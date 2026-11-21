Baulos, Di Carlo, Fernández y Pulero asoman en el semillero de La Libertad Avanza para la pelea en la Ciudad

"La ciudad tiene que avanzar a la misma velocidad que la Nación". Es el eslogan que acostumbra a levantar Pilar Ramírez , presidenta de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Buenos Aires , para ratificar que el partido de Javier Milei jugará fuerte en la capital en las elecciones de 2027.

Con las negociaciones para alcanzar un entendimiento con el PRO en un impasse, el sello violeta prepara su tropa territorial para dar la batalla el año que viene y ganar influencia en los distintos niveles de gobierno.

Mientras que en la Legislatura porteña LLA ostenta la segunda minoría, a nivel comunal su representación es significativamente menor: no controla ninguna presidencia y en los comicios de 2023 apenas logró sumar 15 representantes barriales. Además, en el partido reconocen que el número que todavía responde al liderazgo partidario es incluso más bajo.

Ahora, LLA trabaja para robustecer su representación en el primer escalafón de la administración porteña y en el semillero violeta ya asoman algunos nombres que podrían liderar ese desafío.

Elecciones porteñas: quiénes asoman en el semillero PRO para la pelea en La Ciudad Aunque las candidaturas dependerán del desenlace de las negociaciones con LLA, para Jorge Macri ya asoman figuras que podrían encabezar esas listas https://t.co/IFxiGbWNxE @abii_cont pic.twitter.com/XStFOqT2pZ

Destacan dos antecedentes prometedores. En las elecciones porteñas de mayo de 2025, el sello violeta logró imponerse en nueve de las 15 comunas. En la contienda nacional de octubre, en cambio, lograron mejorar esa performance y se consagraron ganadores en todo el territorio porteño.

Dos armadores con pasado amarillo

Milei llegó a la presidencia en diciembre de 2023, cuando también asumieron por su espacio cinco legisladores porteños. La tropa capitalina de LLA empezaba a engrosarse, con una bancada de nueve legisladores liderada por Ramiro Marra. Con todo, no fue hasta mediados de 2024 -casi en simultáneo a que el bloque se partía en dos y Ramírez, mano derecha de Karina Milei, emergió como liderazgo alternativo- que se activó el armado territorial.

Quien se puso al frente de ese despliegue fue Andrea Freguia, que hoy ejerce como coordinadora de comunas de LLA. En diciembre del año pasado, asumió como legisladora porteña del partido violeta, pero antes de acercarse al espacio mileísta, había mantenido vínculos con dirigentes de Juntos por el Cambio. El exconcejal de La Matanza Eduardo "Lalo" Creus, quien integraba la coalición macrista, la había propuesto en 2020 para la Defensoría del Pueblo de ese municipio.

Andrea Freguia asumió como legisladora porteña en 2025 y ejerce como coordinadora de comunas de LLA

En el armado territorial de LLA también interviene Yamil Minakowski, quien cuenta con una larga trayectoria en el PRO porteño y, en octubre de 2024, dio el salto a las filas libertarias. Había sido secretario general del PRO en la comuna 3 y uno de los principales referentes del sello amarillo en los barrios de Balvanera y San Cristóbal.

Antes de acercarse al partido violeta, también pasó por el gabinete porteño, donde trabajó, entre otras áreas, en la Dirección General de Control Ambiental y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

Guadalupe Baulos, abogada y miembro de la agrupación Ciudadanos, es otra de las figuras detrás de la articulación territorial del LLA. A diferencia de sus pares, no mantuvo vínculos con la coalición cambiemista. Milita en el espacio mileísta desde 2021 y, dos años más tarde, asumió en la junta de la comuna 12, donde podría renovar su mandato en 2027 e incluso ir por la presidencia.

Del gabinete al territorio

En el semillero libertario para la Ciudad asoman algunos dirigentes que hoy ostentan algún cargo en la administración nacional y, en paralelo, consolidan su perfil como principales referentes del partido de Milei a nivel comunal.

Es el caso de Juan Ignacio Serrats, presidente de la Sociedad Argentina de Actuarios y docente en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En marzo de 2025, asumió como Director Nacional de Fortalecimiento de la Competitividad PyME en el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

COMBATIENDO EN CAPITAL Elecciones porteñas: quiénes asoman en el semillero del peronismo para la pelea en la CABA



La Cámpora, el NEP, el kicillofismo y Peronismo Patriótico proyectan sus figuras en el territorio



https://t.co/NEaZYHhJXT

@francobasu pic.twitter.com/2UDtU4HM2S — LETRA P (@Letra_P) November 14, 2026

En el armado territorial de LLA, despunta como una figura de peso en una zona neurálgica de la ciudad como la comuna 1, que aglutina los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución.

La otra cartera que funciona como cuna de figuras libertarias es la Secretaría de Cultura de la Nación, que hoy conduce Leonardo Cifelli. Bajo su órbita, se desempeñan Gastón Pulero, quien se posicionó como referente de LLA en la comuna 14 (Palermo), y Ángeles Fernández, abogada, docente universitaria y directora de Cooperación Internacional de la secretaría, que hace lo propio en la comuna 2 (Recoleta).

Los emergentes del sector privado

En LLA destacan que el grueso de su militancia proviene del sector privado, con trabajadores que se acercaron de manera espontánea en recorridas o mesas partidarias, atraídos por la agenda de Milei. En la comuna 6 (Caballito), los dos nombres que asoman como posibles candidatos de LLA -Pablo Caliri y Cecilia Paparella- construyeron su carrera profesional alejados del Estado.

Caliri es contador público y licenciado en administración de la UBA y desde hace varios años se dedica a la consultoría en materia impositiva, societaria y de gestión para compañías pequeñas. Paparella, por su lado, es licenciada en marketing y fundó una empresa de administración de consorcios.

Alicia Chediack es la referente de LLA en la comuna 13 que, en 2025, integró la lista violeta para la Legislatura porteña, pero no logró conseguir una banca

En la comuna 13 -que nuclea los barrios de Belgrano, Núñez y Saavedra- una docente y directora escolar se convirtió en la la principal referente del partido que preside Ramírez en la capital. Se trata de Alicia Chediack, que ya había sido candidata a diputada por el Partido Libertario en 2021 y a legisladora porteña por LLA el año pasado, aunque no cosechó los votos suficientes para ingresar. Ahora, podría volver a aventurarse en una contienda electoral porteña.

En esa misma comuna, el hijo de un histórico referente del PRO también levanta el perfil rumbo a 2027. Ignacio Acevedo, hijo de José Luis Acevedo -cercano al jefe de gabinete Diego Santilli-, también trabaja para robustecer la presencia territorial del sello violeta en la zona norte. El local comunal que pertenecía a su familia se tiñó de violeta hace unos meses.

El avance joven

Entre los principales referentes comunales de LLA destacan profesionales jóvenes y estudiantes universitarios que están dando sus primeros pasos en la arena política. Dante Di Carlo, presidente de la Juventud de LLA en la ciudad, es uno de los perfiles que podría integrar una boleta el año que viene.

Según especificaron fuentes partidarias, la juventud cuenta con coordinadores en las 15 comunas de la ciudad y suele organizar encuentros barriales para engrosar la tropa libertaria. En octubre, se realizó el primer Congreso de la Juventud porteña de LLA, al que asistieron más de 1000 jóvenes e integrantes de las agrupaciones estudiantiles Universitarios por la Libertad (educación superior) y Bases (colegios secundarios). De esos nichos salieron algunos de los jóvenes que podrían integrar las listas locales el año que viene.

Dante Di Carlo, presidente de la juventud de LLA en la ciudad, es uno de los dirigentes que podrían encumbrar Karina Milei y Pilar Ramírez para las elecciones del 2027

En el horizonte de la comuna 5 (Almagro y Boedo), asoma Ramiro Tetaz, estudiante de Derecho en la UBA y asesor del bloque libertario en la Legislatura. En el partido aclaran que no mantiene relación con el economista liberal Martín Tetaz, que milita en la Unión Cívica Radical (UCR) y apuesta por una candidatura a jefe de Gobierno en 2027.

En la comuna 10 -que reúne los barrios de Floresta, Monte Castro, Vélez Sarsfield, Versalles, Villa Luro y Villa Real- también despunta un abogado de carrera: Tobías Villanúa. La comuna 11, en tanto, tiene como referente a Joaquín Saint Hilarie, estudiante de Administración, que se sumó a LLA en septiembre de 2024, cuando el partido consiguió su reconocimiento legal en la capital.

El partido mileísta también busca ganar influencia en el sur de la ciudad, un territorio que se ha presentado como bastante hostil para el PRO, su potencial aliado electoral. En los barrios Villa Riachuelo, Villa Lugano y Villa Soldati, que componen la comuna 8, la estrategia territorial está en manos de Daiana Ckacka Bravo, un estudiante universitaria que acompaña al Presidente desde su primera incursión política en 2021 de la mano del Partido Libertario.