Volantazo de LLA en Buenos Aires: mesa política ampliada, eslogan nuevo y ¡caravanas nunca más!

La mesa política bonaerense se reunió este lunes para afinar la sintonía entre todos los sectores que la componen. Pareja, que presentó su renuncia tras la derrota electoral, ya no será el único responsable de las decisiones, aunque seguirá siendo el jefe de campaña. Ahora también tendrán silla Karina Milei , Santiago Caputo -estratega silencioso del proceso electoral del 7 de septiembre-, Cristian Ritondo , Patricia Bullrich , Diego Santilli , Guillermo Montenegro , Diego Valenzuela , Ramón Lanús , Maximiliano Bondarenko y José Luis Espert , el primero de la lista violeta.

La mesa ampliada conversará las acciones en conjunto y Pareja tendrá la decisión final. Una vez que la mesa nacional, encabezada por Javier Milei , baje los lineamientos generales de la estrategia en todas las provincias, la plana provincial la adaptará a Buenos Aires . Por el momento, se sigue discutiendo dónde buscar más votos, siempre mirando el mapa del conurbano.

La campaña será con pocas actividades y sectorizadas. Comenzará este viernes en el polo industrial de Zárate, donde los referentes bonaerenses de LLA conversarán con empresarios. Estarán Pareja, Espert, Ritondo y probablemente Bullrich. El derrotero seguirá con apariciones en Almirante Brown -en un encuentro con la juventud libertaria bonaerense- y luego llegará a La Plata para mantener una reunión con sectores profesionales, como abogados y arquitectos.

Más adelante, habrá una actividad en Tigre con el empresariado y, con lugares y fechas a definir, continuará con actividades junto al agro y la industria. Además, habrá un acto de campaña con la presencia de Milei, que no estará tan presente como durante las semanas previas a la elección bonaerense. Tendrá participaciones específicas y en momentos específicos a designar.

Javier Milei en la caravana en Lomas de Zamora No va más. La campaña nacional de La Libertad Avanza no tendrá caravanas ni recorridas multitudinarias.

Uno de los cambios más importantes es que no habrá caravanas ni recorridas callejeras. LLA entiende que la campaña provincial debía ser más territorial y por eso se realizaron las actividades en el teatro de Junín, la aparición en Lomas de Zamora -con proyectiles y escape incluido- y el cierre en un club de barrio de Moreno. El enfoque nacional será distinto: se profundizará en el mensaje general, abocado a los sectores.

Cambio de eslogan

La potencia que LLA le imprimió a “Kirchnerismo Nunca Más” no dio resultado. Aquella aparición de Milei con los ocho candidatos vestidos de canguro violeta en La Matanza con la bandera que rezaba la consigna controversial es parte del pasado. Los estrategas libertarios saben que no funcionó y pretenden enfocar la nueva narrativa lejos del choque de modelos y reforzar así cuál es el verdadero objetivo del Gobierno.

Javier Milei La Matanza Javier Milei en La Matanza con los candidatos de las ocho secciones electorales bonaerenses.

Aunque no está definida la frase, todo apuntará a la importancia del esfuerzo que la gente está haciendo con el ajuste y a mostrar cuál será el resultado. Entienden que en el eslogan anterior se perdió de vista la lucha del día a día que hace la sociedad, por lo que pretenden transmitir mejor la explicación del modelo libertario. El discurso de candidatos y referentes de LLA girará en torno a cómo será la nueva etapa.

Milei debutará en la campaña de Buenos Aires con una foto antes que el resto large las actividades con Zárate como primera parada. Luego se concentrará en convocar al electorado a votar, explicar el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP) y a rearmar el sistema de fiscalización.