamiento. "Es un dique", describe Gaido. Ahora esa ruta se va a bajar y ampliar de 4 a 8 carriles. "Va a haber un proyecto, ya tenemos el proyecto ejecutivo y vamos a desarrollar una gran avenida con un gran ducto, un gran caño debajo que va a escurrir el agua, dos soluciones, varias soluciones, en una", explica.

Además, también en materia vial, la gestión Gaido busca solucionar la cuestión del ingreso a la ciudad mediante vías como la Ruta 7 o la bajada de Maida. "vamos a hacer todo un desarrollo de nodos viales para ingresar y resolver el ingreso".

La cuestión habitacional

La relación de Gaido con Figueroa se transformó en el elemento político más fuerte de la política provincial. Además de espalda política, el intendente permite a La Neuquinidad mostrar una gestión marcada por la obra pública, en tiempos en los que la administración nacional decidió hacer de su abandono a esa política una bandera.

"Hemos entregado ya dos loteos habitacionales este año y vienen dos más el año que viene. Esto esto definitivamente convirtió a la ciudad hace 5 años en una ciudad planificada y dejamos atrás una historia de ser una ciudad que está permanentemente en toma", contó Gaido respecto a una de las políticas que él mismo destaca.

image.png Rolando Figueroa y Mariano Gaido acordaron para 2025. Suspicacia de un gran frente para el 2027 con el MPN en Neuquén.

"Cuando llegué estaba la toma Casimiro Gómez y hace 5 años que no hay asentamientos y tomas en la ciudad", afirma el intendente. "El valor del metro cuadrado en la ciudad de Neuquén es muy importante y tiene esa relación directa a que no existen asentamientos", describe orgulloso. "El valor de la tierra se acrecienta y se acrecienta la oportunidad de tener inversiones, lo que hay que generar es de es de oferta en loteo para que podamos tener la oportunidad de acceder a la tierra con servicio", agrega descubriendo su apuesta para los últimos años al frente del municipio.

Lo vial y lo habitacional se combinan en el plan de 3500 cuadras de asfalto que describe como una obra "única en el país". "Nosotros ya llevamos ejecutadas y en ejecución a este momento 2140 cuadras", dice Gaido que vuelve a mostrar su lista con la que se compara con otros municipios y pone en valor su trabajo. Quilmes, dice, asfaltó 900 cuadras en lo que va del año.

Los dos puntos de Gaido para la agenda del Congreso

Parte de La Neuquinidad, el intendente apuesta que el oficialismo provincial se quede con el premio mayor del 26 de octubre y que Julieta Corroza y Juan Ousset lleguen al Senado, y Karina Maureira y Joaquín Perrén a la cámara baja. Como el gobernador, el intendente cree que la pelea principal es por "una coparticipación justa". "Tenemos que recibir lo que le corresponde a Neuquén, hoy la coparticipación que recibe la provincia y por ende la ciudad está en el anteúltimo lugar", asegura.

"De cada 100 pesos que nosotros aportamos en impuestos la el Gobierno Nacional devuelve 50 pesos en coparticipación, mientras a que Formosa le devuelven 600. Y a Chaco le devuelven 300. Entonces, hay una injusticia y absoluta inequidad" explica el intendente.

El segundo punto, dice, "tiene que ver con los recursos que hoy Buenos Aires disfruta y utiliza de los neuquinos, por ejemplo, el transporte público", básicamente el reparto de fondo coparticipables que la Casa Rosada decidió guardar en las arcas nacionales.

"Cuando cargás nafta pagas un impuesto, el 28% va al gobierno nacional para que subsidie el transporte público de la ciudad de Buenos Aires, solamente, cuando la ley dice que tiene que ser distribuido en todas las provincias y en todas las ciudades del interior, que no va a ir obviamente, porque porque digamos plantean un gobierno unitario y y la República Argentina es federal desde la Constitución", dice Gaido que se pone a la par del reclamo de los gobernadores y quiere trabajar para empujar desde el Congreso los reclamos de que emergen desde la Patagonia.