Patricia Bullrich arma una doble sesión para sancionar la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Patricia Bullrich trata de recuperarse del traspié que significó tener que corregir la reforma laboral en Diputados y armó una agenda para festejar: el proyecto será dictaminado este viernes en el Senado y se convertirá en ley una semana después, junto al acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Un día antes, el jueves 26, será la sanción del régimen penal juvenil y la reforma a la ley de glaciares. La jefa del bloque de La Libertad Avanza sintió el impacto de la campaña en contra del artículo 44 de la reforma laboral, que incluía un nuevo régimen de licencias, con salarios reducidos a quienes se ausenten por enfermedad. El PRO le pasó facturas de su salida del partido y organizó una campaña para revisar ese apartado.

Fue una embestida fuerte y el PRO ni siquiera aceptó la alternativa de corregir el texto en una eventual reglamentación. El oficialismo eliminó el artículo 44 en el dictamen y Bullrich citó a comisiones este viernes para dictaminar la reforma, con ese cambio.

No aceptará otro: si se cae algún otro capítulo (como el del Fondo de Asistencia Laboral), la jefa de LLA está dispuesta a ratificar el texto original y, en tal caso, prometer una derogación del polémico artículo de las licencias. No está en sus planes mirar antecedentes para aceptar parcialmente las modificaciones de la cámara revisora.

La reforma de la ley penal juvenil es un proyecto original de Bullrich, que lo envió en 2024, pero que no logró que sea aprobado en su totalidad: la versión que envió Diputados fue más laxa, con 14 años de edad punible -y no 13- y 15 años como máximo en prisión, en vez de los 20 que decía el texto original de la entonces ministra.

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Justicia y Asuntos Penales, que será presidida por el libertario Gonzalo Guzmán Coraita, tuvo la presencia de familiares de víctimas menores de edad, motivo de una queja de la jefa de UP, Juliana Di Tullio, quien dijo no haberse enterado que se podía invitar oradores.

El peronismo no define cómo jugar en las comisiones: la posición mayoritaria es que no deben participar en repudio al reparto de lugares que le asignaron a cada fuerza política. Lo cierto es que, por esa razón, Di Tullio se encontró en soledad con testimonios de tragedias que le impidieron jugar fuerte. Tampoco hubo lugar para que las provincias pidieron plata para ampliar pabellones, como pasó en Diputados.

Llantos de Bullrich

Una de las declaraciones fue la de Romina, mamá de Jeremías Monzón, quien pidió mano dura para los asesinos de su hijo. “Hablan de reinserciones, pero les exijo que me expliquen cómo hago para reinsertar a mi hijo muerto. Esto no puede seguir pasando y eso está en sus manos”, señaló.

Bullrich terminó la comisión con llantos y abrazos junto a las madres de las víctimas. "No hay nada peor que la impunidad", se conmovió. Reconoció que su plan era encarcelar a los jóvenes desde los 13 pero que tuvo aceptar los límites de Diputados. Con la ley de glaciares, la exministra cree haber encontrado un acuerdo para la reforma, a partir de un diálogo con la oposición dialoguista.

El proyecto se dictaminó en diciembre, al igual que la reforma laboral, pero se demoró en llegar al recinto porque no había acuerdo entre la heterogénea paleta de aliados del oficialismo, que suma a UCR, PRO y la amplia gama de partidos provinciales. Bullrich aseguró que el jueves estará el acuerdo.

Autoridades, sin cambios

El martes se realizará la sesión preparatoria, para elegir autoridades, y hasta ahora la jefa de LLA no tiene previsto innovar: el puntano Bartolomé Abdala continuaría como presidente provisional. "Nadie me dijo lo contrario", repite el libertario cuando le preguntan en los pasillos de la cámara alta, donde le reconocen una virtud: es bien considerado en la mesa política mileísta y supo mantener un vínculo con la Casa Rosada.

Bullrich, por si acaso, se niega a confirmarlo. "No está decidido", prefieren responder sus voceros. No hay otros cambios previstos. El único cargo que el oficialismo tanteó fue la prosecretaría legislativa, que ocupa la radical Dolores Martínez.