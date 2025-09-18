REBELIÓN EN EL NIDO DE RATAS

Manuel Adorni apuntó a "quienes desean que el Presidente no sea Presidente" y que "la Argentina estalle"

Tras el revés en Diputados, el vocero presidencial se sumó a las acusaciones de Javier Milei y Toto Caputo contra el Congreso y los gobernadores.

Por Letra P | Periodismo Político
Toto Caputo, Javier Milei y Manuel Adorni.

Toto Caputo, Javier Milei y Manuel Adorni.

Captura de redes

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se sumó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Toto Caputo, con las críticas al "Partido del Estado" y al Congreso tras el revés en la Cámara de Diputados y señaló: "Hay un esquema donde quieren poner cuanto palo en la rueda puedan poner para que la Argentina estalle".

Notas Relacionadas
Javier Milei.
UNA TORMENTA PERFECTA

Milei, en su hora crítica: las claves de la gobernabilidad perdida

Por  Marcelo Falak

"El Presidente jamás ha incluido a todos los actores en una misma bolsa. Sí el Presidente entiende que el denominado Partido del Estado, quienes desean eufóricamente que el Presidente no sea Presidente, incluye a gobernadores, diputados y senadores; no incluye a todos los gobernadores ni a todos los diputados ni a todos los senadores", remarcó el portavoz del jefe de Estado y aclaró: "No todos los gobernadores son parte de la misma cuestión".

Embed - Conferencia de prensa | 18.09.25

Como contó César Pucheta en Letra P, la sesión de este miércoles en la que se rechazaron los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia Pediátrica no fue un buen debut para el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. Las bancas que responden a los gobernadores, que el tucumano debía convencer para que acompañasen a la Casa Rosada, tuvieron un rol estelar en la votación final.

Las críticas de Javier Milei y Toto Caputo contra "el Partido del Estado" y el Congreso

En tono electoral, Milei había cuestionado en Twitter a "los 'antikukas' que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos" y advirtió que "votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1968650052970205680&partner=&hide_thread=false

Mientras que Caputo acusó al Congreso de tratar de "voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia" por la sesión en el Senado para tratar la ley de reparto de ATN y advirtió que "solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo".

En la misma línea, Adorni deslizó este jueves en su conferencia de prensa: "Tal vez quieren volver a ser gobierno porque las cuentas ahora sí están ordenadas, el ajuste está hecho y el motín a repartir es más jugoso que nunca".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1968643042799141359&partner=&hide_thread=false
Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei.
REBELIÓN EN EL NIDO DE RATAS

Milei sufre su mayor revés en el Congreso: 181 votos contra un veto presidencial

La Cámara de Diputados rechazó dos vetos del Presidente y dejó en evidencia la debilidad parlamentaria del Gobierno.
Operativo Darla Vuelta: el Gobierno acelera con un video motivacional para el 26 de octubre
EFECTO PALIZA

Operativo Darla Vuelta: el Gobierno acelera con un video motivacional para el 26 de octubre

Lanzó piezas audiovisuales protagonizadas por Milei y unos 30 postulantes. Busca levantarse tras la derrota en Buenos Aires. El espejo del “Sí, se puede” de Macri en 2019.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El intendente Pablo Javkin recibió a Letra P en el Palacio de los Leones. (Fotos Jeremías Caraballo)
ENTREVISTA

Javkin: "Cuando te entra una piña no te tenés que caer, mandíbula fuerte tienen pocos"

Por  Pablo Fornero
Martín Llaryora y Daniel Passerini en campaña por Provincias Unidas
Elecciones | 26 de octubre

Llaryora y Passerini activan los centros vecinales en la campaña de Provincias Unidas

Por  Luis Zegarra
Cristina Kirchner y Axel Kicillof
LA NOVELA PERONISTA

Confirmado: habrá cumbre CFK – Kicillof en San José 1111

Por  Gabriela Pepe
Juan Schiaretti, candidato de Provincias Unidas para la Cámara de Diputados
Elecciones | 26 de octubre

Milei en Córdoba: Schiaretti acusa de mentiroso al Presidente y calienta la previa

Por  Yanina Passero