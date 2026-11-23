El gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia Walter Vuoto exploran la posibilidad de una alianza que tiene tensiones permanentes.

La prórroga sin plazo de la intervención del puerto de la capital Ushuaia que decidió el presidente Javier Milei volvió a tensar el escenario político de Tierra del Fuego . Reaparecieron cuestionamientos judiciales del gobernador Gustavo Melella y un cortocircuito del oficialismo con el intendente Walter Vuoto . Además se activaron otros posicionamientos de los principales dirigentes de la provincia.

La nueva resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) tiene una particularidad central: no establece una fecha concreta para que finalice la intervención. Su continuidad quedó supeditada al cumplimiento del Plan de Obras de Infraestructura y a la verificación de que se hayan superado las deficiencias que justificaron la medida. Sin embargo, el cronograma oficial contempla trabajos que se extenderían hasta diciembre de 2028.

La extensión de la intervención se fundamentó en que los 12 meses previstos inicialmente resultaron insuficientes para completar los estudios técnicos, las contrataciones y las obras necesarias para recuperar las condiciones operativas del puerto. Nación sostiene que todavía existen deficiencias en el muelle comercial, las redes de agua y electricidad, el sistema contra incendios y la seguridad perimetral.

La prórroga volvió a poner bajo la lupa las diferencias políticas dentro del panperonismo fueguino y, particularmente, la posición de los intendentes frente al conflicto. Mientras Martín Pérez , intendente de Río Grande y Daniel Harrington , jefe comunal de Tolhuin , se pronunciaron claramente contra la continuidad de la intervención, el jefe comunal de Ushuaia evitó hacer declaraciones sobre la decisión de Milei.

El silencio del hipotético aliado de Melella contrasta con el protagonismo que tuvo en otras discusiones sobre la autonomía provincial y con el peso político e institucional que tiene el municipio en la disputa por el puerto.

Hoy el Gobierno de Javier Milei prorrogó la intervención del Puerto de Ushuaia. No fijó una fecha para devolver su administración a Tierra del Fuego. Rechazo esta decisión, que representa otro ataque a la autonomía de nuestra provincia. Lo sostuve desde el primer momento: el… pic.twitter.com/uB16akgdCy

La ausencia de un pronunciamiento público de Vuoto no pasó inadvertida. El tema tomó mayor temperatura después de que algunas versiones periodísticas vincularan a la Municipalidad de Ushuaia con la intervención nacional. Frente a esas publicaciones, salió a responder el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, que utilizó sus redes sociales para cuestionar esas interpretaciones. “Qué enorme esfuerzo están haciendo para vincularnos con la intervención del puerto, che”, escribió, en un mensaje con tono irónico.

Cerró su publicación con una definición política: “El puerto es de los fueguinos y tiene que seguir siéndolo, al servicio de la economía de la ciudad. Que se sienten a resolverlo los que tienen la responsabilidad de hacerlo”. La respuesta buscó despegar al municipio de las versiones que lo involucraban, aunque no reemplazó un posicionamiento directo del intendente.

Pérez, por su parte, fue uno de los jefes comunales que expresó con mayor claridad su rechazo. El intendente de Río Grande calificó la decisión como otro ataque a la autonomía provincial. También reivindicó el carácter estratégico del puerto para la actividad antártica, el turismo, la logística y la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Harrington advirtió que lo que sucede en Ushuaia tiene consecuencias sobre toda la isla, por el impacto de la actividad portuaria en el empleo, el comercio, el turismo y la logística antártica. “Me preocupa que el Gobierno nacional haya extendido la intervención sin decir cuándo va a devolverle a la provincia la administración de su puerto”, expresó.

Nuevo tironeo entre Gustavo Melella y Walter Vuoto

La decisión de la Casa Rosada encontró una respuesta del gobernador Melella, quien rechazó la extensión de la intervención y volvió a reclamar por el avance del Gobierno nacional sobre la autonomía provincial. Sostuvo que la medida desconoce el federalismo y el derecho de los fueguinos a decidir sobre sus recursos.

También acusó a la administración libertaria de buscar apropiarse de los ingresos que genera la actividad portuaria. En ese terreno, Melella tiene que caminar en puntas de pie, porque su acuerdo financiero con el gobierno libertario lo tiene condicionado y cumpliendo pactos. Pero si mete la cuestión del puerto bajo la alfombra, el oficialismo paga costos políticos que prefiere evitar.

"El puerto es de los fueguinos. Es fuente de trabajo para muchas familias y es fundamental para el desarrollo de Tierra del Fuego y para la soberanía argentina en el Atlántico Sur", planteó Melella. El mandatario también apuntó contra los dirigentes locales que acompañan o facilitan la intervención y reclamó que expliquen públicamente su posición. Parece un cortocircuito con Vuoto, que asoma como el aliado local en el armado para las elecciones del año que viene. Melella no tiene reelección posible y coqueta con Vuoto para tratar de incidir en la sucesión.

Melella avanza en la Justicia contra Javier Milei por la intervención del puerto de Ushuaia.

Pese a ello, este sábado, Melella y Vuoto protagonizarán en conjunto un acto partidario. Se trata de un Encuentro de la Militancia de Fuerza Patria, que tendrá lugar en el Club Sportivo de Río Grande, el pago chico del gobernador.

En paralelo, el Ejecutivo provincial prepara una ampliación de su presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde tramita la causa contra la intervención. La secretaria de Coordinación Legal, Mariángeles Arroyo, confirmó que la Provincia incorporará la Resolución 69/2026 como un hecho nuevo y un agravante de la situación denunciada.

El planteo provincial apunta especialmente contra los fundamentos técnicos utilizados por Nación. La Provincia cuestionó que el plan de obras presentado por la ANPyN justifique la continuidad de la intervención cuando, según indicó, de las nueve obras incluidas en el apartado de trabajos en ejecución, solamente una habría comenzado efectivamente.

También sostuvo que varias de las tareas ya estaban contempladas en los planes de la Dirección Provincial de Puertos y contaban con expedientes administrativos en trámite.

Las obras que sostienen la intervención en Ushuaia

El plan aprobado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación reúne obras de infraestructura, mantenimiento y seguridad, algunas en ejecución o próximas a contratarse y otras todavía proyectadas. Entre las principales intervenciones figuran el recambio de las defensas del muelle comercial, la ampliación y reparación de las redes eléctricas y de provisión de agua, y la construcción de nuevos muelles para catamaranes.

También contempla la reparación integral de los sitios 3, 4 y 5 del muelle comercial, la adecuación del sitio 1, la instalación de una red contra incendios y la reparación del pontón utilizado por las embarcaciones menores. A eso se suman la renovación de los sanitarios del sector de catamaranes y el reflotamiento del dique Y-3.

Entre las obras proyectadas aparecen la instalación de una estación hidrométrica para medir las mareas en tiempo real, la remodelación del acceso principal, la puesta en valor del pontón de catamaranes y la adecuación de los tableros eléctricos para contenedores refrigerados. El plan incluye, además, mejoras en el cerco perimetral de la playa de contenedores y trabajos de repavimentación tanto en esa área como en el muelle comercial.

El cronograma distribuye las tareas entre 2026, 2027 y 2028. Algunas intervenciones tienen plazos de ejecución de apenas uno o dos meses, mientras que las reparaciones estructurales del frente de muelle se extienden hasta diciembre de 2028. Ese calendario es el que explica la proyección de la intervención, aunque la resolución no fija diciembre de 2028 como una fecha automática de restitución de la administración provincial: la continuidad está atada al cumplimiento del plan y a la verificación de que se hayan subsanado las deficiencias señaladas por Nación.

Una disputa que excede la infraestructura

La intervención del puerto de Ushuaia se convirtió desde enero de 2026 en uno de los principales puntos de fricción entre la Casa Rosada y el gobierno fueguino. La decisión inicial ya había generado un rechazo mayoritario en el arco político provincial, mientras que La Libertad Avanza respaldó los argumentos nacionales sobre las deficiencias operativas, financieras y estructurales de la terminal.

El conflicto también sumó nuevas derivaciones en los últimos meses. Como contó Letra P, la Provincia avanzó contra el titular de la ANPyN, Iñaki Miguel Arreseygor, luego de que funcionarios ambientales denunciaran impedimentos para ingresar al puerto y realizar auditorías.

La disputa por el manejo de los recursos portuarios y la administración de una caja millonaria se convirtió así en otro factor de tensión en una relación entre Melella y Milei que, en otros terrenos, había mostrado señales de acercamiento.

Para este año, por caso, el gobierno provincial estima más de 500 amarres en el estratégico puerto de la capital fueguina, lo que se traduce en una afectación económica sobre una caja anual calculada en $22.000 millones en concepto de rentabilidad y operaciones.