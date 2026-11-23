El dirigente de la UCR porteña, José Palmiotti, encabeza la lista UNITI para disputar la conducción del organismo de representación de los ciudadanos italianos residentes fuera de su país.

La alianza entre sectores de la UCR y el PRO porteños también tendrá una expresión en las elecciones de la comunidad italiana en la Argentina. José Francisco Palmiotti , histórico dirigente radical de La Boca y referente del espacio de Daniel Angelici , encabezará la lista UNITI para disputar la conducción del COM.IT.ES (Comité de los Italianos en el Exterior) de Buenos Aires.

El exlegislador porteño, uno de los referentes de la Comuna 4 e histórica figura de la UCR, lidera la lista 1 de UNITI (Uniti Italia + Argentina), un armado que reúne a dirigentes políticos y profesionales vinculados con la colectividad italiana.

Palmiotti es propietario del tradicional bar La Perla de Caminito y forma parte del entramado político que Angelici construyó dentro del radicalismo porteño . Su candidatura traslada esa red de relaciones a una elección que tendrá lugar el próximo 4 de diciembre y en la que competirán cuatro listas.

Entre los integrantes de UNITI aparece Gonzalo Straface , exlegislador del PRO y director general de Economía Plateada del gobierno de Jorge Macri . El dirigente, que también ocupó cargos durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta , aporta la pata amarilla a un armado encabezado por el radicalismo.

La participación de dirigentes de ambas fuerzas se produce mientras la UCR porteña busca definir su política de alianzas de cara a las elecciones de 2027 y distintos sectores del partido mantienen vínculos con el gobierno de Jorge Macri.

Hoy, en Rosario dialogamos con José Palmiotti, presidente de la Comuna 4 de CABA y candidato a Senador de Italia. El ejercicio democrático nos vuelve mejores al vernos y reconocernos libres e iguales. Éxitos José pic.twitter.com/QFDto0X2Zc

También integran la nómina Ignacio Cocca, exdirector general de Seguridad Privada y Custodia de Bienes del Gobierno de la Ciudad; Vicente Labonia, cardiólogo del Hospital Piñero conocido por sus participaciones televisivas; y Malena Errico, abogada y presidenta del Circolo Giuridico de Argentina.

Straface, en tiempos del gobierno de Larreta.

Otro de los candidatos es Cristian Quintiero, empresario gastronómico, exdirigente de Boca Juniors y hermano del músico Fabián, conocido como el Zorrito Quintiero.

La lista de Palmiotti competirá con MAIE, USEI e Integrazione por los 18 lugares del Comité de los Italianos en el Exterior (COM.IT.ES), el organismo de representación de los ciudadanos italianos residentes fuera de su país.

Cómo será la elección del COMITES de Buenos Aires

La elección se realizará mediante el voto por correo y los sobres deberán llegar al Consulado General de Italia hasta el 4 de diciembre. Solo podrán participar quienes posean ciudadanía italiana y hayan solicitado su incorporación al padrón electoral específico, cuyo plazo de inscripción venció el 4 de noviembre último.

La circunscripción comprende la Ciudad de Buenos Aires y distintos municipios del conurbano bonaerense. El COM.IT.ES tiene funciones consultivas y de representación ante las autoridades consulares. Sus integrantes son elegidos por cinco años y canalizan demandas vinculadas con los servicios consulares, la cultura y las necesidades de la comunidad.

“Vos que sos Argentino y tenés ciudadanía italiana, defendé tus derechos votando USEI”.



Marcá el León y votá José Palmiotti.



Defendé tu ciudadanía. Votá.#VotáUSEI #DefendéTuCiudadanía pic.twitter.com/9M4Sp5gDOW — USEI (@useiufficiale) September 9, 2022

Palmiotti propone como uno de sus principales objetivos acercar las instituciones italianas a la ciudadanía y, particularmente, a las nuevas generaciones.

“Tenemos que tener un Consulado de puertas abiertas, que sea un verdadero nexo entre Italia y la comunidad y no un espacio exclusivo al que sólo acceden pocas personas”, sostuvo el candidato.

El dirigente radical considera que la distancia entre las instituciones y los descendientes de italianos representa uno de los principales obstáculos para incorporar a los jóvenes a la actividad de la colectividad.

El peso de Argentina en las elecciones de Italia

La elección del COM.IT.ES se desarrolla en un país que concentra la mayor comunidad de ciudadanos italianos residentes en el exterior. Según las estadísticas oficiales, más de un millón de ciudadanos italianos viven en la Argentina, una cantidad que supera a las comunidades registradas en Alemania y Brasil.

El sistema de representación italiana en el exterior tiene distintos niveles. Además de los COM.IT.ES, funciona el Consejo General de los Italianos en el Exterior (CGIE), un órgano consultivo que reúne a representantes de las comunidades ante las instituciones italianas.

La comunidad también participa de las elecciones parlamentarias de Italia. Los ciudadanos inscriptos en el registro de residentes en el exterior (AIRE) pueden votar desde la Argentina para elegir diputados y senadores del Parlamento italiano, mediante un mecanismo de sufragio por correspondencia.

La próxima renovación parlamentaria está prevista para 2027, aunque todavía no tiene fecha definida. Actualmente, los residentes en el exterior cuentan con ocho representantes en la Cámara de Diputados y cuatro en el Senado.

Una reforma electoral aprobada en octubre modificó el sistema para la próxima elección. América del Sur pasó a integrar, para la elección de diputados, una circunscripción junto con el resto de América, África, Asia y Oceanía, mientras que los cuatro senadores del exterior serán elegidos en un distrito mundial único.