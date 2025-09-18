Chaco: Zdero le saca el jugo a su traje ultravioleta, pero la agenda judicial no lo deja dormir

Leandro Zdero, de Chaco, está jugadísimo: es el único gobernador que aceptó una foto de los hermanos Milei, en la quinta de Olivos, después del Escándalo Karina.

El gobernador radical de Chaco , Leandro Zdero , no tiene paz. Con las elecciones legislativas de octubre asomando en el horizonte cercano, la agenda judicial se mueve en su contra y le empioja a su espacio la bandera contra la corrupción , que pensaba levantar como principal estandarte de campaña.

Ahora que la lista tiene el nombre exclusivo de La Libertad Avanza , no sólo carga con la mochila de los escándalos del delfín chaqueño de Karina Milei , Alfredo “Capi” Rodríguez , sino que le saltan entreveros de soldados de su riñón.

Zdero no le puede echar la culpa a nadie, porque él mismo se calzó el traje ultravioleta, cedió todo el poder del armado de las listas a las huestes libertarias y es el único gobernador que aceptó no soólo un encuentro institucional con el gobierno nacional sino una foto cuasi familiar con el presidente Javier Milei y su hermana.

Zdero intenta sacarle el jugo a una alianza que al principio fue tabú, pero termina siendo desembozada . Tras el encuentro formal con el nuevo ministro del Interior Lisandro Catalán , el gobernador chaqueño metió selfie con los hermanos Milei, como si no hubiera ocurrido el escándalo de corrupción que involucra directamente a la secretaria general de la Presidencia . También se juntó sin pruritos con Lule Menem . Después elogió al mensaje en cadena nacional donde se presentó el Presupuesto 2026.

El gobernador de Chaco Leandro Zdero junto a sus pares de Mendoza Alfredo Cornejo y de Entre Ríos Rogelio Frigerio, en el encuentro con Lisandro Catalán, Guillermo Francos y Luis Caputo.

Vale todo en tiempo de campaña, más aún si hay que tapar agujeros financieros de la provincia. A las pocas horas de ese despliegue en Olivos y de la prestación en redes sociales, Zdero recibió los fondos del Aporte del Tesoro Nacional.

Fueron $2.500 millones que él mismo había de algún modo anticipado antes del viaje a Buenos Aires cuando prometió a sus comprovincianos volver “con buenas noticias”, en modo De la Rúa.

Ese dinero, según el gobierno provincial, tiene destino prefijado, la emergencia agropecuaria. Se cubrirá el seguro multirriesgo para el girasol. “Cuando le va bien al campo le va bien a la economía de nuestra provincia”, es su explicación.

Toma y daca, la gambetea de Leandro Zdero

Desde ya, Zdero gambeteó con su discurso la posibilidad de un pacto que transe recursos por votos. Aunque hay evidencias del peso que tuvieron los manejes chaqueños en alianza con Milei para capítulos claves en el Congreso, se despegó del toma y daca por los vetos que se tratan en estas horas.

Como alejado de la rosca, apuntó: “Soy un gobernador que respeta a los Poderes del Estado. Los legisladores tienen la responsabilidad y la independencia de votar y acompañar. Entiendo la suspicacia para tratar de confundir en un proceso electoral”.

El gobernador rompió el silencio que había sostenido en los últimos tiempos para respaldar las políticas de ajuste del gobierno nacional. A imagen y semejanza del presidente, se puso el mameluco de YPF para el arribo, en la localidad de Barranqueras, de barcazas de combustibles para abastecer a todo el NEA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeandroZdero/status/1967776141412106572&partner=&hide_thread=false Hoy el Presidente @JMilei anticipó los criterios generales del Presupuesto Nacional 2026. Consideramos esencial el compromiso irrestricto con el equilibrio fiscal, la vocación de combatir la pobreza y la lucha contra la inflación. Celebramos los refuerzos de partidas en… — Leandro Zdero (@LeandroZdero) September 16, 2025

Se subió a la idea de que la motosierra es el único camino, pero también dejándole lugar al relato de “Milei bueno”. “No creo que alguno quiera déficit o inflación que golpea a los que menos tienen. Es el impuesto más duro para los más humildes”, dijo.

“Como chaqueños y argentinos lo que queremos es que a la Argentina le vaya bien, entonces, también ver que se haya hecho una apuesta a la educación con recursos, a las personas con discapacidad, a los jubilados y a la salud considerablemente es un paso adelante”, enumeró.

La corrupción en el centro de la escena

Zdero mecha esas referencias con ataques a la corrupción del peronismo. Pero algo cambió en ese escenario donde la UCR se movía como pez en el agua. Sonaban fáciles los cuestionamientos a la gestión del exgobernador peronista Jorge Capitanich, acusándolo de despilfarros, desmanejos y hechos de corrupción, algunos en la Justicia.

Pero el estallido del Caso Andis, con Karina Milei en el ojo de la tormenta, sumados a los escándalos locales, golpearon en la línea de flotación de la alianza ultravioleta. El fantasma de la corrupción no está solo en la vereda de enfrente, sino metido en la propia casa.

Ahora, en fecha poco oportuna para el oficialismo provincial, se agita la elevación a juicio que pidió la fiscal Ingrid Wenner en una causa por corrupción que involucra a Raúl Canteros, parte del entorno del gobernador nombrado como director del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos.

raul canteros y zdero La situación judicial de Raúl Canteros, director del INSSSeP, un problema para Leandro Zdero en campaña.

Fue el gremio del InSSSeP el que removió el hecho, porque exigió la intervención del Directorio y pidió que el organismo se constituya como querellante: “no se pueden silenciar ni encubrir situaciones delictuales”.

Canteros, excomisario de 58 años, fue acusado de exigir retornos a empleados bajo su órbita para nutrir la caja de la UCR. Canteros echó al denunciante y designó en el lugar a su hijo Edgar Canteros. Está imputado por el delito de concusión, que implica que un funcionario público exige o solicita de manera indebida una contribución o dádiva abusando de su cargo.

La batalla con Jorge Capitanich

La elección en Chaco es una de las más potentes para el 26 de octubre, porque es una de los distritos en que se eligen senadores, además de cuatro diputaciones, y porque además es un choque de pesos pesados.

Se espera una clara polarización entre el sector de Zdero, con el sello de La Libertad Avanza, y el peronismo unido en Fuerza Patria que candidatea al exgobernador Capitanich. Las elecciones legislativas provincias de mayo las ganó el oficialismo provincial, con un alto ausentismo. El realineamiento de fuerzas y el cambio de clima puede generar mayor paridad.

Fuerza Patria incluye ahora al espacio de Magda Ayala, que en mayo había hecho rancho aparte. En esas elecciones, la lista de Zdero (Chaco Puede + La Libertad Avanza) sacó 44,78%; la de Capitanich (Chaco Merece Más) 33,35% y la de la intendenta de Barranqueras (Primero Chaco), 11,14%.

Aunque participan una decena de sellos partidarios, esos números auguran un auténtico mano a mano.