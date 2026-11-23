Laura Rodríguez Machado y Gonzalo Roca, la fórmula de Gabriel Bornoroni en la ciudad de Córdoba.

Gabriel Bornoroni decidió despejar la principal incógnita de su armado en el distrito más populoso de Córdoba . El jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados anunció que Gonzalo Roca y Laura Rodríguez Machado integrarán la fórmula violeta para competir por la intendencia de la ciudad de Córdoba , hoy a cargo del cordobesista Daniel Passerini .

La definición busca ordenar la interna opositora y clausura dos frentes de especulación. Por un lado, deja en claro que Luis Juez continuará enfocado exclusivamente en la liga provincial y no será una carta municipal, disipando los rumores que lo ubicaban como posible postulante para volver al Palacio 6 de Julio, como se conoce al edificio de gobierno capitalino.

Con la convicción de que Martín Llaryora mantendrá hasta último momento la especulación de la fecha electoral, el binomio elegido garantiza a Bornoroni un alfil de absoluta confianza al frente de la boleta y envía un gesto de contención hacia el bullrichismo cordobés, sellando la integración definitiva de ese sector dentro de la estructura violeta.

Cabe recordar que Rodríguez Machado extendió su estadía en la cámara baja al ser la única dirigente del PRO que logró su lugar en la lista legislativa que armó Bornoroni para la competencia de octubre de 2025.

Otro dato a destacar es que, con esta movida, Bornoroni le cierra definitivamente la puerta de la boleta capitalina a la Unión Cívica Radical , un partido que llega a esta instancia con un verdadero rosario de nombres en busca de posicionamiento y que ahora deberá recalcular su estrategia sin el paraguas libertario en la ciudad.

Bornoroni, Gonzalo Roca y Soledad Carrizo, la fórmula que no fue.

Para la capital, uno de los nombres más resonantes en la Alianza LLA era la radical Soledad Carrizo que podría haber sido un puente entre los libertarios y los boinas blancas desencantados con la conducción local.

La fórmula de Gabriel Bornoroni

Con esta fórmula, el estacionero libertario busca priorizar el sello puro de la Casa Rosada con la estructura tradicional que suele exigir una elección municipal en la capital. También la mesa ampliada que surgió en la elección legislativa del año pasado que sumó a algunos radicales, a la propia Rodríguez Machado y a Juez.

El diputado y mano derecha de Bornoroni en el armado provincial, Gonzalo Roca, es considerado en el campamento violeta como el dirigente más leal a su conducción.

Laura Rodríguez Machado, Patricia Bullrich y Gabriel Bornoroni.

Sin estridencias mediáticas y con perfil técnico-empresarial, Roca es abogado creció a la sombra del jefe de bloque en Diputados y responde de manera vertical al esquema que supervisa Karina Milei. Su postulación confirma que Bornoroni no estaba dispuesto a ceder la vidriera principal de la ciudad a socios externos.

Por otra parte, Rodríguez Machado, abogada, diputada y mano derecha de Patricia Bullrich en la provincia, aporta trayectoria institucional y conocimiento de los números municipales.

Tras distanciarse de Mauricio Macri en la interna del PRO local, renovó su banca en 2025 dentro de la lista de La Libertad Avanza y se consolidó como una de las articuladoras parlamentarias del oficialismo en debates clave como el Presupuesto 2027. Exsenadora nacional y exsecretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba durante la gestión de Germán Kammerath, le suma al binomio oficio político, presencia en la capital y volumen legislativo.

Rodríguez Machado quiso ser candidata en 2023. Macri eligió al Soher El Sukaria, dirigente de su riñón quien integró la fórmula municipal con De Loredo.

El operativo en el interior y la presión sobre Rodrigo De Loredo

Como se dijo, el lanzamiento de la fórmula capitalina es el corolario de semanas frenéticas en la que Bornoroni aceleró su campaña provincial con la mira puesta en desbancar al peronismo tras casi tres décadas en el poder.

Bajo la bandera de la reducción impositiva, con la promesa de eliminar el Impuesto Inmobiliario Urbano, y críticas al costo de los servicios, el diputado libertario viene desplegando una estrategia de "pesca" de intendentes radicales que deja cada vez más aislado a Rodrigo de Loredo.

Mientras el exdiputado boina blanca insiste en su campaña en solitario y reclama reglas claras de unidad, Bornoroni avanza con hechos consumados: sumó a jefes comunales como Ignacio Tagni (Villa Nueva) y Leopoldo Grumstrup (Pilar), y plantó candidatos propios en plazas clave como La Falda, Hernando y Toledo. En la capital no hará más que aumentar la interna de la UCR que tiene a casi un buen número de dirigentes anotados para la sucesión cordobesista como Dante Rossi, Javier Fabre, Javier Bee Sellares y Juan Negri.

Con Roca y Rodríguez Machado ya en la cancha para suceder a Passerini, el mensaje hacia adentro de la oposición es contundente: el tren violeta ya partió y no espera a nadie.