Confirmado: habrá cumbre CFK – Axel Kicillof en San José 1111

Sin dar pasos en falso que puedan detonar el diálogo, Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner ya dieron el visto bueno para que sus colaboradores puedan avanzar en la organización de una cumbre bilateral que se celebrará “en los próximos días” en el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple su condena de prisión domiciliaria.

El gobernador confirmó en público su decisión de reunirse con la expresidenta en la entrevista que le concedió al diario Clarín este domingo. “No, todavía no, pero lo voy a hacer. La voy a ir a visitar”, respondió cuando le preguntaron si se había visto con la expresidenta tras las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

En privado, Cristina hizo saber que está dispuesta a recibirlo. “Cada vez que Axel me llamó, yo lo atendí”, respondió cuando le preguntaron por la posibilidad del encuentro. Ahora solo resta que los colaboradores más estrechos de los dos dirigentes se pongan en contacto para confirmar fecha y hora. Buscarán que pase desapercibida ante la guardia de militantes y periodistas que la expresidenta tiene apostados frente a su domicilio, en el barrio de Constitución.

Kicillof y CFK se vieron por última vez el 10 de junio, cuando se conoció el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena de la causa Vialidad. La expresidenta estaba en la sede nacional del Partido Justicialista (PJ), ubicada en la calle Matheu. El gobernador pasó a saludarla, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Tuvieron un encuentro frío y breve. Ella se quedó junto a su círculo íntimo y él se retiró.

Volvieron a contactarse el 19 de julio, ya con Cristina en cumplimiento de su condena, por el cierre de listas de la provincia de Buenos Aires. Hablaron por teléfono en varias oportunidades en malos términos. La tensión entre el sector que responde a Kicillof y el cristinismo escaló al punto tal que el Fuerza Patria estuvo a punto de romperse. Pero tanto la expresidenta como el gobernador decidieron preservar la unidad, que también sobrevivió al cierre nacional del 17 de agosto. El tercer actor que trabajó para evitar la ruptura fue Sergio Massa.

La estrategia de la provincia de Buenos Aires, en la mira

La decisión de Kicillof de desdoblar a elección de la provincia de Buenos Aires fue el punto más visible de una serie de movimientos con los que el gobernador buscó mostrar un camino político propio, sin la tutela de la expresidenta. Otro fue, el año pasado, cuando no le dio a Cristina Kirchner su apoyo público para que asumiera como presidenta del PJ. Ese episodio “astilló” su vínculo personal.

En abril, la expresidenta se expresó públicamente en contra del desdoblamiento: dijo que se trataba de “un error político” de Kicillof, que perjudicaría al peronismo. Con los resultados sobre la mesa, la estrategia del gobernador para la provincia de Buenos Aires fue más que exitosa. Fuerza Patria ganó por una diferencia impensada, mayor a 13 puntos, y le propinó un golpe político durísimo a Javier Milei.

El cristinismo hizo su propia interpretación de los hechos. Máximo Kirchner dijo que ganó “la gente” y la intendenta Mayra Mendoza adjudicó la victoria a la exmandataria. El kicillofismo agitó el acierto de su jefe. “Había que salir con iniciativa, con estrategia. Axel planteó una, dio la pelea y salió bien”, dice un hombre que responde al gobernador.

En los últimos días, Cristina dijo a diferentes interlocutores que la victoria se consiguió porque la elección, finalmente, se nacionalizó. Interpreta que eso iba en contra de la voluntad de Kicillof, que buscaba dar el debate local. El gobernador fue, también, beneficiario involuntario del escándalo por las denuncias de corrupción que sacudió al gobierno de Milei.

Por último, la expresidenta apuntó que para sacar una conclusión definitiva habrá que esperar a ver los resultados del 26 de octubre. Por características de la elección, es poco probable que el peronismo pueda repetir los 47 puntos que obtuvo el 7 de septiembre. Las primeras encuestas pronostican que la diferencia con LLA se achicará. ¿Hubiera sido diferente con la elección unificada? Ya es contrafáctico.

Entre Axel Kicillof y CFK

En el entorno de Cristina cayó muy mal que el gobernador no la visitara después de la condena. “Hasta (Juan Manuel) Urtubey fue”, dicen, sobre el exgobernador de Salta, que estuvo una década distanciado de la expresidenta. También pasó el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, que conversó con Kicillof tras el batacazo bonaerense.

Con la comunicación directa cortada, hay interlocutores que intentan acercar a las partes para llevar la calma hacia adentro del peronismo. Entre los actores que los conversan tanto con Cristina como con Kicillof se cuentan intendentes, dirigentes gremiales y otros de larga trayectoria política. Entre estos últimos está el excanciller Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.

Taiana estuvo el lunes en la casa de Cristina y está de recorrida permanente junto a Kicillof. Otro de diálogo con ambos es el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, que visitó a la expresidenta este martes. En la lista también se anotan el senador Mariano Recalde y Juan Grabois, que pasaron estos días por el departamento de Constitución. Massa, en tanto, se mostró muy cerca de Kicillof en el último tramo de la campaña y está en línea con Cristina.

Entre los que empujan el encuentro también hay líderes sindicales. Algunos, de diálogo permanente con Cristina, como el bancario Sergio Palazzo, que también conversa con Kicillof, y el metalúrgico Abel Furlán, muy cercano a la expresidenta que abona al proyecto político del gobernador.

Kicillof escucha algunas voces cercanas que le recomiendan evitar el encuentro con Cristina si quiere avanzar en su propio armado. Pero el gobernador ya dejó claro en público que pasará a visitarla. Los dirigentes que conversan con ambos saben que será un encuentro tenso. No está claro hoy cómo se comunicará ni si habrá foto.