La carrera electoral de Gustavo Sáenz comenzó a moverse. Con las elecciones provinciales convocadas para el 16 de mayo y la posibilidad de un tercer mandato como horizonte , en el oficialismo de Salta comenzaron a circular nombres para ocupar la vicegobernación. Así, Antonio Marocco dejó de tener garantía de continuidad en el lugar que ocupa.

La consigna de que "equipo que gana no se toca" todavía sobrevive en el saencismo, pero pierde fuerza frente a la necesidad de imprimirle otra dinámica a una eventual tercera gestión. Las declaraciones del jefe de Gabinete, Sergio Camacho , terminaron de darle volumen a esa discusión. “ Si me preguntan a mí, tiene que continuar . Y si me siguen preguntando, tiene que continuar con equipo nuevo. No con nosotros”, dijo en una entrevista en la radio Aries.

El vicegobernador es el primer nombre que entra en esa discusión. Marocco atraviesa un período de atención médica en Buenos Aires y, según su entorno, prevé reincorporarse a la semana próxima. Su situación de salud no implica una definición política sobre su futuro, pero su ausencia coincide con un momento en el que empiezan a multiplicarse las versiones sobre la fórmula de 2027. A eso se suma un movimiento que no pasa inadvertido, pues desde hace meses Marocco viene tendiendo puentes con Axel Kicillof .

Entre los nombres que ganan espacio, aparece Flavia Royón , senadora con mandato hasta 2029. Su eventual desembarco en la vicegobernación supondría un movimiento de peso, ya que dejaría una banca con cuatro años por delante para incorporarse a la fórmula provincial y quedar en una posición central dentro del esquema de poder de Sáenz.

La ingeniera, con trayectoria en las áreas de energía, minería y producción, viene estrechando vínculos con el gobernador y empieza a ser mencionada entre las figuras de mayor confianza del mandatario. Su perfil técnico y sus relaciones con empresarios constituyen activos para una eventual candidatura. Son los mismos activos que la hicieron aparecer en las especulaciones sobre una posible sucesión de Sáenz si el gobernador no consigue competir por otro mandato.

Una eventual salida del Senado abriría, además, otra incógnita sobre su banca. El primer suplente es Ignacio Jarsun, el ministro de Gobierno de Sáenz. También aparece el nombre de Alba Quintar, dirigente libertaria y hermana del diputado Manuel Quintar. El reemplazo dependerá de cómo se instrumente la vacante y del orden legal de suplencias.

Dib Ashur y Villada, las piezas versátiles de Sáenz

Otros dos dirigentes que sobrevuelan la discusión son Roberto Dib Ashur y Ricardo Villada, integrantes del círculo de confianza del gobernador y figuras con experiencia en áreas estratégicas de la gestión.

Dib Ashur, ministro de Economía y Servicios Públicos, es uno de los principales responsables de la administración financiera provincial y de la elaboración del Presupuesto. Su perfil técnico y su participación en las negociaciones económicas le dan un lugar relevante en el esquema de Sáenz. Su eventual paso a la vicegobernación sería un cambio de funciones importante, aunque no necesariamente una salida del núcleo de decisiones.

Roberto Dib Ashur y Ricardo VIllada

Por su parte, Villada fue ministro de Gobierno y Justicia y desde marzo de 2026 está al frente de la Coordinación de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica, con rango protocolar de ministro y carácter ad honorem. Su función está ligada precisamente a la articulación política del Ejecutivo.

Los dos representan una lógica conocida en el oficialismo: dirigentes que se mueven de acuerdo con las necesidades del gobernador. Ninguno aparece hoy como candidato confirmado, pero ambos podrían entrar en una negociación que combine gestión, lealtad y equilibrio interno.

Amat y la apuesta por el Valle de Lerma

El presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, también empieza a ser mencionado. Su nombre es impulsado por legisladores provinciales, especialmente por dirigentes del Valle de Lerma, que buscan ganar peso en la fórmula gubernamental.

Esteban Amat, presidente de la Cámara de Diputados de Salta.

Amat cuenta con recorrido legislativo y territorial y preside una Cámara clave para el funcionamiento del oficialismo. Su eventual llegada a la vicegobernación podría leerse como una señal hacia ese sector del interior provincial y como un modo de reconocer el respaldo que aporta la Legislatura al proyecto de Sáenz.

Pero hay una particularidad, pues su principal espacio de referencia sigue siendo la Cámara del Tabaco. Ese ámbito conserva un peso específico en su trayectoria y constituye, según las versiones que circulan en el oficialismo, el lugar que más le interesa.

El norte busca su lugar: Subelza y Hernández Berni

Desde el norte salteño también aparecen dos nombres, aunque con distinto volumen político. Uno es Gustavo Subelza, intendente de Salvador Mazza, con el argumento de sumar representación del departamento San Martín y experiencia en una localidad fronteriza. Su recorrido como concejal, presidente del Concejo Deliberante e intendente constituye su principal antecedente, aunque su nivel de conocimiento público fuera de su municipio todavía es una incógnita.

Franco Hernández Berni.

En esa misma disputa territorial aparece Franco Hernández Berni, intendente de Tartagal, con mayor recorrido legislativo y exposición pública. Exdiputado provincial, el jefe comunal también respalda una nueva candidatura de Sáenz y su nombre circula como una posible alternativa para la vicegobernación. Su perfil ofrece otra escala de representación del norte, tanto por el peso de Tartagal como por su trayectoria política.

Por ahora, ninguno tiene una candidatura confirmada. La diferencia está en el punto de partida, porque mientras Subelza aparece como una apuesta por proyectar a un dirigente de frontera, Hernández Berni cuenta con mayor instalación y experiencia provincial. La decisión de Sáenz dependerá de qué lugar quiera darle al norte en la fórmula y de cuánto pese ese criterio frente a la lealtad, la confianza y el equilibrio interno del oficialismo.