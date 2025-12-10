Javier Milei regresa a Córdoba: vuelta olímpica para celebrar el 26-O en tiempos de fricción con Llaryora

Si la agenda oficial en Europa no lo retrasa, Javier Milei regresaría este viernes a Córdoba . Con caravana por la ciudad y acto público, el mandatario arribará para celebrar el triunfo libertario del 26-O para marcar con su pisada el bastión en días convulsionados. Un desaire y los fondos de la Caja de Jubilaciones, provincial son motivos de fricción con Martín Llaryora .

El entorno libertario anticipó que el mandatario hará un recorrido que finalizará en el Paseo del Buen Pastor , donde agradecerá al electorado cordobés por el respaldo del 26 de octubre tras la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) .

Será la segunda visita a la provincia en menos de una semana. El sábado pasado, el mandatario estuvo en Las Higueras , en el sur provincial, donde participó de la presentación oficial de los aviones de combate F-16 destinados a la Fuerza Aérea Argentina . Aquel acto, donde desplazó de las invitaciones a funcionarios provinciales, tuvo un perfil institucional y estratégico, con fuerte impronta en materia de defensa nacional y relaciones internacionales.

La llegada del mandatario tendrá un principal objetivo. “Será una visita de agradecimiento a los cordobeses”, indicaron fuentes partidarias. La gratitud no es en vano. El partido violeta obtuvo más del 42% de los votos en octubre, ganó por 14 puntos y logró cinco bancas cordobesas en la Cámara de Diputados.

Con ese fin, según adelantan en el partido libertario, se pretende replicar la actividad que se realizó el pasado 21 de octubre , antes de las elecciones: caravana por la tarde con militantes, simpatizantes y seguidores por el barrio de Nueva Córdoba y el cierre en el Paseo del Buen Pastor.

No se descarta que, al igual que en sus últimas visitas, esté acompañado por los principales referentes de las fuerzas del cielo en la provincia: el presidente del bloque de la Cámara de Diputados y armador de la lista violeta, Gabriel Bornoroni, y el primer diputado electo, Gonzalo Roca.

Tampoco se descarta que el flujo de personas que asistan siga en picada. Ocurrió en su visita al Parque Sarmiento, donde hubo 3 mil personas, y volvió a menguar en octubre, con poco más de dos mil. Ahora, pasada la euforia de la campaña, se prevé una ebullición alejadísima a la de 2023, donde el entonces candidato presidencial congregó a 30 mil personas.

Javier Milei y el desaire a funcionarios de Córdoba

El sábado pasado Milei participó en Las Higueras de un acto con perfil institucional durante la presentación de los aviones de combate F-16 para la Fuerza Aérea Argentina.

Prunotto Lucchesi Lucchesi, Prunotto, Llamosas y Rossetto, algunos de los no invitados.

En ese acto con tinte estratégico y formal, el protocolo presidencial excluyó de las invitaciones a la vicegobernadora Myrian Prunotto, que acudió hasta el sur provincial en reemplazo del gobernador Llaryora -de carpeta médica por una cirugía-; al presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas; el intendente anfitrión, Gian Lucchesi (Las Higueras), que se puso las obras al hombro y readecuó espacios para recibir a los visitantes; y su pares Guillermo de Rivas (Río Cuarto) y Maximiliano Rossetto (Holmberg).

Tensión entre Javier Milei y Martín Llaryora

La relación entre Milei y Llaryora, con reclamos mediante, siempre mantuvo un tenor institucional. En los últimos meses entró en una zona de fricción permanente desde que La Libertad Avanza se impuso en Córdoba relegando a Provincias Unidas, el armado del oficialismo.

A esa tensión política se sumó el desaire presidencial en Las Higueras. Este desplante puede ser interpretado como una demostración de fuerza tras la victoria electoral, pero también como una señal de ruptura con la institucionalidad que supo caracterizar el vínculo entre la Nación y la provincia, incluso en los momentos más tirantes.

Ahora, el conflicto que termina de recalentar el vínculo es el reclamo por los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones de Córdoba, una deuda histórica que la Nación mantiene con Córdoba y que en los últimos días fue fogoneada por los gremios estatales. Con protestas en la calle y un frente sindical cada vez más activo, Llaryora endureció su discurso frente a la Casa Rosada y volvió a exigir el cumplimiento de los compromisos.

Esta relación política, lejos de distenderse tras las elecciones, parece entrar en su fase más áspera.