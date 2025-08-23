Elecciones | 26 de octubre

Daniel Passerini sube a los candidatos de Provincias Unidas a la gestión de la ciudad de Córdoba

El intendente sumó a Siciliano y a Jure a un corte de cinta. Brindis vecinal con agua potable, territorio y la señal de largada en un punto rojo de la campaña.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, junto a Miguel Siciliano y Laura Jure.&nbsp;

El evento ameritaba el tridente. Se trató de la prestación de agua potable y con infraestructura para dos nuevas barriadas: Villa Rivadavia Anexo y Yofre Sur, ubicados al sur y al noreste de la capital mediterránea, respectivamente.

En la Municipalidad, apunta a un plan de 800 cuadras de asfalto, agua potable, cloacas y desagües en barrios de la periferia. Se descarta que los candidatos acompañarán estos recorridos capitalinos.

Passerini sube a los candidatos de Provincias Unidas a la gestión con el objetivo de interpelar al electorado desde el "hacer". Del otro lado, habrá exintendentes en la carrera como Ramón Mestre, cabeza de nómina de la UCR, y Luis Juez que integrará el comando de campaña de La Libertad Avanza y que lidera el jefe de la bancada oficialista en la cámara baja, Gabriel Bornoroni.

También estará Natalia de la Sota, que con su frente Defendamos Córdoba, apostará a las grandes ciudades de la provincia, aunque su base fuerte está en la ciudad capital, como contó Letra P la disputa que se venía con quien fuera su compañero en las filas del delasotismo y hoy gobierna el distrito más importante del interior del país.

Obras para la ciudad de Córdoba

Desde la Municipalidad de Córdoba informaron que trabajan en fuerte un plan de obra pública, principalmente en barrios de la periferia. Los objetivos son 800 cuadras de asfalto, agua potable, cloacas y desagües.

En el marco del programa “Más Agua, Más Salud”, el intendente Passerini recorrió los barrios de Villa Rivadavia Anexo y Yofre Sur para dar luz verde a la prestación del servicio de agua potable que llega por primera vez a esas dos nuevas barriadas de Córdoba Capital.

Se trata de 540 los ciudadanos beneficiados en Villa Rivadavia Anexo, al sur de la ciudad, y 1200 al noreste, en Yofre Sur, que esperaron 20 años la llegada del agua potable.

image
Daniel Passerini y Miguel Siciliano, brindando con vecinos por el servicio de agua potable.

Para brindar la prestación se requirieron obras con instalación de cañerías, empalmes a la red existente, válvulas, hidrantes, cámaras de desagüe y otros elementos clave para el funcionamiento del sistema, además de la conexión de la infraestructura a los hogares, facilitando a los vecinos y vecinas el acceso inmediato al agua. Las tareas se realizaron en conjunto con dependencias municipales y Servidores Urbanos capacitados.

A la fecha, detallaron desde el Palacio 6 de Julio, un total de 42 barrios fueron intervenidos, mejorando la calidad de vida a 27.752 vecinos y vecinas que contaban con infraestructura irregular para beber e higienizarse.

