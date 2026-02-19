LA PROTESTA

Encuesta: el 71,9% respalda el paro general de la CGT y cae el apoyo a la reforma laboral

Los datos surgen de un estudio de la consultora Zentrix. En noviembre de 2025, el 55% estaba a favor de la ley Bullrich y ahora esa cifra descendió al 48,6%.

Por Letra P | Periodismo Político
Una encuesta de la consultora Zentrix, realizada en las últimas 24 horas, revela que el 71,9% de las personas consultadas respalda el paro general de la CGT en contra de la reforma laboral, que se debate en Diputados. El dato se conoce en un contexto de deterioro del mercado laboral y coincide con una caída en el apoyo al proyecto que impulsa Javier Milei.

El estudio, basado en 493 casos válidos relevados entre el 18 y 19 de febrero de 2026, muestra un cambio en el clima de opinión pública frente a la agenda laboral del gobierno libertario y anticipa un escenario de mayor tensión social.

La mayoría está a favor del la huelga

Ante la pregunta directa sobre si estaban a favor del paro general organizado por la CGT, el 67,5% respondió que apoya la medida de fuerza con movilización y un 4,4% dijo que la respalda sin movilización. En total, el 71,9% se manifestó favorable. En contraposición, el 27,3% se mostró en desacuerdo del cese de actividades y apenas el 0,8% no supo o no contestó la pregunta del estudio.

En conferencia de prensa, el cosecretario general de la central obrera Jorge Sola destacó que el nivel de acatamiento al paro fue “de más del 90 por ciento” y dijo que la huelga reflejó un respaldo “a las medidas que adoptaron las organizaciones sindicales” en rechazo a los cambios en la normativa que rige el ámbito del trabajo.

La medida de fuerza se notó principalmente en el mínimo funcionamiento del transporte público, ya que sólo salieron a las calles las líneas de colectivos pertenecientes al grupo DOTA, cuyos choferes no están afiliados a la UTA. También se paralizó el funcionamientos de la mayoría de las fábricas de diferentes sectores de la industria, como también la atención al público en dependencias públicas, bancos y otras entidades.

La reforma laboral pierde terreno

El relevamiento de opinión pública muestra también un giro significativo sobre la reforma laboral: en noviembre de 2025, el 55% apoyaba la iniciativa y el 39% la rechazaba. En febrero de 2026, el respaldo descendió al 48,6%, mientras que el rechazo trepó al 45,2%.

La brecha entre apoyo y rechazo, que era de 16 puntos, se redujo a poco más de tres. El proyecto, que ya cuenta con la aprobación del Senado, pero que podría sufriri modificaciones en Diputados, dejó de exhibir el consenso amplio inicial y se convirtió en un eje de mayor polarización.

Según el análisis de la consultora, el cambio coincide con una discusión más detallada sobre el contenido de la reforma y sus implicancias en materia de contratación, costos laborales y estabilidad. De hecho, uno de los artículos más polémicos de la iniciativa fue el de las licencias médicas, que el Gobierno decidió eliminar ante la presión de los bloques aliados.

El mercado laboral, cada vez más frágil

"La combinación de cierre de empresas, pérdida de empleo y deterioro de la actividad opera como telón de fondo para la discusión sobre la reforma laboral: cuando el mercado de trabajo se vuelve más frágil, crece la sensibilidad social frente a cambios normativos que afectan reglas de contratación, costos laborales y condiciones de estabilidad. Por eso, más allá del encuadre sindical, el apoyo al paro aparece vinculado a una lectura social de deterioro y a la percepción de riesgo sobre el futuro inmediato del empleo", señala el informe de la consultora.

El respaldo al paro se apoya en un contexto de contracción del consumo y de debilitamiento industrial que, como viene contando Letra P, golpea con fuerza a las pymes, donde se concentra el 70% del empleo privado formal. Además, la caída del poder adquisitivo y el encarecimiento del crédito completan un escenario de fragilidad económica que alimenta la sensibilidad social.

