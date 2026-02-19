Desafío 2027

Rodrigo de Loredo pisó el interior productivo y abrió fuego por la infraestructura rural en Córdoba

El candidato a gobernador por la UCR recorrió el norte y el este provincial. Cumbre con productores. Rosca, festivales y armado electoral con intendentes.

Por Letra P | Periodismo Político
Rodrigo de Loredo recorrió festivales en el norte de Córdoba

De Loredo planteó que la producción agropecuaria funciona con trabas estructurales y apuntó directo al rol del Estado. “Para que el campo sea realmente el motor de Córdoba hay que sacarle el freno de mano del Estado”, dijo en candidato a gobernador boinablanca.

El exdiputado sostuvo que los reclamos del interior se repiten desde hace décadas y responsabilizó al oficialismo provincial. “El peronismo lleva casi 30 años gobernando Córdoba sin dar soluciones elementales al campo. Faltan caminos, infraestructura básica y apoyo crediticio”, enumeró.

Los reclamos fueron recogidos en los encuentros con los productores de las zonas visitadas. La comitiva que escoltó al radical se sorprendió de que no tuvieran respuestas a pedidos básicos como conexión a la red de agua y electricidad. También, sobresalió la demanda por el acceso al crédito.

de loredo intendentes norte de córdoba
Rodrigo de Loredo junto a autoridades municipales del norte de C&oacute;rdoba

“Al norte cordobés lo conozco muy bien porque siempre lo recorro, y hace décadas que escucho que los problemas son siempre los mismos, más propios del siglo XIX que del XXI: agua, energía eléctrica, caminos”, dijo al respecto.

En esa línea, también cuestionó decisiones de infraestructura del Gobierno provincial: “Es inaceptable que los productores no sean escuchados por el gobierno cuando se armó una estructura burocrática y cara en Cruz del Eje con el Centro Cívico”.

Foto política en el interior de Córdoba

La gira incluyó actividades en Villa de Soto y Luque, donde De Loredo se mostró con la dirigencia que cocina un acto de respaldo a la candidatura del radical, previsto para las próximas semanas. Un activo que otras fuerzas opositoras careces. Si bien el sector viene reclamando un acuerdo opositor amplio, los canales con el libertario Gabriel Bornoroni aún no están aceitados y, para colmo, la relación con Luis Juez atraviesa un momento complejo.

La territorialidad del radicalismo es un activo que De Loredo capitalizará en adelante. En el norte provincial compartió agenda con intendentes como Javier Dieminger, Roberto Casari, María José Acuña, Karina Figueroa, Matías Gallardo, Ricardo Martín y Rodrigo Aliendro, entre otros.

En Luque sumó a los legisladores Lucas Valiente y Alfredo Nigro, junto a los intendentes Nicolás Filoni, Leonardo Clara, Claudio Caón, Diego Viano y Diego Carballo.

