Axel Kicillof y otros cinco gobernadores llaman a votar en contra de la reforma laboral

El grupo de los seis gobernadores que conforman el ala federal más combativa al gobierno de Javier Milei y que ya viene funcionando en tándem sacó un comunicado conjunto en el que rechaza la reforma laboral que discute el Congreso y llama a las distintas fuerzas políticas a votar en contra de la iniciativa de la Casa Rosada .

Con este movimiento, Axel Kicillof ( Buenos Aires ), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) se plantan como el polo opositor al poder libertario que viene avanzando con el acuerdo de los denominados “gobernadores dialoguistas”. Se da al mismo tiempo en el que explota la situación laboral con el cierre de la firma FATE y el despido de más de 900 personas.

En ese six-pack de gobernadores que enfrentan al Gobierno, Kicillof asoma como el dirigente central por gobernar la provincia más grande del país. Como contó Letra P , dirigentes del interior aguardan el inicio del tour del bonaerense fronteras afuera de Buenos Aires para comenzar la construcción de una alternativa para 2027.

“Manifestamos nuestro pleno rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional y llamamos a las distintas fuerzas políticas a votar en contra de esta iniciativa”, inicia el comunicado que publicaron los seis mandatarios en simultáneo en sus redes sociales.

Dicen “estar convencidos” de la necesidad de encarar “reformas y transformaciones en los marcos normativos que regulan el mundo del trabajo”, ya que, “la legislación laboral debe actualizarse frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales que atraviesan nuestras sociedades”, pero destacan que “ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable”.

“La propuesta oficial —presentada como 'modernización'— debilita derechos individuales y colectivos en un contexto nacional y mundial de creciente incertidumbre laboral. Se impulsa, además, en el marco de una política económica que ha provocado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización. En este escenario, lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, el proyecto los agrava”, denuncian.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Kicillofok/status/2024121049953022031&partner=&hide_thread=false TRABAJO, FEDERALISMO Y DESARROLLO: EL CAMINO HACIA UNA VERDADERA MODERNIZACIÓN.



Los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa manifestamos nuestro pleno rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por… — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 18, 2026

Cambios sí, este no

Conscientes de que el discurso del statu quo no va a tener el impacto que necesitan, sostienen que no se oponen “a todo cambio”, como acusa la tropa libertaria, sino que se oponen “a este paquete de cambios que nada tiene de moderno sino que simplemente consolida la desprotección”.

“La Organización Internacional del Trabajo ha establecido lineamientos claros sobre lo que implica una modernización laboral auténtica, basada en más derechos, mayor formalización y diálogo social. La iniciativa en debate avanza en sentido contrario: no moderniza, precariza”, marcan para luego hacer hincapié en que el proyecto no creará empleo ni promoverá la formalización.

“Facilitará despidos, reducirá estándares de protección y trasladará riesgos e incertidumbre hacia los trabajadores. Resulta especialmente preocupante que se legalicen mecanismos que habilitan reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad, entre otros retrocesos”, afirman.

La alternativa federal

Los gobernadores, que decidieron titular el documento “Trabajo, Federalismo y Desarrollo: el camino hacia la verdadera modernización”, denuncian, además, que la reforma impulsada por Milei es “profundamente antifederal”. “Sus efectos impactarán de manera directa sobre las ya golpeadas economías regionales y las provincias productivas, sin contemplar sus particularidades ni abrir instancias de diálogo con los gobiernos subnacionales. En un país federal, las transformaciones estructurales requieren consensos amplios y respeto por la diversidad territorial”, sostienen.

1000284830 Axel Kicillof y Gildo Insfrán

En esa línea, marcaron que “la informalidad laboral, problema central de la Argentina, no se resuelve recortando derechos a quienes los tienen: se aborda mediante políticas activas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización, innovación normativa y una estrategia económica que promueva la producción, el mercado interno y la generación de empleo de calidad”.

Convocatoria

Luego de puntualizar que “el actual gobierno pulverizó 21 mil empresas y casi 300 mil puestos de trabajo, con los niveles más bajos de utilización de la capacidad instalada y, por primera vez, inversión extranjera negativa”, hicieron un llamado a todas las fuerzas políticas.

“Convocamos a todas las fuerzas políticas a defender un activo central de la sociedad argentina: el sistema de derechos sociales y laborales construido a lo largo de décadas con el aporte de distintos espacios políticos y actores sociales”, lanzaron.

El comunicado cierra así: “La Argentina necesita modernizar su legislación laboral para ampliar derechos y promover el trabajo formal, no para retroceder en materia de protección. El futuro se construye asegurando derechos, progreso y desarrollo. Ese es el camino que proponemos y que estamos dispuestos a debatir en el marco del diálogo democrático y el respeto institucional”.