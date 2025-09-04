Córdoba

Martín Llaryora refuerza lazos con intendentes de Punilla bajo la bandera de la prevención de incendios

El Ministerio de Seguridad reunió a jefes comunales para coordinar estrategias contra el fuego. El oficialismo aprovechó el encuentro para consolidar vínculos.

Por Letra P | Periodismo Político
Fabricio Díaz fue el anfitrión del encuentro preventivo del fuego

Fabricio Díaz fue el anfitrión del encuentro preventivo del fuego

El intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, recibió a los secretarios de Martín Llaryora, José Gualdoni y Marcelo Zornada, en un encuentro organizado por el Ministerio de Seguridad de Córdoba, donde participaron autoridades municipales de todo el departamento Punilla.

Notas Relacionadas
Apoyo a Martín Llaryora. Autoridades de Punilla, en Capilla del Monte.
Cordobesismo open mind

Llaryora arma en Punilla: foto, respaldo y rosca de intendentes en Capilla del Monte

Por  Letra P | Periodismo Político

El intendente Díaz destacó la importancia de la cooperación intermunicipal y del apoyo provincial para proteger a los vecinos frente a los incendios. Agradeció al gobernador por asumir la asistencia durante la emergencia y también en la remediación de las pérdidas posteriores.

Prevención y coordinación en Córdoba

El secretario de Prevención y Coordinación Institucional, José Gualdoni, presentó las estrategias de prevención impulsadas desde el ministerio a cargo de Juan Pablo Quinteros. Subrayó la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana y la comunicación entre municipios y provincia, valorando el trabajo de las guardias locales en Capilla del Monte.

fabricio díaz plan contra el fuego punilla
Fabricio D&iacute;az, intendente de Capilla del Monte, una de las localidades de C&oacute;rdoba m&aacute;s afectada por el fuego en 2024

Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte, una de las localidades de Córdoba más afectada por el fuego en 2024

Por su parte, el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Marcelo Zornada, aportó una mirada técnica sobre los cambios en el comportamiento del fuego. Remarcó que la gestión del riesgo debe consolidarse como política de Estado, con inversión en equipamiento y capacitación para fomentar la prevención.

Compromiso conjunto entre municipios y provincia

El cierre del encuentro permitió un intercambio entre los jefes comunales, quienes plantearon realidades locales y acordaron acciones conjuntas. Todos coincidieron en la necesidad de dar continuidad a estos espacios de planificación y coordinación, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y los ecosistemas mediante una gestión profesional de riesgos.

capilla del monte fabricio díaz
Enviados de Mart&iacute;n Llaryora participaron del encuentro con intendentes en Punilla

Enviados de Martín Llaryora participaron del encuentro con intendentes en Punilla

El consenso alcanzado en Punilla dejó en claro el compromiso de los municipios y del Gobierno provincial para enfrentar de manera colaborativa la amenaza de los incendios forestales.

Temas
Notas Relacionadas
Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte
Cordobesismo open mind

Córdoba: Díaz refuerza el plan que conecta obras y seguridad en Capilla del Monte

El intendente peronista de Punilla presentó un programa integral de infraestructura barrial. Bacheo, iluminación y vigilancia, las prioridades. La inversión.
Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte
Córdoba | Punilla

Capilla del Monte lanza beneficios de invierno para sostener el turismo en un contexto adverso

Con apoyo municipal y del sector privado, más de 30 alojamientos se suman a la campaña que busca mover la economía local. La propuesta completa.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Una más y...: Formosa: derogó la reelección indefinida, pero Gildo Insfrán podrá competir en 2027
UNA MÁS Y ...

Formosa: derogó la reelección indefinida, pero Insfrán podrá competir en 2027

Por  Letra P | Periodismo Político
Los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los rostros más notables de la Argentina injusta.
Justicia laboral

La Corte Suprema tomó un caso de Arietto y falló contra Camioneros por un bloqueo sindical

Por  Esteban Rafele
Camilo Etchevarren vuelve a la cancha en las elecciones legislativas de Dolores.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Buenos Aires: Dolores elige siete representantes para el Concejo en una elección con aroma a tercios

Por  Laura Funes
Juan Schiaretti sigue arriba en los estudios de opinión en Córdoba
EXCLUSIVO

Córdoba: otra encuesta da ganador a Schiaretti, aunque Roca capta la mayoría del electorado indeciso

Por  Yanina Passero