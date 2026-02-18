La lluvia de importaciones desde China aceleró el cierre de FATE y la UIA saltó por Javier Madanes

La producción de neumáticos bajó 17% en 2025 y las importaciones , sobre todo desde China , aumentaron 70% en toneladas. La fabricación de autos cayó 3,1% en 2025 y el 60% de los vehículos que se patentan son importados. Son cifras que contextualizan el cierre de Fate, la primera gran empresa que cae durante el gobierno de Javier Milei .

Hasta ayer, Argentina tenía tres fábricas de neumáticos: Fate, de capitales nacionales, cuyo dueño es Javier Madanes Quintanilla; y las multinacionales Pirelli , en Merlo, y Bridgestone, en Llavallol, Lomas de Zamora. El sector entero operó, en promedio, a un tercio de su capacidad instalada el año pasado.

“Hace 30 años que la empresa comenzó a perder competitividad a partir de conflictos sindicales, el incremento del producto importado y otras cuestiones de la economía del país”, dijo a Letra P, un vocero de la compañía que cerró la fábrica y dejó 920 trabajadores en la calle.

FATE no pudo competir con la avalancha de importaciones desde China.

Mientras el gobierno ensaya una explicación conspirativa, la Unión Industrial Argentina ( UIA ) reaccionó de inmediato. “Es una gran preocupación el cierre de Fate y no puede analizarse como un episodio aislado: a noviembre de 2025 perdió casi 65 mil trabajadores (-5,4%) en los últimos dos años”.

Como nunca hasta ahora, en la era Milei, la UIA no apeló lecturas ambiguas: “La industria del neumático es uno de los casos más evidentes de sobrecapacidad global y prácticas comerciales desleales, especialmente provenientes de Asia”, escribió en un comunicado.

“Las principales economías del mundo han adoptado medidas para defender sus cadenas de valor estratégicas frente a situaciones de dumping, subsidios encubiertos o distorsiones sistémicas”, añadió.

Javier Madanes había pedido atacar el modelo

Madanes Quintanilla ha sido muy crítico de los dirigentes de la UIA durante la conducción del abogado Daniel Funes de Rioja: “Es un geriátrico”, dijo en mayo de 2024 en declaraciones al podcast La Fábrica.

Ironía del destino, uno de los conductores de La Fábrica es Tomás Karagozian, CEO de TN Platex, la hilandera que, el viernes, entró en convocatoria de acreedores ante la merma de producción.

Embed - La Fábrica #9 - Javier Madanes (Aluar - Fate)

“Hay que unirse para reclamar condiciones de competitividad razonables. Si sólo nos quedamos en una situación de resistencia, nos va a ir mal. No hay que aguantar, hay que atacar”, dijo en ese momento, en una de sus últimas entrevistas. El ataque sugerido se convirtió ayer en el cierre de su empresa, tras 86 años.

El consultor de empresas familiares, Facundo Sonatti publicó en la red social X que Madanes Quintanilla anunció por estos días que Aluar compró una fracción del terreno donde está enclavada Fate, su propia empresa, en San Fernando, y que pagó US$ 27 millones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/facusonatti/status/2024131064545870289&partner=&hide_thread=false Aluar $ALUA del propio Madanes Quintanilla anunció hace solo una hora y media que la semana pasada compró una fracción del terreno de Fate en San Fernando por el cual pagó US$ 27 millones pic.twitter.com/iPjH6Ekumx — Facu Sonatti (@facusonatti) February 18, 2026

Trascendió que allí impulsa la construcción de una base para instalar un transformador de energía eléctrica para el sistema provincial.

Importaciones de neumáticos en crecimiento

En 2025 Argentina importó US$ 663 millones en neumáticos, contra los US$ 462 millones de 2024. El gobierno de Milei impulsó una apertura agresiva del mercado de neumáticos: redujo los aranceles de importación de manera gradual del 35% al 16%, eliminó los "valores criterio" o precios mínimos para la importación, lo que aceleró aún más el ingreso de cubiertas, especialmente desde China.

Además, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, eliminó la obligatoriedad de tramitar el Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS) ante el INTI para neumáticos que ya contaran con certificaciones internacionales.

Fate fabricaba cubiertas para el mercado de reposición y también para las terminales automotrices. Equipaba, por ejemplo, dos modelos de vehículos que se dejaron de fabricar en Argentina: la SUV Volkswagen Taos y la pickups Nissan Frontier. Y le seguía proveyendo al Fiat Cronos, al Peugeot 208 y a la pickup VW Amarok. También le vende los neumáticos a terminales como Mercedes-Benz Camiones y Buses, a Scania y a Agrale.