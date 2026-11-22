El PRO y La Libertad Avanza (LLA) ya ponen el foco en la Tercera sección electoral de Buenos Aires , uno de los principales bastiones del peronismo . Mientras avanzan las conversaciones para una eventual alianza en las elecciones de 2027, ambas fuerzas buscan consolidar dirigentes y estructuras territoriales para fortalecer su posición a la hora de las candidaturas.

La importancia de esa región responde a su peso en el padrón electoral. La sección tiene 5.101.177 personas habilitadas para votar y concentra 19 municipios, una cantidad de distritos que la establece como un territorio estratégico para cualquier armado político que aspire a disputar el poder provincial.

La Tercera sección está integrada por Almirante Brown , Avellaneda , Berazategui , Berisso , Brandsen , Cañuelas , Ensenada , Esteban Echeverría , Ezeiza , Florencio Varela , La Matanza , Lanús , Lobos , Lomas de Zamora , Magdalena , Presidente Perón , Punta Indio , Quilmes y San Vicente .

En varios de esos municipios, los dos espacios comienzan a posicionar dirigentes con peso territorial y apellidos reconocidos. La construcción de referencias locales forma parte de una negociación más amplia por los lugares en las listas, en un escenario en el que la competencia por las intendencias asoma como el principal objetivo.

Uno de los distritos centrales es Quilmes, donde el exintendente del PRO Martiniano Molina conserva influencia política. Allí aparece como posible competidora la diputada bonaerense María Sotolano , referente del jorgemacrismo. Por el lado libertario, las referencias más fuertes son el diputado provincial Nahuel Sotelo , el exboxeador Maravilla Martínez , la periodista Mariana Brey y la dirigente Estefanía Albassetti .

En Almirante Brown, el escenario reúne a dirigentes de distintos sectores. La diputada Miriam Niveyro, vinculada al armado de Sebastián Pareja, comparte el espacio de posibles referencias con la legisladora provincial Florencia Retamoso, del sector de Patricia Bullrich, y su par Leticia Bontempo, alineada con Néstor Grindetti.

Diego Kravetz quiere ser candidato del PRO y La Libertad Avanza en Lanús.

En Lanús, el nombre de Diego Kravetz emerge entre un posible candidato de convergencia. El funcionario de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) fue intendente interino del distrito y se perfila como una posible figura de consenso. Por el lado de LLA también aparece Ignacio Moroni como referencia local.

Lomas de Zamora y La Matanza, otros objetivos del armado

En Lomas de Zamora, otro de los distritos de mayor peso electoral, el PRO tiene como referencia a Guillermo Viñuales, quien compitió en la última elección junto al espacio de Bullrich. LLA, por su parte, evalúa impulsar a Karen Reichardt. Pareja, presidente del partido en la provincia, es uno de los nombres más fuertes con origen en ese municipio.

En La Matanza, el PRO cuenta con el exministro de Educación Alejandro Finocchiaro como uno de sus dirigentes con proyección electoral. En el espacio libertario, la senadora provincial Florencia Arietto está entre las alternativas, mientras que la coordinación local trabaja en la construcción de otras referencias.

Karen Reichardt.

La disputa territorial también incorpora dirigentes de municipios más pequeños, donde los espacios buscan ampliar su presencia y sumar volumen político. Entre los nombres que comenzaron a ganar protagonismo figuran el concejal de Avellaneda Lucas Yacob y los dirigentes Pablo López, de Ezeiza; David Porchedda, de Lobos; y Maximiliano Bondarenko, de Florencio Varela.

La construcción de esos armados municipales está vinculada a la discusión más amplia por el futuro electoral de ambos espacios. La cantidad de dirigentes con aspiraciones, sus respectivos respaldos territoriales y la capacidad de sumar votos en cada distrito asoman como factores centrales para definir el equilibrio de fuerzas en una eventual alianza hacia 2027.