El frente antiperonista de La Pampa está empantanado y cruje antes de nacer. Aunque concretó una quinta reunión de algunas figuras de los distintos espacios, la alianza soñada entre la UCR , el PRO , La Libertad Avanza y otros partidos no encuentra a su paso tantas coincidencias como soñaban sus promotores.

Así como las internas sacuden al peronismo y mientras el gobernador Sergio Ziliotto deshoja la margarita de la fecha electoral , el rejunte opositor también amenaza con quebrarse y no logra dar un salto desde su plan de buenas intenciones hacia un armado sólido, con un rumbo definido y que permita sentarse a hablar de candidaturas.

La guerra de egos incluye pases de facturas por conductas del pasado, reproches por posicionamientos y disputas de poder con las postulaciones en el radar. También serias disidencias ideológicas y metodológicas.

En ese marco, el pretendido candidato a gobernador del radicalismo, Martín Berhongaray , está desparecido en acción, mientras las figuras del PRO y de LLA se exponen: María Alejandra Mac Allister recorre la provincia como candidata a gobernadora y el vocero Adrián Ravier asoma como el preferido del presidente Javier Milei .

La cuarta y la quinta reunión de los distintos sellos integrantes de la coalición se hicieron en la sede de la UCR. Además de los espacios más fuertes estuvieron Comunidad Organizada , el partido de la familia Tierno; el Movimiento Federalista Pampeano (MoFePa) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) . Incluso los sectores que tienen representación marginal exhiben ambiciones en la repartija de candidaturas.

Hubo ausencias impensadas. Por segunda vez consecutiva, Tierno no asistió, después de que en las semanas previas dinamitara puentes con dirigentes del radicalismo, con Ravier y con Mac Allister. En una de las reuniones, el vocero presidencial pasó un rato y siguió su camino. En la siguiente pegó el faltazo, distraído con el congreso federal de la Juventud Libertaria que se celebró en Santa Rosa a puertas cerradas.

En las negociaciones de la alianza, no hubo avances respecto de encuentros anteriores. En nombre del PRO aportó en uno de esos encuentros el diputado Martín Ardohain.

A la prensa le prometieron un documento con “los principios” de la alianza, pero no apareció. Además de las quejas por las roscas coyunturales, hubo desacuerdos sobre cuánto defender en ese texto la educación y la salud públicas. Ya hubo cinco reuniones formales del frente opositor, pero aún no hubo una foto conjunta.

La UCR versus la UCR

En las filas del radicalismo hay molestias cada vez más severas. Actores de peso le cuestionan a la propia dirigencia partidaria que no pone freno a los popes de otros espacios, que parecen los voceros del frente y pasan por encima de la UCR en lo coyuntural y en la difusión de supuestas banderas de campaña.

Mac Allister ya es candidata formal, Ravier se muestra como el imprescindible del frente, Juan Carlos Tierno acusa a buena parte de antiguos y jerarquizados dirigentes radicales de ser “topos” que operan a favor del peronismo. Berhongaray, en silencio.

Las intendencias de la UCR de La Pampa son cerca de una treintena y están organizadas para hacerse sentir, pero también tienen miradas diversas.

La treintena de intendencias de la UCR tampoco se traga las constantes apariciones mediáticas del fracasado exintendente de Santa Rosa. Dirigentes boinablanca que administran desde hace años sus comunas con gobiernos de colores rivales en el país y en la provincia no pueden creer que les dé consejos Tierno, que duró 87 días como jefe comunal de la capital y que tampoco pudo completar gestiones en el resto de los cargos públicos que tuvo, siempre a dedo.

Tierno se fue en mala forma de los puestos que ocupó: el Ministerio de Seguridad, el Banco de La Pampa, la Intendencia. Fue condenado por abuso de autoridad y rompió con el PJ. Su fuerza tiene dos bancas legislativas. Su conducta hoy tampoco es una gran sorpresa. Todo el sistema político de La Pampa conoce a Tierno por su apodo de “El Loco”.

Martín Berhongaray no aparece

Contra viento y marea, el jefe del bloque legislativo de la UCR, Poli Altolaguirre, es el militante número uno de la coalición. Insiste en la necesidad de que, cuando lleguen las elecciones provinciales, haya solo dos boletas en el cuarto oscuro: la del oficialismo y la del frente opositor. No la tiene fácil.

Hipólito Altolaguirre y Martín Berhongaray: Poli rosquea para dejar a salvo a Berhongaray de ruidos y manchas.

Altolaguirre arma para Berhongaray, que no aparece. El exdiputado replica sus últimas tácticas, convencido del éxito de no ser visible. Desde el 10 de diciembre de 2023, “Pachequito” prefiere las sombras. Primero se corrió un tiempo de la actividad política, después le sacó el cuerpo a la campaña del año pasado, en la que la UCR apenas superó el 8% de los votos.

A partir de su buena elección contra Ziliotto por la gobernación, en mayo de 2023, logró que lo elijan presidente del partido con un extendido consenso. Desde entonces, volvió a jugar a las escondidas. No participa de actos públicos y gambetea declaraciones a los medios. No ha fijado posición respecto de ningún tema político urticante, nacional o provincial. Apenas hizo una aparición, tardía y ambigua, cuando se pronunció por Los Nihuiles en el marco de la guerra del agua contra Mendoza.

Tanto en el frente opositor como en el PJ pampeano, el clima de internas es tan potente que dispara fantasías que no estaban en el radar e interrogantes a modo de hipótesis: ¿y si el año que viene finalmente aparecen compitiendo cuatro fuerzas y no dos grandes frentes? La política es el arte de lo posible.

Tierno versus Mac Allister

Tierno también está en guerra contra los Mac Allister. Carlos Javier, “El Colo”, es líder del PRO, y su hermana Marita, la candidata. Hace años que Tierno los ataca, acusándolos de pactar con el gobierno peronista. Renovó sus dardazos: "Buscan cómo pueden conchabarse como candidatos; hacen su precalentamiento fuera de las reuniones, presentándose como si fueran estadistas consumados”.

Laura Trapaglia, presidenta del bloque, junto a Carlos Javier Mac Allister y Marita Mac Allister: el PRO de La Pampa se siente más amarillo que violeta.

Como contó Letra P, en la Legislatura metió quinta a fondo: Sandra Fonseca de Tierno salió con los tapones de punta contra un artículo del presupuesto que jerarquizaba los salarios de las autoridades del Tribunal de Cuentas. Marita Mac Allister preside ese órgano de contralor. El escandalete hizo que hasta el oficialismo diera marcha atrás con la propuesta original. A la conducción del PRO se le hace imposible digerir esas posturas.

Ni qué hablar cómo le cayó a Tierno el encuentro que mantuvo Mac Allister con el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli. Fue sin foto pero sin secretos. La explicación institucional es que conversaron sobre un torneo de fútbol que organiza en la ciudad el exjugador de Boca, pero el impacto político de una cumbre con el referente local de Mauricio Macri derramó con fuerza. En el Concejo Deliberante local, donde el tiernismo tiene una banca ultraopositora, el bloque del PRO respaldó iniciativas clave de la gestión de “Copete”.

Martín Matzkin versus Adrián Ravier

La figura de Tierno genera rispideces en los distintos partidos que buscan el acuerdo. Ya chocó incluso con Ravier, con quien primero pactó un “entendimiento”. El vocero presidencial quedó pasmado por el modo en que Tierno lo expuso públicamente.

El exministro de Seguridad del peronismo cuenta en sus propagandas de las redes sociales las conversaciones privadas que sostienen entre ambos. Lo dejó pagando mal ante Karina Milei y Lule Menem.

Además, el horno de La Libertad Avanza no está para bollos. Ravier mira con desconfianza las apariciones de Martín Matzkin, el diputado que ocupó su banca cuando se mudó a la vocería presidencial. “El Facha” es soldado de Patricia Bullrich y hará lo que Pato le ordene. Como contó Letra P, está agazapado esperando una orden de largada.

Adrián Ravier se hizo dar un espaldarazo por la Juventud Libertaria, en un encuentro a puertas cerradas.

Este fin de semana, Ravier recibió a referencias de la Juventud Libertaria nacional. Se reunió en Santa Rosa el congreso federal que impulsan Sharif Menem, Iñaki Gutiérrez, Rocío Gómez y Eugenia Rolón. Renata Márquez moderó el encuentro, marketinero, a puertas cerradas y con eje en la comunicación en "redes sociales".

También tomaron la palabra Thiago Llovio Villarías, secretario de Juventud local; Bernardina Corcuera, prosecretaria de la Juventud pampeana; Joaquín Noriega, referente territorial de la norteña Hilario Lagos; y Bautista Tejeda Moradas, de la agrupación "Aires de Libertad".