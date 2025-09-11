Daniel Passerini cuestionó los vetos de Javier Milei y lo acusó de castigar a los sectores más vulnerables

El intendente de Córdoba , Daniel Passerini , expresó su rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y a la ley de emergencia pediátrica, al considerar que marcan un “pésimo rumbo” elegido por el Gobierno nacional. El dirigente reclamó que el Congreso revierta la decisión y priorice la salud y la educación pública.

Según señaló el jefe municipal, el mandatario “rechaza otra vez lo que está bien” y en lugar de “combatir la casta”, opta por “castigar a los más vulnerables”. Passerini subrayó que con estas medidas se limita la posibilidad de los argentinos de progresar en igualdad de condiciones.

Los vetos a las leyes del #HospitalGarrahan y de Financiamiento Universitario confirman el pésimo rumbo elegido por el Gobierno Nacional, que deja consecuencias cada vez más dolorosas. El presidente Milei rechaza otra vez lo que está bien: en vez de combatir a la casta, como…

El intendente alertó que “Argentina no puede avanzar por el camino de la crueldad y el fracaso” y recordó la importancia del Hospital Garrahan para miles de niños y niñas, así como el rol central de la educación pública como herramienta de inclusión y futuro.

Passerini afirmó que detrás de los vetos no hay un criterio de justicia, sino la excusa de preservar el equilibrio fiscal. “No son números, son personas, historias, esfuerzos y afectos”, insistió el médico, al remarcar que la discusión trasciende la cuestión presupuestaria.

En ese marco, pidió que el Congreso ratifique las dos leyes para garantizar el financiamiento universitario y la continuidad de los programas de atención pediátrica. “Desde Córdoba decimos no al déficit social, no a los hachazos”, sostuvo.

llaryora passerini pretto.jpeg Daniel Passerini y Martín Llaryora

El intendente aclaró que no se opone al orden fiscal, pero planteó que debe lograrse “siempre con la gente adentro”, en un mensaje directo a la Casa Rosada. Según Passerini, la defensa de la salud y la educación es una prioridad compartida por la sociedad.

Con estas declaraciones, el mandatario municipal se suma a las voces opositoras que cuestionaron el rumbo del Ejecutivo nacional tras la publicación de los vetos en el Boletín Oficial. La discusión en el Congreso será ahora el próximo escenario donde se defina el futuro de estas políticas.