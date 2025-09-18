Martín Llaryora y Daniel Passerini activan los centros vecinales en la campaña de Provincias Unidas

Martín Llaryora y Daniel Passerini en campaña por Provincias Unidas
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el intendente de la capital, Daniel Passerini, siguen atando cabos para fortalecer el entramado que dará soporte electoral a Provincias Unidas. Los primeros días de campaña recibieron atención casi exclusiva las autoridades municipales que no miran con malos ojos el cordobesismo open mind. En adelante, será el turno del vecinalismo.
La apuesta quedará expuesta este viernes en San Francisco, ciudad que limita con la provincia del Santa Fe, en el primer encuentro vecinalista de la Región Centro.
En su paso por la intendencia, Llaryora prestó especial atención al rol trascendental que pueden cumplir los centros vecinales. No sólo como iniciático mojón de gestión, tester de demandas ciudadanas, sino principalmente como herramienta de construcción y legitimación política.
Son esos centros vecinales, también, una vía para mostrar los supuestos beneficios de conceptos abstractos, como el mismísimo modelo Córdoba o cordobesista.
La jornada de la zona núcleo, que se desarrollará desde la mañana y hasta la noche, incluirá a representantes del vecinalismo de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
La mención a la Región Centro marca un límite a las interpretaciones electorales, a sólo un mes de las legislativas nacionales. La presencia de cordobesistas y enviados del gobernador santafesino, tuercen las elucubraciones en sentido contrario. A nadie escapa que los mandatarios aprovecharán la ocasión para que sus alfiles envíen mensajes que intentarán potenciar las chances de Juan Schiaretti y el resto de los representantes de Provincias Unidas, el armado transversal y opositor a Javier Milei.
Daniel Passerini junto a Alejandra Vigo en el acto de puesta en funciones de las nuevas autoridades de 355 Centros Vecinales.
También aprovecharán para mostrar a los procesos de elecciones en centros vecinales como dechado de las virtudes democráticas e institucionales que representa, para sus discursos, la propuesta que los vincula.
La necesidad de un Estado presente, la continuidad de la obra pública, el respeto a las instituciones y la convergencia en comunidades organizadas por encima de las diferencias políticas serán ejes presentes, más o menos explícitos, en las exposiciones que se sucederán.
Este 2025 Córdoba llevó adelante uno de los procesos vecinales más amplios de los últimos años. 400 asambleas en toda la ciudad 355 Centros Vecinales y Comisiones con nuevas autoridades Más de 33.000 vecinos y vecinas participando de manera voluntaria pic.twitter.com/14xLGE7E0p
Desde la sede de la intendencia afirman que tal desembolso corresponde a obligaciones establecidas por la Carta Orgánica, relativizando especulaciones sobre el rol que la cabrá a las juntas ciudadanas en las semanas venideras.
junto a Héctor Pichi Campana y Miguel Siciliano, en el acto de puesta en funciones de las nuevas autoridades de 355 Centros Vecinales.
Por estas semanas en el gobierno municipal intentan demostrar un optimismo que, aún moderado, contrasta con evaluaciones opositoras. Según afirman, cuentan con un mejor feedback ciudadano que hace sólo un par de meses. “Este es un año distinto. El 2024 fue muy complicado por lo financiero, por efecto de la motosierra aplicada desde la Nación. En lo que va de 2025 hemos incrementado en 30% los servicios para salud y la ciudad es un obrador. Eso lo reconoce la gente”, explican.
La amplificación de tal evaluación es algo que, con lógica política, esperan quienes recorren las calles y encuentran renovadas postas en los centros vecinales. Allí mismo convergen con referentes que responden directamente a reconocidos dirigentes, presentes en los registros de este domingo, como Alejandra Vigo, Miguel Siciliano y Héctor Pichi Campana, en los hechos el coordinador de las elecciones barriales.
Todos unidos para marcar presencia, pensando en octubre, midiendo también atributos para 2027, objetivo primigenio para el diseño llaryorista.