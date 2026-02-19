Reforma laboral: el Gobierno necesitó de la ayuda decisiva de Raúl Jalil para abrir la sesión en Diputados

El Gobierno llegó con lo justo al cuórum para tratar la reforma laboral en Diputados: a las 14.15, se ocuparon 129 bancas, lo justo. Fue clave que a último momento aparecieran los cuatro integrantes de Elijo Catamarca, la fuerza del gobernador de esa provincia, Raúl Jalil , quien no había colaborado en el Senado ni en el dictamen.

Para el cuórum ayudaron también los aliados habituales (PRO y UCR) y los partidos provinciales q ue controlan los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán); e Innovación Federal, que controlan los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalaqua (Misiones). Recién con la sesión iniciada, ocupó su banca el santacruceño José Garrido , quien responde a su gobernador, Claudio Vidal .

El cuórum lo completaron los habituales aliados del Gobierno, que son la UCR y el PRO. Provincias Unidas no ayudó a iniciar la sesión y en el Gobierno apuestan a que al menos una porción colabore en la votación en particular. Un dato que entusiasma al oficialismo eventuales ausencias de los díscolos.

Hay dos títulos que corren riesgo: uno es el fondo de asistencia laboral (FAL), para financiar indemnizaciones con Anses; y el 26 -el último- que le pone un plazo de dos años al financiamiento del Cine y de uno a los estatutos profesionales, como el del periodista. Serán votaciones ajustadas y será clave el rol de Provincias Unidas, que tiene 22 votos.

Hay al menos dos cordobeses de PU que no estarían: Ignacio García Aresca y Alejandra Torres . “Hicieron un acuerdo por pack: algunos bloques ayudan con el cuórum, otros con la votación en general; y otra con la particular”, denunció Germán Martínez .

La sesión inició con escándalo, porque Martín Menem, luego del cuórum, pidió votar a mano alzada el plan de sesión, con un método que UP no acepta: votar por títulos y no por artículos. El riojano dio por avalado el acuerdo y el jefe peronista Germán Martínez, estalló.

“¡No puede hacer una avivada y exigir que la legitimemos!”, se molestó el santafesino. Ocurre que para reconsiderar la moción eran necesarios dos tercios, un número que el oficialismo puede bloquear con su propio bloque.

Peleas iniciales

La queja del peronismo convirtió la sesión en un caos: referentes de UP y la izquierda se fueron al estrado para recriminarle a Menem su tarea. Se abalanzaron Horacio Pietragalla, Cecilia Moreau, Lorena Pokoik y Florencia Carginiano, a quien un video muestra queriendo apagar los micrófonos.

Menem, finalmente, aceptó que se votara una reconsideración, pedida por Moreau, y los números le fueron favorables: 106 votos favorables y 136 de rechazo. O sea, bien podría haber evitado la consideración a mano alzada que le desordenó el inicio de la sesión.

La sesión será larga: se esperan 12 horas de debate en general-ocho sobre el proyecto y cuatro de cuestiones de privilegio- y otro tramo para las votaciones de los 26 títulos, con 40 oradores individuales. Sólo los que estén ajustados se votarán en forma nominal.

Primeros debates

La sesión empezó con las 14.15 y media hora después se iniciaron las exposiciones de los dictámenes. El libertario Lisandro Almirón leyó la defensa de la reforma. “Mientras estamos en este recinto, millones de argentinos trabajan por afuera del encuadre de las leyes, sin aportes y sin obra social”, recordó el diputado.

“La experiencia nos demostró que nuestra legislación laboral vigente, rígida y anacrónica, funciona como una barrera infranqueable para la registración de empleo formal”, completó el correntino.

El peronismo dedicó sus primeros discursos a acusar a su exaliados de Milei de facilitar la reforma. "A esta ley también la está atravesando la Banelco. Lo lamentable es que en esas provincias donde el pueblo trabajador le dio el voto a un peronista, en dos años va a ganar La Libertad Avanza, felicitaciones a los que dieron quórum. Como diputada, hago responsable a esos gobernadores de la quita de derechos más fenomenal que va a tener el pueblo argentino de aprobarse esta norma", sostuvo Vanesa Siley.