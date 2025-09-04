Martín Llaryora refuerza lazos con intendentes de Punilla bajo la bandera de la prevención de incendios

Fabricio Díaz fue el anfitrión del encuentro preventivo del fuego

El intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, recibió a los secretarios de Martín Llaryora, José Gualdoni y Marcelo Zornada, en un encuentro organizado por el Ministerio de Seguridad de Córdoba, donde participaron autoridades municipales de todo el departamento Punilla.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

El intendente Díaz destacó la importancia de la cooperación intermunicipal y del apoyo provincial para proteger a los vecinos frente a los incendios. Agradeció al gobernador por asumir la asistencia durante la emergencia y también en la remediación de las pérdidas posteriores.

Prevención y coordinación en Córdoba El secretario de Prevención y Coordinación Institucional, José Gualdoni, presentó las estrategias de prevención impulsadas desde el ministerio a cargo de Juan Pablo Quinteros. Subrayó la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana y la comunicación entre municipios y provincia, valorando el trabajo de las guardias locales en Capilla del Monte.

fabricio díaz plan contra el fuego punilla Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte, una de las localidades de Córdoba más afectada por el fuego en 2024

Por su parte, el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Marcelo Zornada, aportó una mirada técnica sobre los cambios en el comportamiento del fuego. Remarcó que la gestión del riesgo debe consolidarse como política de Estado, con inversión en equipamiento y capacitación para fomentar la prevención.

Compromiso conjunto entre municipios y provincia El cierre del encuentro permitió un intercambio entre los jefes comunales, quienes plantearon realidades locales y acordaron acciones conjuntas. Todos coincidieron en la necesidad de dar continuidad a estos espacios de planificación y coordinación, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y los ecosistemas mediante una gestión profesional de riesgos. capilla del monte fabricio díaz Enviados de Martín Llaryora participaron del encuentro con intendentes en Punilla El consenso alcanzado en Punilla dejó en claro el compromiso de los municipios y del Gobierno provincial para enfrentar de manera colaborativa la amenaza de los incendios forestales.

Compartir en:









Notas Relacionadas