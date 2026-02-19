LA PROTESTA

El mapa del paro: gremio por gremio, los alcances de la huelga contra la reforma laboral

Transporte, puertos, industria, educación y salud. Uno por uno, los sectores que paralizan el país. Prevén la medida de fuerza más contundente de la era Milei.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
El paro se siente fuerte en el transporte.

El paro se siente fuerte en el transporte.

Notas Relacionadas
La plana mayor de la CGT.
LA PROTESTA

La CGT apuesta a un paro total contra la reforma laboral para sumar presión al Congreso

Por 
Letra P | José Maldonado
José Maldonado
CGT

El impacto más visible es en el transporte. La UGATT y la CATT garantizaron un "paro total de los medios de pasajeros": no hay colectivos urbanos ni de larga distancia, trenes metropolitanos ni interurbanos, subtes ni Premetro, taxis ni remises. La Unión Ferroviaria, La Fraternidad, la UTA y Metrodelegados confirmaron su adhesión. Los vuelos también se ven afectados: APLA y los Aeronavegantes se suman a la medida, al igual que UALA.

Transporte paralizado

Uno de los golpes más importantes a la actividad llega desde los puertos. El Sindicato de Capitanes y Oficiales Fluviales lanzó un paro de 48 horas que bloquea las exportaciones de granos en 17 terminales del cordón fluvial, desde San Lorenzo hasta Timbúes. Los nueve gremios de FESIMAF, la Federación de Estibadores (FEPA) y el Sindicato de Conductores Navales (Siconara) también paran. El detonante específico es el artículo del proyecto que excluye al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2024239242415677578?s=20&partner=&hide_thread=false

En la industria, la UOM y Aceiteros paran y marchan al Congreso. Se suman SMATA, UOCRA, los trabajadores de alimentación nucleados en CASIA, textiles, químicos, petroquímicos, papeleros y plásticos. Camioneros también adhiere y prevé movilización. En energía, paran Luz y Fuerza, el Sindicato de Petroleros, FETERA y Obras Sanitarias. En servicios, la Asociación Bancaria confirma que no hay atención presencial aunque el homebanking opera con normalidad. Se suman Empleados de Comercio, UTHGRA, SUTERH y UTEDyC.

Educación y el fútbol, alcanzados por la medida de fuerza

En educación, CTERA y CONADU convocaron a paro y movilización al Congreso. CONADU Histórica y SADOP también adhieren. En salud, Sanidad para con guardias y urgencias activas; FESPROSA se suma. Los estatales ATE y UPCN adhieren, aunque con diferente postura: ATE marcha al Congreso mientras UPCN para sin movilización. En el sector judicial, la Federación Judicial Argentina también se pliega. En prensa y comunicación, FATPREN y SATSAID ratificaron su participación.

Docentes Santa Fe Sadop Amsafe
Movilización de los gremios docentes de Santa Fe contra la política salarial de Maximiliano Pullaro.

Movilización de los gremios docentes de Santa Fe contra la política salarial de Maximiliano Pullaro.

El fútbol tampoco escapa a la medida. La AFA suspendió los cuatro partidos del Torneo Apertura previstos para hoy y pone en riesgo la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo. Los árbitros, utileros y demás trabajadores del fútbol están alcanzados por la huelga, lo que hace inviable la realización de los partidos.

Presión dentro de la CGT y movilización al Congreso

La contundencia del paro es en parte forzada desde adentro. Abel Furlán, secretario general de la UOM, apuró a la conducción cegetista y cuestionó sin filtros que hubiera negociado con el Gobierno. "No había nada para negociar en esos 213 artículos", disparó. Furlán armó el Frente de Sindicatos Unidos junto a Aceiteros, ATE y las dos CTA, y fue quien instaló la imagen del "paro dominguero" para presionar por una medida más firme.

Esa presión tuvo efecto. La conducción cegetista, que inicialmente había definido un paro sin movilización, terminó dando "libertad de acción" a los gremios que quisieran marchar.

El FRESU marcha al Congreso mientras sesiona la Cámara baja. ATE, con Rodolfo Aguiar a la cabeza, también va a las calles. Camioneros, con Pablo Moyano como voz, prevé movilización. Siconara marcha desde los puertos. CTERA y CONADU llevan a los docentes al Congreso. La CGT no convocó a la calle, pero buena parte del movimiento obrero sí.

Temas
Notas Relacionadas
Reforma laboral: La Libertad Avanza retiró el artículo de las licencias y busca evitar otras modificaciones
DIPUTADOS | EXTRAORDINARIAS

Reforma laboral: La Libertad Avanza retiró el artículo de las licencias y busca evitar otras modificaciones

El jefe del bloque LLA Gabriel Bornoroni anunció que seguirá el esquema actual. La sesión será este jueves y el Gobierno no quiere que haya más cambios.
Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch, diputados de La Libertad Avanza, el bloque de Javier Milei, durante el debate de la reforma laboral. 
DIPUTADOS | EXTRAORDINARIAS

Reforma laboral: Milei sumó el apoyo de tres gobernadores, pero el proyecto podría sufrir más recortes

Figueroa, Jaldo y Orrego acompañaron el pedido de sesión. El peronismo busca votos para eliminar el fondo de indemnización y la eliminación de estatutos.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei con los trabajadores de Tierra del Fuego, en plena crisis del empleo y la industria en todo el país
ES EL MODELO

Empleo y producción en crisis: suben las importaciones, cae la industria y crece el cierre de empresas

Por  Lorena Hak
Javier Milei, en Casa Rosada.
GUERRA A LA INDUSTRIA

La Casa Rosada acusa al dueño de FATE de "intentar desestabilizar" al Gobierno y activa el trollcenter

Por  Pablo Lapuente
Javier Madanes Quintanilla cerró FATE por la avalancha de importaciones de China.
ES EL MODELO

La lluvia de importaciones desde China aceleró la caída de FATE y la UIA saltó por Madanes

Por  Francisco Aristi
La planta de FATE en la provincia de Buenos Aires.
TRIBUNA LETRA P

FATE: cuando el ajuste perfora la rueda productiva de Argentina

Por  Mariano Herrera