Martín Llaryora volvió a mover su gabinete para reconectar con un electorado en plena mutación

Martín Llaryora cierra el año con un nuevo intento por demostrar que puede reconocer las demandas cambiantes del contexto sociopolítico, sin perder de vista la identidad cordobesista que lo llevó a la gobernación como sucesor de un proyecto que ya cumplió un cuarto de siglo en el poder y sigue soñando con proyectarse por fuera de la provincia.

En el último fin de semana del año, el gobierno de Córdoba anunció dos movimientos clave en su gabinete. Reduce la cantidad de ministerios de 14 a 12, con la baja a rango de secretaría de las carteras de Ambiente y Desarrollo Humano, ambas creadas por él mismo. En simultáneo, cambia la conducción de la agencia Córdoba Cultura.

El recorte en el esquema que diseñara originalmente se lee como una muestra de comprensión del mensaje emanado de las elecciones de octubre. También se interpreta como un intento por reforzar el trabajo territorial, especialmente en la capital, presentando una agenda temática que incorpora consignas que vociferan las usinas libertarias .

“Los cambios están orientados a fortalecer la gestión pública y seguir mejorando las respuestas del Estado a los desafíos que plantea la realidad actual”, explican intérpretes fiables.

Para 2026 serán 12 las áreas que se mantendrán con jerarquía de ministerio. Se convertirán en secretarías las carteras de Ambiente y Desarrollo Humano, hasta ayer en manos de dos funcionarias leales a Llaryora: Victoria Flores y Liliana Montero . Ambas dependencias se subsumirán en otras carteras, aunque en la gobernación aseguren que no habrá pérdida de recursos para ellas .

“La Secretaría General de Salud y Desarrollo Humano tendrá rango ministerial. A su cargo estará la licenciada Montero, quien tendrá la misión de profundizar la articulación entre el sistema sanitario y la comunidad. Dependerá del Ministerio de Salud y mantendrá bajo su órbita las áreas de Niñez y Fortalecimiento Familiar”, explican en el Ejecutivo.

Liliana Montero, voz cantante del gobierno en problemáticas sensibles

La reubicación de la exlegisladora por el Frente Cívico no figuraba en rumores previos. En los últimos meses se había mostrado muy activa, particularmente en el abordaje de la discapacidad. Fue un ariete contra las políticas de recorte llevadas adelante por el gobierno de Javier Milei y también ofreció múltiples contrastes con la prioridad asignada por la provincia a la problemática.

Su movimiento es interpretado también como un primer paso para poner sobre la mesa la temática de la Salud Mental, una discusión que piden múltiples funcionarios, atentos a las consecuencias de la pandemia y el incremento de personas que incurren en adicciones.

En la gobernación admiten que la funcionaria, psicóloga, tendrá ese tema como uno de los ejes. También el suministro de medicamentos y la masificación de la telemedicina, consignas que derivan del incremento de demandas sobre la salud pública que se ha verificado en los últimos meses.

Algunos lo presentan como un intento por recrear la experiencia practicada en la municipalidad de Córdoba durante la gestión Llaryora, cuando Montero manejó la secretaría de Prevención y Atención Comunitaria, articulando con el secretario de Salud (Ariel Aleksandroff) y el viceintendente, hoy jefe comunal, Daniel Passerini.

No se trata, aclaran voces oficiales, de un reproche a la conducción del ministro Ricardo Pieckenstainer. Sí de la búsqueda de una dinámica de mayor contacto y presencia territorial para una de las carteras que cuenta con más alto presupuesto.

El foco de Martín Llaryora

El otro ministerio con presupuesto superior a la media es el de Educación, a cargo de Horacio Ferreyra. Allí recalará la flamante secretaría General de Educación y Ambiente, que tendrá rango ministerial y quedará en manos de Victoria Flores.

La decisión sorprende. Llaryora había hecho de la cuestión ambiental un sello distintivo de su gestión en la intendencia. La secretaría correspondiente y áreas descentralizadas habían puesto el tema en agenda, con la persistencia de conceptos como economía circular, economía naranja y sustentabilidad. Buena parte de la estructura correspondiente prosiguió, con otros nombres, hasta que Passerini decidió hundir el bisturí.

Con todo, la apuesta del sanfrancisqueño parecía exceder límites. Una de sus primeras decisiones como gobernador fue crear el ministerio de Ambiente, encomendando tal tarea a “Tori” Flores. La etiqueta oficial servía también como contraste ante un gobierno nacional que niega, aún, la relevancia de la cuestión.

Dos años después, Flores ya no tendrá como objetivo primordial la reorganización territorial, con la correspondiente redacción de un nuevo marco normativo que incluya un nuevo mapa de bosques y áreas habilitadas para desmonte y explotación en una provincia que perdió más del 98% de su vegetación nativa en un siglo. Su misión será “profundizar la articulación entre la comunidad y el sistema educativo, con especial énfasis en los temas ambientales”.

La narrativa oficial prefiere repetir que se trata de un empoderamiento, aún con el cambio de rango. “Tendrá mucho margen de acción, tanto en ambiente como en infraestructura educativa. Manejará más recursos y habrá una dinámica comunicacional fortalecida”, explican.

El territorio de Córdoba

El tercer movimiento del gobernador apuntó a la Agencia Córdoba Cultura, una de las cinco que quedan tras una reorganización que las redujo a la mitad.

Marcelo Rodio, exsecretario de Transporte, asumirá el mando, dejando al hasta ahora presidente, Raúl Sansica, como su número dos.

En el Panal justifican el cambio en la necesidad de “profundizar el vínculo entre la comunidad y las políticas culturales que lleva adelante el gobierno, profundizando la estrategia de promoción de la economía naranja”.

La explicación no acalla las críticas sobre la inexperiencia de Rodio en la materia. Sí blanquea la decisión del gobierno cordobés de incrementar la presencia territorial de sus dirigentes en todas las áreas de gestión.

En particular en la ciudad de Córdoba, reducto clave para las elecciones de 2027. El envite ofrece como antecedente inmediato el empoderamiento de Miguel Siciliano, elevado a ministro de Vinculación Comunitaria y Gestión Institucional, un delegado del gobierno provincial con credencial de libre circulación en la capital.

El exsecretario de Transporte, que se sigue reconociendo llaryorista 15 años después de su convergencia en el espacio del "peronismo que viene”, comparte con el nuevo ministro el sueño de convertirse en intendente. Además de fidelidad deberá sortear el mismo fuego amigo.

Javier Milei, tan lejos, tan cerca

Como ya contara Letra P, tras las elecciones de octubre, Llaryora ha ensayado distintas maniobras en los tres poderes del Estado: empoderamiento de nuevos alfiles en la Legislatura, nombramiento de figuras afines en la Justicia y sucesivos ajustes en el organigrama del Ejecutivo.

Algunas jugadas rubrican su intención de intentar la reelección en 2027. Otras aparecen como cortejos a las demandas de buena parte del electorado, a la que parece resultarle lejano el discurso de las bondades del Estado administrado por un peronismo cordobesista. Se trata de proyectos que se presentan como necesarios para problemas endémicos, pero recogen el espíritu restrictivo que ondea el mileísmo triunfante. Reforma previsional, endurecimiento de las sanciones previstas por el Código de Convivencia, prohibición o reducción de las posibilidades para trabajadores informales en el espacio público (cuidacoches y limpiavidrios), se leen en tal sentido.

Sin embargo, simultáneamente, se gestaron iniciativas como guiños a una clase media tironeada. Sanciones a padres y madres que no vacunan a niños y niñas, subas en las remuneraciones de empleados públicos que están en la base de la pirámide, son muestras que van en sentido contrario al discurso minarquista.

La celeridad con que se plantearon iniciativas de tan profundo impacto ha merecido reproches extendidos. En la previa de la última sesión legislativa, ha sido la Iglesia católica la que ha hecho oír su voz de reclamo. Sus críticas plantean un interrogante que aqueja a muchos dirigentes: cómo encontrar caminos que sean superadores de las antinomias.