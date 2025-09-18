Chaco: Zdero le saca el jugo a su traje ultravioleta, pero la agenda judicial no lo deja dormir

Leandro Zdero, de Chaco, está jugadísimo: es el único gobernador que aceptó una foto de los hermanos Milei, en la quinta de Olivos, después del Escándalo Karina.
El gobernador radical de Chaco, Leandro Zdero, no tiene paz. Con las elecciones legislativas de octubre asomando en el horizonte cercano, la agenda judicial se mueve en su contra y le empioja a su espacio la bandera contra la corrupción, que pensaba levantar como principal estandarte de campaña.
El gobernador de Chaco Leandro Zdero junto a sus pares de Mendoza Alfredo Cornejo y de Entre Ríos Rogelio Frigerio, en el encuentro con Lisandro Catalán, Guillermo Francos y Luis Caputo.
Vale todo en tiempo de campaña, más aún si hay que tapar agujeros financieros de la provincia. A las pocas horas de ese despliegue en Olivos y de la prestación en redes sociales, Zdero recibió los fondos del Aporte del Tesoro Nacional.
Fueron $2.500 millones que él mismo había de algún modo anticipado antes del viaje a Buenos Aires cuando prometió a sus comprovincianos volver “con buenas noticias”, en modo De la Rúa.
Ese dinero, según el gobierno provincial, tiene destino prefijado, la emergencia agropecuaria. Se cubrirá el seguro multirriesgo para el girasol. “Cuando le va bien al campo le va bien a la economía de nuestra provincia”, es su explicación.
Como alejado de la rosca, apuntó: “Soy un gobernador que respeta a los Poderes del Estado. Los legisladores tienen la responsabilidad y la independencia de votar y acompañar. Entiendo la suspicacia para tratar de confundir en un proceso electoral”.
El gobernador rompió el silencio que había sostenido en los últimos tiempos para respaldar las políticas de ajuste del gobierno nacional. A imagen y semejanza del presidente, se puso el mameluco de YPF para el arribo, en la localidad de Barranqueras, de barcazas de combustibles para abastecer a todo el NEA.
Hoy el Presidente @JMilei anticipó los criterios generales del Presupuesto Nacional 2026. Consideramos esencial el compromiso irrestricto con el equilibrio fiscal, la vocación de combatir la pobreza y la lucha contra la inflación. Celebramos los refuerzos de partidas en…
Se subió a la idea de que la motosierra es el único camino, pero también dejándole lugar al relato de “Milei bueno”. “No creo que alguno quiera déficit o inflación que golpea a los que menos tienen. Es el impuesto más duro para los más humildes”, dijo.
“Como chaqueños y argentinos lo que queremos es que a la Argentina le vaya bien, entonces, también ver que se haya hecho una apuesta a la educación con recursos, a las personas con discapacidad, a los jubilados y a la salud considerablemente es un paso adelante”, enumeró.
Pero el estallido del Caso Andis, con Karina Milei en el ojo de la tormenta, sumados a los escándalos locales, golpearon en la línea de flotación de la alianza ultravioleta. El fantasma de la corrupción no está solo en la vereda de enfrente, sino metido en la propia casa.
Ahora, en fecha poco oportuna para el oficialismo provincial, se agita la elevación a juicio que pidió la fiscal Ingrid Wenner en una causa por corrupción que involucra a Raúl Canteros, parte del entorno del gobernador nombrado como director del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos.
raul canteros y zdero
La situación judicial de Raúl Canteros, director del INSSSeP, un problema para Leandro Zdero en campaña.
Fue el gremio del InSSSeP el que removió el hecho, porque exigió la intervención del Directorio y pidió que el organismo se constituya como querellante: “no se pueden silenciar ni encubrir situaciones delictuales”.
Canteros, excomisario de 58 años, fue acusado de exigir retornos a empleados bajo su órbita para nutrir la caja de la UCR. Canteros echó al denunciante y designó en el lugar a su hijo Edgar Canteros. Está imputado por el delito de concusión, que implica que un funcionario público exige o solicita de manera indebida una contribución o dádiva abusando de su cargo.
La batalla con Jorge Capitanich
La elección en Chaco es una de las más potentes para el 26 de octubre, porque es una de los distritos en que se eligen senadores, además de cuatro diputaciones, y porque además es un choque de pesos pesados.
Se espera una clara polarización entre el sector de Zdero, con el sello de La Libertad Avanza, y el peronismo unido en Fuerza Patria que candidatea al exgobernador Capitanich. Las elecciones legislativas provincias de mayo las ganó el oficialismo provincial, con un alto ausentismo. El realineamiento de fuerzas y el cambio de clima puede generar mayor paridad.
Fuerza Patria incluye ahora al espacio de Magda Ayala, que en mayo había hecho rancho aparte. En esas elecciones, la lista de Zdero (Chaco Puede + La Libertad Avanza) sacó 44,78%; la de Capitanich (Chaco Merece Más) 33,35% y la de la intendenta de Barranqueras (Primero Chaco), 11,14%.
Aunque participan una decena de sellos partidarios, esos números auguran un auténtico mano a mano.