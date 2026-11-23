Adela Arning parece haber sorteado definitivamente la amenaza de revocatoria de mandato que pende sobre su gestión desde hace 20 meses. Echando mano al último recurso judicial posible logró que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba suspenda el plebiscito, que debía realizarse el domingo 28 de noviembre, para decidir sobre su continuidad .

Como anticipó Letra P , la intendenta de Mendiolaza , autoridad nacional del PRO , agotó todas las vías para tal fin . En una decisión inusual, presentó un recurso extraordinario federal, cuyo destinatario final debía ser la Corte Suprema de Justicia .

La resolución del TSJ no brinda una respuesta final, tampoco admite la competencia de la Corte en un tema de índole provincial. Pero ofrece a Arning el tiempo que necesitaba. Si logra sortear el verano, el proceso de revocatoria ya no podrá realizarse.

El entorno de la intendenta no manifiesta sorpresa sobre el giro judicial. Según interpreta, se trata de un reconocimiento a la existencia de irregularidades desde el inicio mismo del proceso, en febrero del 2025, con la recolección de firmas por parte de un grupo de vecinos.

De igual manera, sus colaboradores critican duramente la actuación de la Junta Electoral Municipal de Mendiolaza , a la que acusan de actuar con parcialidad. Entre otros aspectos, cuestionan la decisión de convocar a los comicios para la revocatoria sin haber otorgado el plazo de descarga correspondiente.

La seguridad que transmiten sus palabras ofrece una interpretación sobre el incremento de actividad mostrado en los últimos días, concomitante con la recuperación de una operación.

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A mediados de semana la intendenta recorrió la ciudad serrana junto a Guillermo Dietrich, su mentor en la formación del G25 del PRO hace ya una década, y Nicolás Dujovne. Ambos llegaron para una actividad en la Bolsa de Comercio que preside Manuel Tagle, el mendiolacense más célebre, quien sigue siendo un faro amarillo en la tierra cordobesa.

Tanto los exministros del gobierno de Mauricio Macri como la mandataria cordobesa mantienen una línea directa con el expresidente. Además de un aval explícito a ésta, las lecturas convergieron en un relanzamiento de su postulación a la reelección, luego de haber sorteado la etapa más crítica en materia de gestión.

Como contara este medio, la intendenta sustenta su convicción en encuestas que marcan una mejora en la percepción de su gestión. La misma responde esencialmente a un incremento de la obra pública, gracias a sucesivas inyecciones de fondos provenientes del gobierno de Martín Llaryora.

Otra razón sostiene el renovado ánimo. En su horizonte no aparece aún un retador indiscutido. Ni siquiera en el peronismo local. Aunque sus referentes consideren muy improbable la reelección, no atinan a proponer una unidad entre los sectores que en elecciones anteriores estuvieron a pocos votos del triunfo.

La sombra de Mauricio Macri

La seguridad que transmiten las palabras de los entornistas de Arning habilita también lecturas sobre la existencia de un acuerdo político para evitar su anticipada salida de la intendencia.

En rigor, versiones sobre tal pacto sobrevuelan desde el inicio del proceso revocatorio. Incluso dirigentes de otras fuerzas han ventilado tal rumor, tanto por el acercamiento de funcionarios provinciales a Mendiolaza como por el peligroso precedente que supondría la revocatoria de una autoridad electa en las urnas.

La reciente decisión del Tribunal Superior, aún contraria a la precedente, reactivó la vigencia de tales sospechas. Sobre todo, atendiendo a una sucesión de gestos y coincidencias.

Primero fue aquella presencia de dirigentes de relieve nacional en la zona. Luego fueron las negociaciones entre Llaryora y Macri por una silla en el Consejo de la Magistratura.

Finalmente, operadores peronistas plantearon la existencia de una gestión directa del expresidente de la Nación con el presidente del TSJ, Domingo Sesín. El rumor se extendió rápido entre los vecinos. No pocos recuerdan la existencia de un vínculo entre ambos, cuya cúspide fue la postulación para una vacante en la Corte Suprema hace sólo una década.

Alivio en Córdoba

Además de ofrecer un contexto ineludible, la concurrencia de situaciones no pasó inadvertida para los impulsores del proceso de revocatoria, que no tardaron en unirlas en un mismo ensayo.

Tampoco fue imperceptible para la dirigencia política, que en general resopló alivio ante lo que sería el último capítulo de la saga. Más que simpatía por la intendenta mendiolacense, admiten los riesgos que implicaría un antecedente de destitución de una jefa comunal, sólo meses después de ser consagrada.

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Indiscutible es que hay elementos contextuales para circunscribir lo ocurrido. Arning fue electa por sólo un puñado de votos, tras sendas apelaciones al recuento. Desde ese mismo momento muchos le auguraron una débil legitimidad de origen.

Pero también es cierto que forma parte de una camada de jóvenes dirigentes que han debido administrar ciudades que por décadas fueron controladas por líderes personalistas. La vigencia de la ley que impide reelecciones indefinidas aceleró una transición jalonada por resistencias.

La fecha electoral

Con el horizonte despejado, Arning definirá estratégicamente la fecha de realización de las elecciones municipales. Lo hará en coordinación con sus pares del G6 Colón, que nunca dejaron de expresar y mostrarle apoyo público y acompañamiento táctico.

Ese mismo conjunto de intendentes (vecinalistas, PRO y radicales) que administra las principales ciudades del estratégico departamento Colón, deberá definir también su encuadramiento definitivo para el 2027.

Armadores libertarios los cuentan ya como parte de la estructura que acompañará a Gabriel Bornoroni como candidato a gobernador. Dirigentes violetas siguen abriéndoles selectivas puertas que encaminan a pocas cajas abiertas en Nación. La formalización del pase de Federico Zárate marca el rumbo aún.

Pero nadie, ni siquiera ese grupo, desconoce las consecuencias que podrían afrontar por plantarse abiertamente ante el gobierno provincial, condición indispensable para cualquier chance libertaria.