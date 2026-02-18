GUERRA A LA INDUSTRIA

La Casa Rosada acusa al dueño de FATE de "intentar desestabilizar" al Gobierno y activa el trollcenter

Afirma que Madanes Quintanilla busca empañar el tratamiento de la reforma laboral. Javier Milei alimentó las sospechas con un tuit. El rol del Gordo Dan.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Javier Milei, en Casa Rosada.

Fiel al manual libertario, la primera reacción política de la Casa Rosada ante el conflicto en FATE, que anunció el cierre de su planta y el despido de 920 trabajadores, fue apuntar contra el sindicato del neumático y los gremios de izquierda. Pero con el correr de las horas, la estrategia oficial cambió: el gobierno de Javier Milei empezó a señalar a Javier Madanes Quintanilla, dueño de la histórica firma, por haber bajado las persianas justo en una semana clave para la reforma laboral en Diputados.

En la cúpula de La Libertad Avanza sospechan del empresario nacional por su "llamativo timing" a la hora de cerrar de manera definitiva la planta ubicada en Virreyes, en el distrito bonaerense de San Fernando. Para el oficialismo, la crisis en FATE llevaba varios meses, por lo que la decisión se podría haber tomado tanto a fines del año pasado como en los próximos meses: "Es muy llamativo que lo haya hecho justo ahora. Madanes es lo peor que hay".

El propio Presidente convalidó las sospechas con un posteo en su cuenta de Twitter: ¿Conspiranoico yo? Fin", escribió minutos antes que la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero, ordenara la conciliación obligatoria entre la empresa y los trabajadores. Luego de eso, numerosas cuentas de funcionarios, fanáticos libertarios y otras tantas cuentas trolls vinculadas a Balcarce 50 apuntaron contra Madanes Quintanilla en el mismo sentido.

El dueño de FATE o es el primer integrante del Círculo Rojo en recibir el enojo libertario. A principios de mes, el propio Milei cargó contra Paolo Rocca, a quien bautizó "Don Chatarrín", luego de que Techint perdiera una licitación.

El Gobierno sigue de cerca la crisis en FATE.

La Casa Rosada y el grupo de cuentas digitales contra Madanes Quintanilla

Por este cambio en la narrativa, los integrantes del Gobierno y los militantes de LLA modificaron los ejes de su agenda. Pasaron de tener como principal blanco al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y a otros gremios trotskistas, que desde temprano tomaron parte de la planta en San Fernando; a señalar, principalmente, al dueño de la compañía. Madanes Quintanilla controla, también, Aluar, el mayor productor de aluminio primario del país, y otras marcas locales en las áreas energéticas, desde eólicas hasta hidrocarburíferas.

En el medio de la conspiración oficial se suman los aranceles de Donald Trump al aluminio, para sostener la tesis de que Madanes Quintanilla presiona al gobierno de Milei para que interceda ante el mandatario norteamericano.

Si bien en la administración libertaria juran que no hubo una orden explícita para activar el denominado trollcenter contra el empresario, que lideran Juan Pablo Carreira (conocido como Juan Doe) y Agustín Romo, el director de Comunicación Digital de la Nación y el legislador provincial, respectivamente, sí hubo movimientos coordinados de otros personajes digitales que forman parte del mismo grupo, como Daniel Parisini (Gordo Dan) o Pablo Pazos.

Las acusaciones contra el dueño de FATE son múltiples y se cruzan tanto en la Casa Rosada como en el ecosistema digital. Los más fervientes mileístas hablan de un intento por "desestabilizar" al Gobierno, en tanto que otros, señalan que el empresario buscó desgastar al Presidente en una semana clave en el Congreso: de acuerdo al cronograma del oficialismo, la Cámara de Diputados debería sesionar y aprobar con cambios el proyecto de reforma laboral este jueves y devolverlo al Senado, para su sanción definitiva el próximo viernes.

El conflicto en FATE y la inacción del Gobierno

Respecto al conflicto, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días y ordenó dejar sin efecto los despidos que este miércoles sorprendieron a más del 900 trabajadores. La medida se da en el marco de una protesta en la planta de Virreyes, y un sistemático ajuste del empleo privado y la producción que se evidencia desde hace varios meses.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, intervino para abrir una instancia de mediación entre las autoridades de la empresa y el gremio del neumático. De todos modos, en la administración mileísta admiten que la decisión no busca resolver el futuro de los empleados y, tampoco, el de la compañía. El Presidente siguió el tema desde la Quinta de Olivos, junto a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

De momento, la conciliación es para postergar la decisión en el medio de un tratamiento sensible en el ámbito legislativo. Además, funcionarios con despacho en Casa Rosada aseguraron que seguirán con lupa los movimientos administrativos de Madanes Quintanilla: "Esperamos que tenga todo en orden", apuntaron con tono de amenaza.

