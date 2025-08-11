Elecciones | 26 de octubre

Córdoba capital: Daniel Passerini refuerza el despliegue del PJ para neutralizar la base de Natalia de la Sota

El intendente cortará cintas cada semana, con foco en la periferia. Coordinará acciones con aliados para apuntalar la campaña de Juan Schiaretti.

Letra P | Luis Zegarra
Por Luis Zegarra
Daniel Passerini refuerza el despliegue del peronismo en Córdoba

Daniel Passerini refuerza el despliegue del peronismo en Córdoba

Daniel Passerini seguirá teniendo semanas de alta exposición. Mayor que las de hace un año; menor, acaso, que las de próximos meses. El intendente de Córdoba se mostrará con doble cometido: por necesidad de revelar más actividad en una gestión que hasta aquí ha debido exponer como virtud la austeridad; como actor de peso en la estrategia electoral del cordobesismo.

Lo sabe, lo ha admitido también en entrevista con Letra P, el médico generalista debe administrar una ciudad que, además de capital, representa el bastión que hace dos años permitió al peronismo ganar en la provincia y completar el relevo en el mando tras 24 años ininterrumpidos.

Esos mismos votos serán por primera vez disputados por una candidatura surgida de las mismas entrañas del oficialismo. Natalia de la Sota no sólo cuenta con credenciales indiscutibles y prédica con denominación de origen; también tiene su principal coto de caza en la capital provincial.

Buena parte de la territorialidad que la campaña demande provendrá de alianzas, algunas de las cuales integrarán la lista también. Dirigencia sindical, con terminales en la CGT o la CTA, referencias universitarias, curas barriales y viejos conocidos que oportunamente se han alejado del redil peronista integran ese universo de posibilidades.

Natalia de la Sota participó del encuentro Comunidades que Transforman, en Alecyt.
Natalia de la Sota competirá con el frente Defendamos Córdoba, por fuera del peronismo cordobesista

Natalia de la Sota competirá con el frente Defendamos Córdoba, por fuera del peronismo cordobesista

Buena parte del trabajo terrenal en el resto de la provincia podría provenir del massismo. Aún sin mostrar oficialmente las insignias del partido, para el que aún no tiene con personería, el Frente Renovador cuenta con un tejido con nodos en varios departamentos, especialmente al sur de la provincia.

Las obras de Daniel Passerini

“A Passerini sólo lo ocupa la gestión y dar soluciones a los problemas que aquejan a vecinos y vecinas de la ciudad. Por supuesto, no opinará de las candidaturas de otros dirigentes de otras fuerzas. En el momento que corresponda, trabajará por los candidatos de la alianza Provincias Unidas”, dicen en el entorno del intendente.

Oficialmente, tal momento no tiene fecha aún. Extraoficialmente, la evaluación de la administración passerinista afecta a toda la cadena con que el peronismo busca extenderse hacia tierras nacionales en la elección de octubre.

llaryora passerini bolsa de comercio.jpg
Daniel Passerini y Martín Llaryora, la dupla del cordobesismo que apuntalará la candidatura de Juan Schiaretti

Daniel Passerini y Martín Llaryora, la dupla del cordobesismo que apuntalará la candidatura de Juan Schiaretti

La actividad del intendente se ajusta a un plan que contempla recorridas o inauguraciones de obras esenciales (asfalto, agua potable, alumbrado, desagües), al menos dos días de la semana. “Todas en la periferia, para barrios enteros”, precisan.

En los días restantes, Passerini seguirá propiciando mesas de diálogo con pares del Partido Cordobés. Como a nivel nacional, ofrece un rol de liderazgo para encabezar reclamos conjuntos a la Nación. Más precisamente al gobierno de Javier Milei, hacia quien incrementarán el volumen de dardos a medida que el calendario mude a primavera.

Los cálculos de Juan Schiaretti

El jefe comunal ofrece también una buena experiencia reciente. Con Héctor Pichi Campana como artífice, el peronismo se impuso en la gran mayoría de los casi 300 centros vecinales de la ciudad que atravesaron un proceso de renovación de autoridades.

No sólo funcionarios y seguidores del intendente desplegarán acciones en el perímetro de Córdoba. Actuarán articuladamente con referentes de la senadora Alejandra Vigo, reconocida como una de las funcionarias que más ha trabajado en la ciudad. Particularmente, en barriadas y con colectivos definidos.

Alejandra Vigo y Leonardo Limia.jpeg
Alejandra Vigo y Daniel Passerini, rodeados por Héctor Pichi Campana, Leonardo Limia, Paulo Casinerio y Rodrigo Fernández

Alejandra Vigo y Daniel Passerini, rodeados por Héctor Pichi Campana, Leonardo Limia, Paulo Casinerio y Rodrigo Fernández

La coordinación de ambas faenas resultará clave para las chances del exgobernador. Aunque mantiene elevados índices de imagen positiva, Schiaretti reconoce dificultades que históricamente ha tenido el PJ para hacer pie en calles mediterráneas.

Recuerdos de dolorosas derrotas, especialmente en las elecciones de medio término, tapizan el camino hacia octubre. Por allí transitan también dos nombres que lo han desafiado ya, con suerte dispar: Ramón Mestre, a bordo de una Lista 3 que añora tiempos triunfales, y Luis Juez, que ha puesto al remozado Frente Cívico a disposición de los hermanos Milei, como parte integral de la alianza La Libertad Avanza.

