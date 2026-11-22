El cordobesismo ata a un factor externo la votación de 2027 en la que Martín Llaryora buscará su reelección: el “riesgo Javier Milei ”. Si el Presidente sigue a la baja en las encuestas, el gobernador piensa convocar a las urnas dentro de la primera quincena de junio. Incluso más allá, en julio.

En cambio, si el líder de La Libertad Avanza rebota en la consideración popular, abril o mayo están entre las opciones elegidas. Marzo se cae de las alternativas .

El llaryorismo justifica la decisión en el chip del electorado, más que en las condiciones de la gestión, lo que siempre se valora en rondas locales. “Empieza a ser más fuerte el antimileísmo que el antikirchnerismo en Córdoba”, aseguran en influyentes despachos del Panal, como se conoce al centro cívico provincial.

En el Ejecutivo provincial creen que pueden explotar, precisamente, los contrastes que vienen construyendo y que se expresaron en el Presupuesto 2027 con alivio impositivo y social , como contrapartida, a la reducción de la obra pública.

La lectura de este antimileísmo creciente coloca en coincidencia, aunque desde otro lugar, a Natalia de la Sota . La diputada fue una de las primeras en sostener que, esta vez, la variable nacional incidirá en esta Córdoba insular.

La hija de José Manuel de la Sota sostiene que el descontento social con la política nacional tiene que tener una expresión política (ella busca ocupar ese espacio) y que el electorado juzgará la participación del gobierno provincial en la receta del fracaso. La expiación cordobesista, según esa lógica, llegaría con el apoyo anticipado a la fórmula presidencial del peronismo y, con ella, la unidad del PJ provincial.

El radical Rodrigo de Loredo llega a una conclusión similar por otra vía. En la reunión con intendentes que anticipó este medio dejó definiciones más contundentes que las que trascendieron. A más de 70 autoridades municipales y legisladores les dejó en claro que no iba a bajar su candidatura porque las condiciones preliminares que se había fijado a principios de año no se cumplieron. Dijo, más o menos, que Milei ya no es un as en Córdoba.

Intendentes de la UCR le enviaron un duro mensaje a Javier Milei

“Si Milei despegaba, Bornoroni despegaba y nosotros nos caíamos, yo no estaba para ser un candidato muleto ni un candidato tapón. Lo que ha acontecido, y no va a cambiar, es que Milei lejos estuvo de despegar, Bornoroni no creció y yo estoy fuerte en las encuestas”, contestó un irreversible De Loredo al pedido de información sobre el juego de la UCR que hizo el intendente de Jovita, Javier Riberi.

La respuesta revela algo del clima de opinión política. Más todavía porque viene de un dirigente que busca encabezar un armado antiperonista con La Libertad Avanza y otros espacios opositores. De Loredo no renuncia a esa construcción, pero entiende que el escenario que podía empujarlo a resignar su candidatura no se produjo.

Llaryoristas, delasotistas y radicales filolibertarios empiezan a coincidir en que Milei ya no ofrece el mismo impulso para la elección provincial.

El juecismo la vio primero

El Frente Cívico de Luis Juez tampoco va a contramano de este diagnóstico. El juecismo desde hace rato que viene planteando que “un porteño” no va a decidir quién va a gobernar Córdoba. Lo hizo justo cuando empezó el declive presidencial en el marco del Adornigate.

Desde entonces y hasta la fecha, el propio senador ratifica esas palabras, que buscan entrar en tensión con LLA pero que también expresan una lectura compartida por distintos sectores de la política cordobesa: Milei ya no corre la carrera en un Tesla, sino en un Fitito, al menos en Córdoba.

La última encuesta de Tendencias revela un dato interesante que pone a la provincia en un lugar de repliegue libertario. El informe muestra que Córdoba sigue siendo terreno favorable para Milei, pero que ya no le alcanza para ganar un ballotage.

En el estudio, Milei lidera con 36,7%, 2,9 puntos más que en el país, seguido por Juan Schiaretti (22,4%) y Axel Kicillof (17,7%). En una segunda vuelta, en cambio, el gobernador bonaerense se impondría por 42,4% a 40,3%. ¿Se apaga la llama?

El juecismo -que ya percibió el "riesgo Milei”- no habla abiertamente de esto como De Loredo y busca reconducir el debate a “la necesidad de cambio” que expresaría el electorado provincial. Juez necesita preservar ese vínculo con LLA y particularmente con Gabriel Bornoroni, pero también marcar una independencia de procesos con un Gobierno cuyo desempeño puede terminar condicionando las chances de sus aliados.

La escena del viernes por la noche expuso ese llamado a pensar sólo en Córdoba y la unidad. En la previa del anuncio de la incorporación a LLA de otro intendente mestrista, el titular de Villa Nueva, Ignacio Tagni, la dupla manejaba un Fiat 600 mientras invitaba a De Loredo a subirse.

“Subíte Rodrigo, hay lugar atrás”, dijo el siempre picaresco senador ubicado en el volante. En el asiento del copiloto, casi despanzado de la risa, Bornoroni reforzaba el mensaje. El presidente de la UCR, Matías Gvozdenovich, respondió al posteo: “No hay problema, pero que quede claro que el que conduce es De Loredo”.

La anécdota ilustra muy bien la disputa opositora y la clave local de siempre: la estrategia matadora será la unidad, independientemente de los padrinazgos. Quedaron a a tres puntos en 2023.

Javier Milei está flojo, pero aún insoslayable

En el peronismo dan por hecho que habrá dos listas opositoras y le restan al armado adversario incidencia en el proyecto reeleccionista de Llaryora. Con esa confianza, admiten que la decisión de la fecha electoral no está atada a las discusiones de radicales, juecistas y libertarios.

Es curioso en este punto porque desde la misma oposición reconocen que el gobernador mira este “riesgo Milei” como una variable excluyente. “Juega con la incógnita para fastidiarnos. Son amagues para agitar nuestros quilombos, pero la apuesta es mayo o junio porque Llaryora también necesita tiempo”, soplan desde la vereda contraria al cordobesismo.

La aparente contradicción tendría una explicación. Una cosa es la incidencia que el gobernador le asigna a la unidad opositora y otra, muy distinta, el impacto que puede tener el escenario nacional sobre el electorado cordobés. Llaryora puede considerar que sus adversarios no logran articular una amenaza común y, al mismo tiempo, esperar que la evolución de Milei le ofrezca una ventana electoral más conveniente.

La contradicción histórica

Que un actor externo domine la estrategia local, oficialista y opositora, es una novedad que contradice el antecedente histórico provincial. Ningún presidente pudo poner un gobernador en Córdoba.

Hay quienes ponen como excepción a Carlos Menem con José Manuel de la Sota. Sí, puso fierros, pero no hay quien contradiga la máxima común de que si aparecía en campaña, el cordobés perdía la elección.

Lejos de promoverlo, Ricardo Alfonsín le ponía palos en la rueda a Eduardo Angeloz. El matrimonio Kirchner y el propio Macri tampoco tuvieron suerte.

Mauricio Macri, junto a Luis Juez, el freno a las ambiciones expansionistas de Martín Llaryora.

La historia marca ese límite a la influencia presidencial en Córdoba, pero no elimina su capacidad para alterar el escenario provincial. Milei puede no estar en condiciones de garantizarle un triunfo a sus aliados ni de ordenar a la oposición detrás de una candidatura común. Sin embargo, su evolución sigue condicionando el cálculo electoral de Llaryora y los movimientos de sus adversarios.

El "riesgo Milei" habita esa particularidad de no ser una garantía de impulso para quienes apostaban a su arrastre, pero tampoco un factor que la política cordobesa pueda darse el lujo de ignorar.

Milei seguirá siendo esa esquina donde chocan los preconceptos.