El mapa del paro: gremio por gremio, los alcances de la huelga contra la reforma laboral

El impacto más visible es en el transporte . La UGATT y la CATT garantizaron un "paro total de los medios de pasajeros": no hay colectivos urbanos ni de larga distancia, trenes metropolitanos ni interurbanos, subtes ni Premetro, taxis ni remises. La Unión Ferroviaria , La Fraternidad , la UTA y Metrodelegados confirmaron su adhesión. Los vuelos también se ven afectados: APLA y los Aeronavegantes se suman a la medida, al igual que UALA.

Uno de los golpes más importantes a la actividad llega desde los puertos . El Sindicato de Capitanes y Oficiales Fluviales lanzó un paro de 48 horas que bloquea las exportaciones de granos en 17 terminales del cordón fluvial, desde San Lorenzo hasta Timbúes. Los nueve gremios de FESIMAF , la Federación de Estibadores (FEPA) y el Sindicato de Conductores Navales (Siconara) también paran. El detonante específico es el artículo del proyecto que excluye al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo.

En la industria, la UOM y Aceiteros paran y marchan al Congreso . Se suman SMATA , UOCRA, los trabajadores de alimentación nucleados en CASIA, textiles, químicos, petroquímicos, papeleros y plásticos. Camioneros también adhiere y prevé movilización. En energía, paran Luz y Fuerza , el Sindicato de Petrolero s, FETERA y Obras Sanitarias . En servicios, la Asociación Bancaria confirma que no hay atención presencial aunque el homebanking opera con normalidad. Se suman Empleados de Comercio , UTHGRA, SUTERH y UTEDyC.

#Protesta Con el transporte paralizado, será la cuarta huelga contra Milei La central obrera busca dar una señal de fortaleza, en medio de sospechas cruzadas https://t.co/RXDYBqa8IR @Joseima pic.twitter.com/gV4IYgVaEK

En educación, CTERA y CONADU convocaron a paro y movilización al Congreso. CONADU Histórica y SADOP también adhieren. En salud, Sanidad para con guardias y urgencias activas; FESPROSA se suma. Los estatales ATE y UPCN adhieren, aunque con diferente postura: ATE marcha al Congreso mientras UPCN para sin movilización. En el sector judicial, la Federación Judicial Argentina también se pliega. En prensa y comunicación, FATPREN y SATSAID ratificaron su participación.

Docentes Santa Fe Sadop Amsafe Movilización de los gremios docentes de Santa Fe contra la política salarial de Maximiliano Pullaro.

El fútbol tampoco escapa a la medida. La AFA suspendió los cuatro partidos del Torneo Apertura previstos para hoy y pone en riesgo la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo. Los árbitros, utileros y demás trabajadores del fútbol están alcanzados por la huelga, lo que hace inviable la realización de los partidos.

Presión dentro de la CGT y movilización al Congreso

La contundencia del paro es en parte forzada desde adentro. Abel Furlán, secretario general de la UOM, apuró a la conducción cegetista y cuestionó sin filtros que hubiera negociado con el Gobierno. "No había nada para negociar en esos 213 artículos", disparó. Furlán armó el Frente de Sindicatos Unidos junto a Aceiteros, ATE y las dos CTA, y fue quien instaló la imagen del "paro dominguero" para presionar por una medida más firme.

Esa presión tuvo efecto. La conducción cegetista, que inicialmente había definido un paro sin movilización, terminó dando "libertad de acción" a los gremios que quisieran marchar.

El FRESU marcha al Congreso mientras sesiona la Cámara baja. ATE, con Rodolfo Aguiar a la cabeza, también va a las calles. Camioneros, con Pablo Moyano como voz, prevé movilización. Siconara marcha desde los puertos. CTERA y CONADU llevan a los docentes al Congreso. La CGT no convocó a la calle, pero buena parte del movimiento obrero sí.