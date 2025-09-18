Manuel Adorni apuntó a "quienes desean que el Presidente no sea Presidente" y que "la Argentina estalle"

Toto Caputo, Javier Milei y Manuel Adorni. Captura de redes

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se sumó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Toto Caputo, con las críticas al "Partido del Estado" y al Congreso tras el revés en la Cámara de Diputados y señaló: "Hay un esquema donde quieren poner cuanto palo en la rueda puedan poner para que la Argentina estalle".

"El Presidente jamás ha incluido a todos los actores en una misma bolsa. Sí el Presidente entiende que el denominado Partido del Estado, quienes desean eufóricamente que el Presidente no sea Presidente, incluye a gobernadores, diputados y senadores; no incluye a todos los gobernadores ni a todos los diputados ni a todos los senadores", remarcó el portavoz del jefe de Estado y aclaró: "No todos los gobernadores son parte de la misma cuestión".

Como contó César Pucheta en Letra P, la sesión de este miércoles en la que se rechazaron los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia Pediátrica no fue un buen debut para el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. Las bancas que responden a los gobernadores, que el tucumano debía convencer para que acompañasen a la Casa Rosada, tuvieron un rol estelar en la votación final.

Las críticas de Javier Milei y Toto Caputo contra "el Partido del Estado" y el Congreso En tono electoral, Milei había cuestionado en Twitter a "los 'antikukas' que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos" y advirtió que "votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza".

Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina.



Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia.

