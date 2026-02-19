PJ bonaerense: en La Costa, Navarro y Morón el peronismo no puede gambetear la interna

A horas de que venza el plazo para que la Junta Electoral del PJ bonaerense oficialice las listas en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires , los esfuerzos de las tribus por evitar la interna siguen siendo infructuosos en tres de los distritos que gobierna el partido.

Pese a que el número de internas se reduciría drásticamente, al cierre de esta nota no había acuerdo en el Partido de la Costa, donde gobierna Juan De Jesús ; en Navarro, que tiene como intendente a Facundo Díz , y en Morón, donde aunque no pertenecen al PJ se enfrentan el intendente Lucas Ghi y el titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella .

Como sea, no está dicha la última palabra. Al cierre de esta nota, la Junta Electoral que preside Leonardo Nardini se reunía para cerrar todas las discusiones y oficializar las nóminas, incluida la lista de unidad del PJ bonaerense que desde el 15 de marzo presidirá Axel Kicillof .

La regla de evitar la interna en los municipios que gobierna Fuerza Patria tiene hasta el momento sus excepciones. El Partido de La Cost ya tuvo interna en 2022. La misma dinámina se repetiría ahora. Juan Pablo de Jesús "sabe que la va a ganar, por eso no se opuso a que se presente una lista que le compita", dijo a Letra P una figura enrolada en el kirchnerismo que está al tanto de las negociaciones.

En Navarro las listas están impulsadas por el intendente, Diz, que lleva como candidata a Romina Re , y por el exintendente Santiago Maggiotti , quien busca retener la titularidad del partido. “En Navarro se sostienen las listas por el peso específico de ambos actores”, explicó a este medio alguien que se sienta en la mesa donde se toman las decisiones.

La disputa Ghi - Sabbatella tendrá un ámbito de competencia aunque no sea el natural de ambos sectores ya que ambos están afiliados a Nuevo Encuentro. Las dos listas serían oficializadas en las próximas horas si es que no llegan a un acuerdo de último momento. Para integrarse, Sabbatella reclama un acuerdo similar al bonaerense y Ghi ofrece dos lugares más de los que tienen hoy. "De lo contrario, hay interna", dicen en ambas veredas.

Acuerdo en Moreno y Zamora en riesgo en Tigre

En Moreno, donde se habían presentado las listas de la intendenta Mariel Fernández y otra referenciada en el ministro de Trabajo, Walter Correa, se habría llegado a un acuerdo. La nómina de la jefa comunal y dirigente de Movimiento Evita se mantendría en pie integrando a cuatro de los integrantes de la nómina del ministro. Sin embargo, desde el entorno del funcionario cercano a Kicillof aseguran que todavía “se está negociando”.

Mariel Fernández, CFK y Axel Kicillof.jpeg

Por otra parte, podría evitarse la interna en Tigre, pero no por un acuerdo sino porque se bajaría la lista impulsada por el intendente Julio Zamora y que lidera su hermano, Mario. Días atrás, la nómina vinculada al massismo y que integra a (casi) todos los sectores de Fuerza Patria presentó impugnaciones por avales truchos.

Al intendente le achacan haber sido parte de la fuerza Somos en las legislativas pasadas. Lo mismo pasaría con el exintendente de Hurlingham, Juan Zabaleta: él mismo decidió bajar la lista que impulsaba para enfrentar al intendente camporista Damián Selci. “Juanchi va a volver con Axel pero jugó en otro lado y por eso se pierde una vuelta”, dijo alguien del espacio.

Además, se mantendrían internas en San Miguel y en Mar del Plata, entre otras. Esta semana, Kicillof selló un acuerdo con Rodolfo Iriart y este se suma al MDF para competir contra Fernanda Raverta.