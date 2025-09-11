LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Daniel Passerini cuestionó los vetos de Javier Milei y lo acusó de castigar a los sectores más vulnerables

El intendente de Córdoba reclamó al Congreso revertir las leyes frenadas y defendió salud y educación públicas como prioridades frente al ajuste nacional.

Por Letra P | Periodismo Político
Daniel Passerini, intendente de Córdoba

Según señaló el jefe municipal, el mandatario “rechaza otra vez lo que está bien” y en lugar de “combatir la casta”, opta por “castigar a los más vulnerables”. Passerini subrayó que con estas medidas se limita la posibilidad de los argentinos de progresar en igualdad de condiciones.

El intendente alertó que “Argentina no puede avanzar por el camino de la crueldad y el fracaso” y recordó la importancia del Hospital Garrahan para miles de niños y niñas, así como el rol central de la educación pública como herramienta de inclusión y futuro.

Las prioridades de Daniel Passerini

Passerini afirmó que detrás de los vetos no hay un criterio de justicia, sino la excusa de preservar el equilibrio fiscal. “No son números, son personas, historias, esfuerzos y afectos”, insistió el médico, al remarcar que la discusión trasciende la cuestión presupuestaria.

En ese marco, pidió que el Congreso ratifique las dos leyes para garantizar el financiamiento universitario y la continuidad de los programas de atención pediátrica. “Desde Córdoba decimos no al déficit social, no a los hachazos”, sostuvo.

llaryora passerini pretto.jpeg
Daniel Passerini y Martín Llaryora

El intendente aclaró que no se opone al orden fiscal, pero planteó que debe lograrse “siempre con la gente adentro”, en un mensaje directo a la Casa Rosada. Según Passerini, la defensa de la salud y la educación es una prioridad compartida por la sociedad.

Con estas declaraciones, el mandatario municipal se suma a las voces opositoras que cuestionaron el rumbo del Ejecutivo nacional tras la publicación de los vetos en el Boletín Oficial. La discusión en el Congreso será ahora el próximo escenario donde se defina el futuro de estas políticas.

