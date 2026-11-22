La avanzada de la Casa Rosada para suspender las PASO y acomodar según su presunta conveniencia la pelea electoral 2027 marcó el pulso político de gran parte de la semana. Sin embargo, en un segundo plano, los movimientos paralelos de los gobernadores permiten descubrir los pliegues de un calendario donde el manejo de los tiempos puede convertirse en decisivo.

Como se dijo en este medio hace poco más de un mes , el presidente Javier Milei y los jefes provinciales aliados negocian un seguro de largo plazo y beneficio mutuo para derrotar al peronismo, el antagonista común, y tratar de garantizarse sus respectivas reelecciones el año próximo. Fue horas después de que el 15 de octubre pasado los mandatarios dialoguistas blindaran el DNU 70 en el Congreso . Aquel jueves, el riesgo país había cerrado en 622 puntos.

Esta semana, en las orillas de la puja por encajar los pedidos de uno y otro lado en el dictamen que se reescribió ocho veces en el Senado, los gobernadores dejaron muestras de que no se apartan de los objetivos que se plantearon para retener el poder en sus distritos y de que, al mismo tiempo, el Gobierno los necesita cada vez más .

Un punteo rápido muestra cómo los mandatarios provinciales jugaron sus cartas mientras, en reserva, poroteaban con los alfiles de la Casa Rosada la letra chica del acuerdo grande que torne posible el club de las reelecciones.

El lunes Gustavo Sáenz anunció que Salta votará el 16 de mayo. Se mostró al lado de su socio en la Cámara de Diputados, el misionero Hugo Passalaqcua , y de un grupo de legisladores que lo respaldan. No anunció su candidatura para buscar un tercer mandato, como se esperaba. ¿Tiempismo o dudas?

El martes Rogelio Frigerio y Nacho Torres, con el aporte de Cristian Ritondo, consiguieron que el expresidente Mauricio Macri ordenara el apoyo del PRO a la suspensión de las primarias, revalidando la nueva era del sello amarillo, donde el peso de los jefes territoriales impone su gravitación por encima de los pareceres de los liderazgos nacionales.

Gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

De hecho, pocas horas después, Frigerio predicó con el ejemplo y anuncio el envío de un proyecto a la Legislatura de Entre Ríos para suspender las PASO en su provincia.

Al otro día, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro pararon de manos a sus espadas legislativas e hicieron caer la sesión en Diputados. Hay una silla en el Consejo de la Magistratura en disputa, otra muestra de que los gobernadores no miran sólo hacia adentro de sus fronteras. Horas más tarde, el oficialismo en el Senado logró las firmas necesarias para dictaminar el proyecto que busca suspender las primarias. La senadora Alejandra Vigo fue una de las rúbricas clave para lograrlo. Lo hizo "tras instrucciones del gobernador Llaryora", precisó Mauricio Cantando. La dinámica de lo impensado.

El viernes Nacho Torres adelantó otra batalla y le puso fecha a las elecciones en Chubut: 21 de marzo. Lo que se dice un verano político.

El semestre largo sin las PASO

Todos los movimientos, escaramuzas y decisiones que se produjeron en estos días en el Congreso y de norte a sur del país configuran una coreografía que abona al mismo objetivo.

De parte del gobierno libertario, voltear las PASO con la meta de facilitar la reelección de Milei. Del lado de los gobernadores, sacarse de encima una instancia que los incomoda y estirar el primer semestre del año próximo: sin primarias a nivel nacional, el cierre de listas para las elecciones de octubre operaría a mediados de agosto.

Con esos tiempos, antes de esa fecha se amontonarán los comicios provinciales desdoblados que tendrán su primera parada el 14 de febrero en Neuquén.

NEUQUÉN ABRE EL CALENDARIO ELECTORAL 2027 Figueroa firmó el decreto y convocó a elecciones para el 14 de febrero



El gobernador buscará la reelección en una disputa que pondrá en juego la gobernación, 35 bancas legislativas y cargos municipales



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Cuando llegue el frío de agosto, excepto en provincias como Chaco y Corrientes, obligadas a despegarse del calendario nacional no más de un par de meses, puede que buena parte de los gobernadores dialoguistas lleguen reelectos a la negociación final con la Casa Rosada para confeccionar las listas nacionales.

Entonces, el toma y daca de estos últimos días, tras el globo de ensayo pinchado de las colectoras, puede que se parezca más a un recuerdo lejano que a un compromiso.

¿Acaso el reparto de candidaturas al Senado y a Diputados que unos diez jefes provinciales parecen ya tener conversado con la Casa Rosada no deberá ser retocado si los jefes provinciales llegan anchos a agosto próximo después de revalidar su dominio en sus terruños? Dependerá, sin dudas, de cómo llegue a esa fecha el Presidente.

El riesgo Javier Milei

Si Milei se mantiene competitivo, el club de las reelecciones seguirá adelante con su estrategia. Pero si el escenario se complica, ¿quién puede asegurar que algunos mandatarios no prefieran jugar con listas propias, definidas sin las presiones de una candidatura presidencial ajena? Sería un golpe letal a las ambiciones de los hermanos Milei.

Este viernes, mientras el Presidente celebraba el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, el riesgo país cerraba en 1070 puntos y el mercado daba señales de que le empieza a soltar la mano al plan económico.

La semana que arranca viene con la incertidumbre de cómo abrirá la City porteña el martes. Ese día, el gobernador riojano Ricardo Quintela visitará a Passalacqua en Posadas. Al otro día, Sergio Massa llegará a Misiones. El mandatario norteño tiene votos decisivos en el Congreso para aportara al bloqueo de la suspensión de las primarias y de lo que quedó de la reforma electoral, que el oficialismo intentará aprobar el jueves en la cámara alta.

A ambos lados de la grieta, sin tutelas nacionales, en medio de un sistema colapsado y una sociedad indiferente, los gobernadores juegan para tratar de modelar la disputa por el poder de los meses que vienen.