Las PASO de Unidos: la cámara baja, un territorio en disputa para la UCR y el socialismo

Al igual que en el peronismo , las elecciones a la Cámara de Diputados provincial acaparará el año que viene una atención importante para Unidos . La coalición que gobierna Santa Fe ingresará en un proceso que reconfigurará sus vértices de manera inevitable y, entonces, la UCR y el socialismo ya miden fuerzas y analizan sus nombres más taquilleros.

Boleta Única y conocimiento alto son casi sinónimos en el sistema electoral santafesino. En ese marco, tanto el oficialismo como el PJ cranean la estrategia más fina para una papeleta que, luego de la nueva reforma constitucional, cambió sus reglas. Ahora, ganar la categoría en las generales no implicará sumar 28 bancas de modo automático como ocurrió hasta 2023.

El socialismo hoy capitanea la cámara baja de la mano de la presidenta Clara García y un poderoso –y condicionante– bloque de 14 integrantes. El radicalismo, por más de una razón, aspira a triunfar en las legislativas del año próximo y reconfigurar el interbloque oficialista.

Un funcionario del Ejecutivo con influencia política recuerda que en las PASO de 2023 Unidos dirimió lo suyo en una interna, donde la UCR compitió partida en dos listas y se quedó con el 80 por ciento de los votos de la categoría. En rigor, no es ese número, pero es el 58 por ciento, un número reamente alto.

García ganó con 150 mil votos y el radical José Corral quedó muy cerca, con 148 mil. Otro boinablanca, Dionisio Scarpin , llegó a los 118 mil y el socialista Antonio Bonfatti terminó cuarto con 90 mil. Sumados, segundo y tercero llegaron a 266 mil. Sumadas, las dos boletas del PS se quedaron en 240 mil.

SEMANA SANTA FE Unidos se prepara para el inevitable fin de una era



Superada la pelea por las leyes de seguridad, UCR y socialismo se encaminan a una interna que puede redefinir los liderazgos de la coalición de Pullaro rumbo a 2027



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No todo es lineal en política, pero hubo algo de nombre propio y movilización partidaria. El pullarismo tiene la ambición y el hambre de ir por más, pero rechaza el calificativo de “hegemónico” que el socialismo suele endilgarse. “Vemos más movilización en el radicalismo porque el gobierno tiene mucho reconocimiento social”, rescata un integrante del gabinete de Maximiliano Pullaro.

En paralelo, otro funcionario radical lee que los procesos reflejan las realidades políticas. En ese marco, según el mismo dirigente, si la UCR tiene la inteligencia de procesar sus diferencias internamente saldrá muy potenciado hacia afuera.

La cobertura de Pullaro gobernador alienta y el propio Ejecutivo no rechaza la interna competitiva desde el vamos. Todo lo contrario, la considera una herramienta valiosa a la cual el mandatario siempre se ha abrazado.

La carta de Carolina Losada

Ahora, el nombre de la senadora Carolina Losada suena demasiado. Derrotada por Pullaro en la interna para la gobernación de 2023, la legisladora se apoya en un núcleo que ganó mucho terreno en el Ejecutivo y casi que ganó una silla en la mesa chica del pullarismo. El secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano, y el diputado provincial Martín Rosúa tienen una alta consideración de parte del mandatario y su entorno.

Losada empieza a mirar Santa Fe y a la gestión del gobernador Pullaro



En su entorno admiten que hay dos caminos para 2027: buscar la reelección o encabezar una lista para la Cámara de Diputados de la provincia



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“No sería antinatural, ella está cada vez más en la provincia”, admite un alfil del pullarismo. Ahora, Losada ¿está dispuesta? ¿O le atrae más continuar como senadora? Jugar para diputada provincial debiera ser un objetivo de corto alcance para ella y una eventual presidencia de la cámara baja el lauro mayor. De lo contrario, no se entiende.

El cálculo socialista

El socialismo es cauteloso. No ve por el momento una competencia puesta. “Ahora, si la hay, bienvenida sea”, avisa un legislador del PS, que pretende poner candidaturas en todas las categorías. Ver para creer. Que García encabece otra vez la categoría es realmente una posibilidad, pero no es nombre puesto, según su entorno. “Es la segunda dirigente con mejor reputación, después de Maxi”, remarcan, no obstante, en el partido de la rosa.

La cámara baja que viene será mucho más atomizada, con minibloques y monobloques en cantidad y con intereses mezclados por doquier. No va a ser sencillo conducirla. Ya no va a existir una mayoría. Por eso mismo, en términos de estrategia, las distintas fuerzas deberán ser muy finas en tiempos de definiciones.