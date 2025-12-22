Reforma en la Caja de Jubilaciones de Córdoba: qué cambios anunció Martín Llaryora

El gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , anunció este lunes los principales cambios que dispone la Ley de Equidad Jubilatoria sancionada por la Legislatura , que supone una reforma integral del sistema previsional provincial que apunta a mejorar la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones provincial ante la suspensión de los envíos de fondos de la Nación.

En un video publicado en las redes sociales, Llaryora sostuvo que "el problema estructural del déficit de la Caja de Jubilaciones se arrastra desde hace muchos años" y señaló que "la mayor parte de este problema se resolvería si la Nación le pagara a Córdoba lo que le debe desde hace muchísimo tiempo" . En esa línea, recordó que el Ejecutivo cordobés continúa el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia .

"Nuestro objetivo es que los jubilados provinciales sostengan ingresos mejores que los del sistema nacional", remarcó.

Entre las principales medidas , se destaca la eliminación del FOCCA, la implementación de una nueva escala progresiva de aportes personales, el pago de un adicional no remunerativo que representa un incremento de hasta el 82% del haber bruto y la modificación del artículo 58 de la Ley 8.024, que reduce significativamente el alcance del aporte solidario.

La ley elimina el aporte fijo del 4% para los trabajadores activos y lo reemplaza por un esquema progresivo según nivel de ingresos:

Hasta $755.000: aporte del 2%.

Entre $755.000 y $1.000.000, aporte del 3%.

Más de $3.500.000, aporte del 8%.

Con este esquema, el 74% de los trabajadores activos no verá modificaciones en su aporte, porcentaje que se eleva al 87% en el caso del sector docente, reforzando el criterio de progresividad del sistema, se informó oficialmente.

Adicional mensual no remunerativo

La normativa garantiza el pago de un adicional no remunerativo que representa un incremento del haber jubilatorio de hasta el 82% del haber bruto para los beneficiarios que perciben hasta $1.300.000.

El alcance de esta medida beneficia a 52.438 jubilados y pensionados, pertenecientes a distintos sectores como docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad, municipios y comunas, entre otros.

Cambios en el aporte solidario (Artículo 58)

La ley introduce una nueva escala del aporte solidario, elevando el piso mínimo de $1.260.000 a $1.890.000.

Con esta modificación:

9.856 beneficiarios dejan de pagar el aporte solidario.

Las nuevas alícuotas van del 5% al 20%, aplicadas de manera escalonada según el nivel de ingresos.

Entre $1.890.000 y $2.100.000, alícuota del 5%.

Entre $2.100.000 y $2.520.000, alícuota del 10%.

Entre 2.520.000 y 2.940.000, alícuota del 15%.

Más de $2.940.000, alícuota 20%.

Garantía de no disminución de haberes

El gobierno de Córdoba aseguró que la aplicación de las nuevas alícuotas no implicará ninguna disminución en los haberes de activos y pasivos respecto de noviembre de 2025.

Para ello, se instrumentará un esquema de compensaciones a cuenta de futuros aumentos.

El mensaje completo de Martín Llaryora

Queridos cordobeses, hoy quiero darles precisiones sobre la implementación de la Ley de Equidad Jubilatoria. Como ustedes conocen, el problema estructural del déficit de la Caja de Jubilaciones se arrastra desde hace muchos, pero muchos años. Se repite de manera sostenida, incluso desde gestiones anteriores de distintos signos políticos.

También saben que parte de ese déficit es solventado con el gran esfuerzo que hacen todos los cordobeses a través del pago de sus impuestos. Es cierto también que la mayor parte de este problema se resolvería si la Nación le paga a Córdoba lo que le debe desde hace muchísimo tiempo. Por eso seguimos reclamando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero mientras eso no sucede, nuestra obligación es buscar soluciones alternativas con un criterio de equidad distributiva para solventar parte de ese déficit. Fundamentalmente para que los jubilados provinciales puedan mantener ingresos mejores que los nacionales. Y entendiendo que no pueden ser siempre todos los cordobeses los que deban seguir aportando con sus impuestos el sostenimiento de la caja de jubilación.

Eso también es injusto. Es por ello que a través de la aplicación de la Ley de Equidad Jubilatoria empezaremos a transitar el camino para darle solución a dos reclamos históricos de los jubilados provinciales. Primero, recuperar progresivamente hasta llegar al 82%, comenzando por supuesto en una primera etapa por las jubilaciones más bajas del sistema.

Y segundo, atenuando los efectos del descuento del artículo 58, excluyendo en esta etapa casi al 50% de los incluidos en el mismo. Para esto, los activos y pasivos con mejores remuneraciones harán un esfuerzo mayor. Ya que vamos a aplicar una tabla de aportes progresivos entre los activos y jubilados que más ganen.

No obstante, y esto es importante, para que esa medida tenga el menor impacto económico posible, esos descuentos se aplicarán a cuenta de futuros aumentos. De esta manera, a partir de los haberes de este mes, todos los jubilados que percibieron un haber igual o inferior a 1.300.000 pesos en noviembre tendrán una mejora sustancial en cada uno de sus ingresos. Con estas dos medidas, aproximadamente el 50% de los jubilados que tiene la caja provincial tendrán mejoras concretas en cada uno de sus haberes en la liquidación del mes de diciembre.

Quiero destacar el esfuerzo que van a hacer los que tendrán que aportar un poco más. Entendiendo también que son beneficiarios directos de esta medida, porque permitirán, con su esfuerzo, sostener un sistema jubilatorio que es mucho mejor, como ustedes saben, que el sistema jubilatorio nacional.

Queridos cordobeses, son momentos difíciles, y todos sabemos que la manera de salir adelante es todos juntos, innovando. Sumando nuevas soluciones para resolver problemas viejos, escuchando las críticas y tomando las mejores ideas. Este, no tengo dudas, es el rumbo.

Quiero desearles a todas las familias cordobesas que pasen una hermosa Navidad y que tengan un próspero año nuevo. Que Dios ilumine a nuestra querida Patria para que podamos en conjunto encontrar un camino de paz, trabajo y progreso. Muchas gracias.