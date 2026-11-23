Pablo Javkin le tiró un centro a Newell's y Tiro Federal y destrabó dos conflictos de tierras con el Municipio

apeEl intendente de Rosario , Pablo Javkin , destrabó dos viejos conflictos por terrenos entre el municipio y dos clubes de la ciudad: Newell’s y Tiro Federal . Con la entidad rojinegra resolvió un litigio por tierras del polideportivo de Bella Vista . Con el club de Ludueña, en tanto, avanzó en un proyecto para mudar su sede social y transformar el barrio.

La Municipalidad y Newell’s se disputan terrenos en el Bella Vista desde hace 30 años. El expresidente del club, Eduardo López , firmó en 1996 un acuerdo de compra de terrenos que nunca cumplió, en una respuesta característica de su gestión. El municipio entonces dio por caído el convenio, ocupó terrenos para emplazar la Granja de la Infancia y en la Justicia la institución rojinegra demostró que la expropiación no se correspondía.

Javkin tomó el expediente dormido y abrió una negociación con el presidente rojinegro, Ignacio Boero . Se consolidó un espacio de diálogo entre funcionarios y directivos, y así se crearon las condiciones para avanzar en un acuerdo.

Los dirigentes del club llevaron una propuesta concreta: mudar la escuela secundaria a Bella Vista y ampliar comodidades para la práctica deportiva en el predio. Una idea que tiene como propósito fortalecer el vínculo de los alumnos del colegio con la institución, porque la mayoría de ellos son jugadores de las divisiones inferiores y tener integrado el colegio con el polideportivo facilitará el cursado.

#Rosario Ignacio Boero es empresario y concejal electo de Unidos en Alvear. Tiene la banca del gobernador y del intendente Goity y Botta, los vasos comunicantes https://t.co/JM30VZJVhq @Ramadasso pic.twitter.com/Qe993IydPU

El intendente prestó inquietud a la propuesta y tomó la iniciativa como una oportunidad de cerrar un expediente que ninguna otra gestión municipal quiso abordar. La Municipalidad se quita así un juicio perdido, pero con un valor agregado, dados los beneficios que entregará en el barrio la instalación de la escuela y la ampliación de la oferta deportiva.

Javkin, a su vez, apuntala su perfil dialoguista, fortalece vínculos con los clubes y lleva su gestión a un lugar en general reticente para sus antecesores en el cargo, como son las relaciones con los presidentes de las instituciones grandes de la ciudad.

La dirigencia de Rosario Central se lanzó a dar la pelea más difícil de su gestión: conseguir que el Gigante de Arroyito vuelva a ser sede de un Mundial en 2030



El club apuesta a las obras de remodelación y al respaldo político municipal y provincial



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“El diálogo nació de las dos partes. Creo que Javkin vio una oportunidad con la llegada de Boero al club. Hubo interés común, todos cedieron un poco y el resultado es un beneficio para las partes”, recalcó un asesor de la dirigencia de Newell’s.

El club está ahora la tarea de encontrar los fondos para las obras, aunque se comprometió a su construcción en un plazo de cinco años. Y así quedará regularizada la ocupación de los terrenos para los próximos 30 años.

La mudanza de Tiro Federal

La decisión de la política municipal de llevar la gestión a los barrios encontró en Ludueña una situación singular. Todos los planes de obras públicas y apertura de calles tenían como escollo las instalaciones del club Tiro Federal. Javkin llevó el planteo a los dirigentes del club, propietario de sus terrenos en Matienzo y Casilda. Su estadio incluso recibió partidos de Primera Nacional.

“La Municipalidad nos propuso mudar la sede, nos cedió terrenos nuevos y se hacen cargo de la construcción de toda la infraestructura. Una propuesta que la vimos como una oportunidad de crecer y que entendíamos que era beneficiosa para todo Ludueña”, confió un directivo de Tiro Federal.

El plan para transformar barrio Ludueña

La problemática de la inseguridad en el barrio está presente en las autoridades municipales. Un plan de apertura de calles y creación de espacios recreativos se enmarca dentro de este contexto. “Se ofreció una mirada que va más allá de poner un policía en cada esquina. Y en Tiro Federal estuvieron de acuerdo en el planteo”, confió un colaborador de Javkin.

El club fue víctima de reiterados robos tiempo atrás, incluso de su grupo electrógeno, a pesar de tener en las propias instalaciones de la institución un destacamento de las Tropas de Operaciones Especiales de la policía. “La policía no era la solución. Había que pensar en algo mucho más grande”, aceptan en el Tigre de Ludueña.

El Municipio, por medio de su secretaría de Hábitat, está a cargo de las obras que se le construyen a Tiro Federal en su nueva sede de Avenida Alberti y Sánchez de Loria Bis. Se comenzó con el cercado del predio y las torres de iluminación.

En barrio Ludueña, en cambio, la Municipalidad ya construye un playón público, cancha de fútbol, plaza e instalará un Centro Cuidar. Y para el año que viene, los directivos del club planifican el avance de obras de la sede social, los accesos para vehículos y vestuarios, necesarios para volver a competir el primer equipo en el plano nacional.