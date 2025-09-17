Plegaria a Córdoba: cada vez más golpeado, Javier Milei vuelve al kilómetro cero para resucitar la campaña

Javier Milei regresará a Córdoba para reanimar la campaña después de la derrota bonaerense. Este viernes al mediodía disertará ante el Círculo Rojo en la Bolsa de Comercio. Al caer la tarde, respaldará al armador local de La Libertad Avanza (LLA) , Gabriel Bornoroni , y al primer candidato de la lista, Gonzalo Roca . Eligió el tradicional Parque Sarmiento , donde todo comenzó.

Llegará en un contexto convulsionado por las marchas a favor de la educación en varios puntos del país y el rechazo del Congreso a los vetos a la ley de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica. En adelante, las leyes originales ahora deben ser ratificadas en el Senado.

Bajo la consigna proselitista que viene embanderando el partido violeta "La libertad avanza o Argentina retrocede", el mandatario fue quien formalizó en la noche del martes por sus redes sociales el anuncio de su presencia en las "Escalinatas del Coniferal", una surte de kilómetro cero porque fue allí donde blanqueó su ambición presidencial en febrero de 2022.

JAVIER MILEI VIENE A CÓRDOBA A APOYAR A GONZALO ROCA No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. pic.twitter.com/p9ZQBSn2Bl

Se espera un fuerte operativo de seguridad para evitar disturbios como ocurrieron durante la caravana en Lomas de Zamora que el mandatario protagonizó junto a su hermana Karina Milei y el entonces candidato José Luis Espert , que terminó huyendo en moto.

El lanzamiento de la lista en Córdoba

La agenda oficial del Presidente inicia al mediodía del viernes durante el acto por el 125º aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Por la tarde, a las 18, como líder de LLA estará presente junto a los referentes de la provincia en avenida Poeta Lugones y Armando Roldán, lugar donde se ubican las denominadas “Escalinatas de Coniferal”, en el tradicional y popular Parque Sarmiento del barrio estudiantil de Nueva Córdoba.

Milei estará escoltado durante toda la gira por la secretaria General de Presidencias y Manuel Adorni. Aunque el gran momento de protagonismo está reservado para el candidato libertario Roca, que gozará de su primer baño de masas. “Gonzalo es Milei en Córdoba”, es el slogan que repetirán rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Nos vemos en Córdoba. No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede! Viva la libertad, carajo”, publicó Milei en un flyer donde se lo ve abrazando a una persona con la camiseta de la Selección Argentina.

La imagen no es casual. En medio de la polémica por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que provocaron una paliza del Frente Patria en las elecciones del 7 de septiembre en Buenos Aires, el mandatario busca conectar con el electorado mostrando un perfil más reservado, conciliador y empático, pese a los vetos a los jubilados, a las universidades y a las personas con discapacidad. Otro ejemplo de esa mesura ficticia se detectó en el anuncio, por cadena nacional, del Presupuesto 2026.

El revival de Javier Milei en el Parque Sarmiento

El Parque Sarmiento no es un lugar ajeno para Milei. En 2022 encabezó un acto frente a unas 5.000 personas que fue organizado por el Partido Libertario de Agustín Spaccesi,hoy alejado de LLA y con candidatura propia.

Estuvo acompañado por Agustín Laje, quien brindó un discurso antes de que sonara Panic Show de La Renga y Milei tomara la palabra. “La casta tiene miedo”, dijo el entonces diputado arengando a los curiosos.

En ese evento también estuvieron algunos viejos aliados como Victoria Villarruel y Carlos Maslatón. También movilizó la juventud de la Unión Para la Apertura Universitaria, una fuerza estudiantil de derecha. Martín Menem estuvo muy activo en la redes durante esa jornada en la que aún se veían rostros con barbijos pandémicos.

Aquella jornada marcada por una clase abierta de economía fue el puntapié central para lo que vendría después. Córdoba comenzaba a fogonear al que sería candidato y luego el próximo Presidente, obteniendo en la provincia más del 74% de los votos.