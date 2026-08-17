El MPN organiza el recambio y busca la mejor herramienta electoral para pelear por la reelección de Figueroa

Gabriel Álamo , el próximo presidente de la Junta de Gobierno del MPN , todavía no asumió pero ya tiene claro que el partido tendrá un candidato a gobernador y que será Rolando Figueroa . Así, por primera vez, el sello emblema del provincialismo patagónico llamará a votar por un dirigente que no pertenece a sus filas.

A horas de haber presentado la única lista que se anotó para la interna del Movimiento Popular Neuquino , Álamo aseguró a Letra P que el sector que él representa siempre fue “transparente” respecto de su alineamiento con el gobernador. Como ejemplo, destacó que como jefe del bloque del MPN, la primera minoría de la Legislatura , acompañaron “absolutamente todas las iniciativas del gobernador”.

Actualmente Álamo preside la seccional Aluminé del MPN, la ciudad de la que fue intendente y donde trabajó como profesor de matemáticas. A partir de septiembre liderará uno de los dos órganos de gobierno partidario. El diputado de 53 años recorrió la provincia durante el primer semestre del año para construir una lista de unidad -la Celeste y Blanca- y evitar la interna partidaria.

Dijo que eligieron el color imbuido por el espíritu mundialista. Su espacio es el único que reunió los 9.167 avales y presentó candidaturas a los 662 cargos que deben renovarse. Álamo consensuó la conducción de 21 de las 22 seccionales que tiene el MPN. Sólo habrá elección en Centenario .

El MPN gobernó la provincia durante 60 años hasta 2023 , cuando su candidato, Marcos Koopmann fue derrotado por Figueroa. El mandatario también fue parte del partido provincial y hasta llegó a la vicegobernación cuando compartió boleta con Gutierrez en las elecciones 2015. Compitió en internas con la lista violeta, antes de que el color lo capturaran los libertarios, pero perdió y decidió jugar por fuera. En 2023 le ganó la pelea por la gobernación a Koopmann por 10.171 votos.

Por eso, Álamo dice que la militancia del MPN “lo siente como un compañero” a Figueroa, por más que ahora tenga su propio espacio político. Ante la consulta de este medio, explicó que es “muy prematuro” dar una definición de cómo va a participar el partido en los comicios de 2027. Es la Convención la encargada de definir la política de alianzas.

Gabriel Álamo con Rolando Figueroa y la senadora Julieta Corroza

El otro órgano de gobierno partidario quedó en manos de Jorge Lara, que tiene una larga trayectoria en el Estado. Casi siempre como ministro, aunque también ocupó cargos de segunda o tercera línea del gobierno provincial. En concreto, formó parte de los equipos de Jorge Sobisch, Jorge Sapag, Omar Gutiérrez y ahora con Figueroa, como presidente de la Corporación Forestal Neuquina. Está a punto de cumplir 80 años.

La estrategia del MPN

Una posibilidad es que el partido se integre a La Neuquinidad, el frente que lidera el gobernador y que aloja fuerzas tan disimiles como el PRO y el Frente Grande. De concretarse este acuerdo, el MPN inauguraría una nueva etapa en su historia ya que competiría por bancas en la Legislatura, intendencias, concejos deliberantes, comisiones de fomento, pero no tendría un candidato a gobernador propio.

“Acá nadie se tiene que sorprender porque nosotros venimos trabajando desde el primer día que asumimos esta responsabilidad acompañando a Rolando Figueroa. Entonces lo que entendemos es que el MPN tiene que acompañarlo ahora institucionalmente también”, remarcó el futuro presidente del MPN.

“No nos transformamos en colectora, no nos transformamos en espejo, somos un partido que está vigente y que tiene mucha representación territorial”, agregó, y sostuvo que lo único que deben determinar a futuro es la herramienta electoral que utilizarán. “Las banderas que siempre defendió el MPN, hoy las representa Rolo”, planteó.

No es el primer espacio que anticipa que contribuirá a la reelección de Figueroa. Recientemente lo hizo César Godoy, el referente de la Uocra que se alió con Fuerza Neuquina y Federal, el partido del líder del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci. Otro dirigente con origen en el MPN, que se abrió del partido para liderar su propio espacio.

El sistema de colectoras en Neuquén

Neuquén es una de las provincias en las que está vigente el régimen de colectoras que el gobierno libertario intentó introducir en la reforma electoral que impulsa en el Congreso. En el caso puntual de las elecciones provinciales, permite a los partidos adosar sus listas legislativas a una candidatura que no es del mismo sello.

Gabriel Álamo es el jefe de bloque del MPN en la Legislatura de Neuquén.

Como ya contó Letra P, las colectoras también están permitidas en Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja y Río Negro. Otras variantes que habilitan estrategias similares están vigentes con el sistema de acoples de Tucumán y la Ley de Lemas, todavía activa en Formosa y San Juan. Claudio Vidal derogó por decreto la Ley de Lemas en Santa Cruz, pero la Legislatura no definió aún sistema que la reemplace.

El efecto que genere sumarse a un frente que apoye a Figueroa o "colgarse" de la boleta del gobernador manteniendo su identidad también es un elemento que deberá tener en cuenta el MPN, que con candidato propio en 2023, consiguió las bancas con las que se sostiene como la primera minoría en la Legislatura. La estrategia también deberá tener en cuenta ese desafío, quizás el más importante en el marco de un reseteo general en la política provincial.